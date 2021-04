Während Sony den PS3-Store abschaltet, arbeitet Microsoft weiterhin an der Xbox-Abwärtskompatibilität. Nun werden sogar 16 Spiele-Klassiker für Android-Geräte verfügbar gemacht.

Xbox weitet sein „Cloud Gaming“-Programm weiter aus. „Game Pass Ultimate“-Abonnenten können nun über die „Game Pass“-App auch auf mobilen Geräten auf eine wachsende Spiele-Bibliothek zugreifen. In einem News-Post gab Xbox gestern bekannt, dass 16 Xbox- und „Xbox 360“-Klassiker dem Streaming-Service hinzugefügt werden und nun somit auf Android-Handys und -Tablets verfügbar sind.

Xbox auf dem Handy: 16 Klassiker per Cloud-Gaming zocken

Unter den 16 Spielen, die ihr jetzt via Game Pass Ultimate auf eurem Handy zocken könnt, befinden sich mehrere absolute Klassiker der Xbox-Geschichte. Zu den großen Namen gehören unter anderem Fable 2, Gears of War 3, Banjo-Kazooie, The Elder Scrolls IV: Oblivion und Fallout: New Vegas. Für drei Spiele wurde sogar eine Touchscreen-Steuerung implementiert. Hier findet ihr die vollständige Liste der 16 Games:

Banjo-Kazooie

Banjo-Tooie

Double Dragon Neon

Fable II

Fallout: New Vegas

Gears of War 2

Gears of War 3

Gears of War: Judgment

Jetpac Refuelled (mit Touchscreen-Steuerung)

Kameo

Perfect Dark

Perfect Dark Zero

The Elder Scrolls III: Morrowind

The Elder Scrolls IV: Oblivion

Viva Piñata (mit Touchscreen-Steuerung)

Viva Piñata: TIP (mit Touchscreen-Steuerung)

Xbox, Sony und die Abwärtskompatibilität

Microsofts Entscheidung, die 16 Spiele-Klassier via Game Pass auch im Cloud-Gaming verfügbar zu machen, steht diese Woche im deutlichen Kontrast zu Sonys Herangehensweise: Das baldige Abschalten des PS3-Stores zeigt, dass Sony alten Spielen weniger Beachtung zu schenken scheint. Im Gegensatz dazu ist es natürlich ein starkes Signal, dass Xbox-Fans nun einige Games-Klassiker sogar auf dem Handy zocken können.

