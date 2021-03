Der Spielehit Valheim bietet euch eine riesige Open World, da kann es schon einmal schwierig werden, alles zu finden. Ein neues Feature hilft euch jetzt dabei, den Überblick zu behalten.

Valheim: Eine Map voller unbekannter Mysterien

Die Welt von Valheim ist anfänglich eine unerforschte Karte voller Möglichkeiten und Gefahren, auf der ihr euch entweder zu Fuß oder mithilfe eines Bootes fortbewegen könnt, um unbekanntes Land zu entdecken – davon gibt es übrigens reichlich. Doch wo findet ihr da die Bodenschätze, wo befinden sich die Händler und wo lauern Gefahren auf euch?

Jetzt wäre es natürlich praktisch, wenn ihr eine Möglichkeit hättet, nachzusehen und euch alles auf der Karte markieren zu lassen. Dabei hilft euch ein Tool von Fans, mit dem ihr eure perfekte Welt kartografieren könnt, bevor ihr sie überhaupt betretet.

Valheim: Mithilfe eines Generators den Überblick behalten

Der einfache, doch sehr hilfreiche Valheim World Generator, erstellt von wd40bomber7, ist ein raffiniertes Web-Tool, mit dem ihr eure Welt auskundschaften könnt. Gebt einfach einen neuen Seed ein oder wählt einen zufälligen und die Seite belohnt euch dafür mit einer kompletten Übersicht der gesamten Welt.

In einer Leiste könnt ihr nun einstellen, was genau ihr angezeigt haben möchtet. Hier habt die Möglichkeit zwischen Terrain, Biom, Bosse, Wracks, Händler, Dungeons und dergleichen zu wählen oder euch alles anzeigen zu lassen.

Solltet ihr bereits einen Spielstand besitzen, könnt ihr euren Seed eingeben und so zum Beispiel Händler ausfindig machen, die sonst schwierig zu finden sind. Ihr könnt euch sogar eine Wegbeschreibung geben lassen, um ihn garantiert nicht zu verpassen.

Zum Valheim World Generator

