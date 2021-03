Valheim mag vielleicht kein Grafik-Wunder sein, doch gerade der Stil des Spiels verleiht ihm einen ganz eigenen Charme, der bei den Spielern sehr gut ankommt. Nichtsdestotrotz wünschen sich manche ein paar mehr Details und solltet auch ihr dazu gehören, könnt ihr euch das Spiel mithilfe einer Mod jetzt etwas schöner machen.

Valheim Facts

Valheim: Der große Erfolg bricht nicht ab

Valheim hat Anfang 2021 einen grandiosen Start hingelegt. Nicht nur kratzt das Wikinger-Survival-Rollenspiel bereits an den 7 Millionen verkauften Exemplaren, zusätzlich hat es Valheim zwei aufeinanderfolgende Monate geschafft, das meistverkaufte Steam-Spiel zu werden. Über 500.000 gleichzeitige Spieler lügen nicht – das Spiel ist ein großer Triumph für Iron Gate.

Einer der Aspekte, der zum Erfolg beiträgt, sind die Community-Mods, die das Spiel noch ein wenig verbessern. Eine dieser Mods überarbeitet Hunderte Texturen von Valheim – und die Ergebnisse können sich durchaus sehen lassen.

Valheim: HD Texture Pack hübscht hunderte Gegenstände auf

Ein Modder namens aCOCONUT hat ein HD Texture Pack für Valheim veröffentlicht, das sich im Spiel über 250 Gegenständen widmet. Wenn die Mod installiert ist, solltet ihr sofort eine Verbesserung der Ästhetik von Dingen wie Gras, Büschen, Blumen oder gar großen Objekten wie Schiffen bemerken. Auch Schwerter und Schilder, Eisen-/Silber-/Polsterrüstungen, Umhänge und Co. bekommen eine detailreiche Textur verpasst.

Solltet ihr gar nicht so viel wollen, stellt euch Modder aCOCONUT auch die Möglichkeit zur Verfügung, ausschließlich das Gras ein wenig aufzuhübschen – so macht das Sitzen am Lagerfeuer doch gleich viel mehr Spaß.

Zu Coco's HD Texture Pack

Übrigens: Wusstet ihr, dass es einen Valheim World Generator gibt? Ein raffiniertes Web-Tool, mit dem ihr eure Welt auskundschaften und Händler entdecken könnt, die ihr sonst vielleicht übersehen hättet.

Das Wikinger-Survival-Rollenspiel befindet sich noch in der Early-Access-Phase und ist über Steam erhältlich.

Ihr wollt in Valheim durchstarten? Wir haben ein paar Tipps für euch:

