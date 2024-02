Mit einem Mydays-Gutschein kann man eine Reise oder ein Event verschenken, das sich der Beschenkte aus dem Angebot aussuchen darf. Wie jeder Gutschein sind auch die Geschenke von Mydays nur für eine begrenzte Zeit gültig. Falls man es nicht schafft, den Erlebnisgutschein rechtzeitig einzulösen, kann man die Gültigkeit von Mydays-Geschenkboxen verlängern.

Die Verlängerung ist jedoch nicht jederzeit und nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Wie funktioniert das?

Wie lange sind Mydays-Gutscheine gültig?

Mydays-Gutscheine sind nach rechtlicher Regelung 3 Jahre lang gültig. Die Frist startet immer am 31.12. des Jahrs, an dem der Gutschein gekauft wurde. Das heißt, sie verfallen erst zum Ende eines Jahres. Gutscheine, die im Laufe des Jahres 2021 gekauft wurden, sind zum Beispiel noch bis zum 31.12.2024 gültig. Eine Verlängerung der Laufzeit ist nur innerhalb des Geltungszeitraums möglich. Ist die Frist abgelaufen und der Gutschein abgelaufen, ist er endgültig verfallen. Man kann ihn danach also weder einlösen, noch verlängern. Innerhalb der 3 Jahre kann man aber eine Verlängerung buchen.

Corona-bedingt hat der Anbieter die Regelungen etwas gelockert, allerdings sind auch hier jegliche Fristen für ältere Gutscheine abgelaufen. Nur aufgrund von Schließungen durch einen Lockdown kann man also keine Mydays-Gutscheine mehr verlängern.

Mydays-Gutschein verlängern: So geht es

Falls ihr nicht mehr wisst, ob euer Gutschein noch gültig ist, könnt ihr das online bei Mydays prüfen. Nutzt dafür auf dieser Seite den Code, der auf der Karte in der Geschenkbox abgedruckt ist: Zur Prüfung.

Im Rahmen des Gültigkeitszeitraums könnt ihr die Laufzeit um 1 Jahr verlängern. Auf der verlinkten Seite könnt ihr nach Prüfung der Gültigkeit auch eine Laufzeitverlängerung beantragen. Dann erscheint ein Pop-Up mit der entsprechenden Option. Achtet darauf, dass solche zusätzlichen Fenster in eurem Browser geöffnet werden können. Folgt den Anweisungen, um den Gutschein um 1 Jahr zu verlängern.

Achtung: Die Verlängerung kostet! Die Gebühr hängt von der Art des Gutscheins ab und liegt in der Regel zwischen 50 und 70 Euro.

Gutscheine lassen sich nur verlängern, nicht zurückerstatten. Der Anbieter weist darauf hin, dass die ursprüngliche Aktion, die in der Geschenkbox beschrieben wird, dann möglicherweise nicht mehr verfügbar ist. Der Wert des Gutscheins bleibt aber auch nach der Verlängerung erhalten. Gab es eine Preiserhöhung für das Erlebnis, muss bei der Einlösung gegebenenfalls ein Aufschlag bezahlt werden.

Beachtet, dass eine Verlängerung von Mydays-Gutscheinen in einigen Fällen ausgeschlossen ist. Das betrifft nicht nur abgelaufene Gutscheine, sondern auch diese Fälle:

Gutscheine für Standorte, die es nicht mehr gibt . In solchen Fällen ist aber ein Umtausch für ein neues Erlebnis möglich.

. In solchen Fällen ist aber ein Umtausch für ein neues Erlebnis möglich. Wertgutscheine lassen sich nicht verlängern.

lassen sich nicht verlängern. Die Verlängerung von Gutscheinen für Erlebnisse, die an einem festen Termin stattfinden, ist ebenfalls ausgeschlossen.

