Die Welt von Valheim ist riesig. Dank besonderer Portale könnt ihr die großen Entfernen jedoch in Sekundenschnelle zurücklegen. Wir erklären euch, wie die Schnellreise funktioniert.

In Valheim gibt es keine festgelegten Schnellreisepunkte. Stattdessen könnt ihr die dazu notwendigen Portale selbst bauen. Möglich ist das, sobald ihr den ersten Boss Eikythyr besiegt habt und in der zweiten Spielphase angelangt seid.

Diese Materialien braucht ihr, um Portale zu bauen

Um Portale zu bauen, braucht ihr drei unterschiedliche Materialien.

2x Surtling-Kerne

10x Dunkelzwergen-Augen

20x Edelholz

Surtling-Kerne findet ihr in den Dungeons von Valheim. Die Dunkelzwergen-Augen erhaltet ihr durch das besiegen der gleichnamigen Dunkelzwerge, denen ihr vor allem im Schwarzwald begegnen könnt.

Um Edelholz zu schlagen braucht ihr zunächst eine Bronze-Axt. Wie ihr Bronze herstellen könnt, könnt ihr im Guide nachlesen, den wir für euch verlinkt haben. Mit der Bronze-Axt im Gepäck könnt ihr anschließend Birken und Eichen fällen, die euch das notwendige Edelholz spendieren.

Sobald ihr alle Materialien beisammen habt, erscheint das Rezept für das Portal automatisch in eurem Baumenü in der Kategorie Verschiedenes.

So verbindet ihr Portale zur Schnellreise miteinander

Jetzt ist an der Zeit, eure Portale zu errichten. Baut dazu das erste Portal in eurer Basis. Das zweite Portal errichtet ihr am gewünschten Zielort, etwa in der Nähe von Haldor dem Händler.

Um beide Portale miteinander zu verbinden, müsst ihr sie mit dem exakt selben Namen benennen. Dazu müsst ihr auch die Groß- und Kleinschreibung beachten. Ihr bennent eure Portale, indem ihr an sie herantretet und die E-Taste drückt.

Damit eure Schnellreise dauerhaft funktioniert, müsst ihr die Portale außerhalb eurer Basis außerdem vor Angriffen schützen. Errichtet dazu Palisaden rund um eurer Portal, um Wildtiere und andere Gegner fernzuhalten.

Beachtet außerdem, dass einige Materialien nicht per Schnellreise transportiert werden können. Diese Items sind in eurem Inventar mit einem entsprechenden Symbol markiert. Um das Portal wieder nutzen zu können, müsst ihr diese Gegenstände also zunächst aus eurem Inventar entfernen und am besten in einer Truhe lagern.