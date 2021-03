Der Multiplayer in Monster Hunter war schon immer verwirrend und kompliziert gestaltet. In Monster Hunter Rise ist das Finden von Gruppenmitgliedern dank der Beitrittsanfrage jedoch so einfach wie nie zuvor. Wir erklären euch die Grundlagen.

Prinzipiell gibt es in Monster Hunter Rise zwei Möglichkeiten, um gemeinsam mit anderen Spielern auf die Jagd zu ziehen. Um mehrere Aufträge hintereinander mit den gleichen Mitstreitern anzunehmen, sind Lager die beste Wahl. Seid ihr hingegen auf der Suche nach zufälligen Teamgefährten für eine bestimmte Quest, seid ihr mit den Beitrittsanfragen am besten bedient.

Hinweis: Multiplayer ist in Monster Hunter Rise nur im Rahmen von Stätte-Quests möglich. Dorf-Quests, die ihr bei Hinoa am Stahlwerk erhaltet, müssen in jedem Fall solo absolviert werden.

Monster Hunter Rise im Koop spielen: Lager suchen und erstellen

Begebt euch zum Stahlwerk von Kamura und redet dort mit Senri dem Postboten. Dieser gibt euch die Option, ein Lager zu erstellen oder einem bestehenden Lager beizutreten. Der Name „Lager“ ist jedoch irreführend. Vielmehr könnt ihr euch unter einem Lager eine Jagdgruppe mit bis zu vier Spielern vorstellen, sozusagen euer Squad. Sollten eure Freunde also auch Monster Hunter Rise spielen, könnt ihr euch auf diese Wiese zu einer Gruppe zusammenfinden.

Ein Lager erstellen: Sprecht mit Senri und wählt Online-Spiel --> Lager erstellen. Anschließend könnt ihr die Parameter eures Lagers einstellen, beispielsweise welchen Jägerrang ihr spielen wollt oder welche Sprache gesprochen wird. Diese Einstellungen sind dann wichtig, wenn ihr auf der Suche nach zufälligen, fremden Spielern seid, die diese Anforderungen erfüllen.

Mit euren Freunden spielen: Sobald das Lager erstellt ist, solltet ihr erneut mit Senri sprechen und im Menü die Option Lager-Info auswählen. Dort könnt ihr eurem Lager ein Passwort zuweisen und die Lager-ID einsehen. Beides ist wichtig, wenn ihr ein Lager für eure Freunde erstellt habt, und keine zufälligen Mitspieler in eurer Gruppe haben wollt.

Lager suchen und beitreten: Sprecht mit Senri dem Postboden und wählt Online-Spiel --> Lager suchen. Anschließend könnt ihr nach allen aktiven Lagern filtern und euch einem Lager anschließen, dass euren Wünschen entspricht. Wollt ihr euch hingegen gezielt dem Lager eurer Freunde anschließen wollen, braucht ihr die passende Lager-ID. Diese gebt ihr unter Online-Spiel --> Nach Lager-ID suchen ein und bestätigt gegebenenfalls mit dem korrekten Passwort.

Quests starten und beitreten: Sobald ihr bei Minoto in der Versammlungsstätte eine Quest bekannt gebt, können eure Mitspieler dieser Quest mit Hilfe der Quest-Tafel beitreten. Diese befindet sich direkt rechts von Minoto. Gestatet wird die Quest erst dann, wenn der Quest-Leiter mit ZR --> A den Aufbruch bestätigt. Bis dahin sollten alle Teilnehmer Dango in der Kantine essen und ihre Ausrüstung überprüfen.

Zufällige Mitspieler per Beitrittsanfrage hinzufügen

Um Mitstreiter für eine bestimmte Quest zu finden, sind die Beitrittsanfragen die beste Option. Hier gibt es ebenfalls die Möglichkeit selbst die Quest zu starten, oder euch einer bereits laufenden Quest anzuschließen.

Quest mit Beitrittsanfrage starten: Sprecht mit Minoto in der Versammlungsstätte und wählt die Aufgabe aus, die ihr absolvieren wollt. Bei der Bestätigung wählt ihr im Menü die Option Via Beitrittsanfrage. Anschließend könnt ihr in aller Ruhe in der Kantine essen und euch wie gewohnt auf die Quest vorbereiten.

Sobald die Quest gestartet ist, erhaltet ihr die Benachrichtigung Die Beitrittsanfrage ist jetzt aktiv. Das bedeutet, dass jetzt Spieler aus aller Welt eurer Quest beitreten können. Der Schwierigkeitsgrad des Kampfes passt sich dabei dynamisch an die Anzahl der Teammitglieder an.

Quest per Beitrittsanfrage beitreten: Alternativ könnt ihr einer bereits laufenden Quest beitreten. Geht dazu zur Quest-Tafel in der Versammlungsstätte und wählt Beitrittsanfrage beantworten. Anschließend könnt ihr entweder nach einer bestimmten Quest suchen oder einer zufälligen Jagd beitreten. Achtet darauf in der Kantine zu essen und eure Ausrüstung zu überprüfen, bevor ihr die Beitrittsanfrage beantwortet! Sobald eine passende Quest für euch gefunden wurde, werdet ihr direkt auf die Jagd geschickt.