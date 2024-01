Palworld: Brutkasten bauen und Eier ausbrüten

In Palworld könnt ihr wilde Pals nicht nur mit Sphären einfangen, ihr könnt auch Eier finden und Pals ausbrüten. Wie ihr den Brutkasten baut und richtig einsetzt, erfahrt ihr in diesem Guide.

Palworld Facts

Brutkasten bauen

Um den Brutkasten freizuschalten, müsst ihr einen Antiktechnologiepunkt ausgeben. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Um einen Brutkasten freizuschalten, müsst ihr Level 7 erreicht haben und einen Antiktechnologiepunkt in die Technologie investieren. Antiktechnologiepunkte bekommt ihr für das Besiegen von Bossen in der freien Wildbahn, in Dungeons oder Türmen. Schaltet ihr die Brutkasten-Technologie frei, benötigt ihr folgende Materialien:

10x Paldium-Bruchstück: Findet ihr überall in der Spielwelt. Dabei handelt es sich um blau schimmernde Erze.

Findet ihr überall in der Spielwelt. Dabei handelt es sich um blau schimmernde Erze. 5x Stoff: Wird aus Wolle hergestellt, die von verschiedenen Pals (wie Lamball) gedroppt wird.

Wird aus Wolle hergestellt, die von verschiedenen Pals (wie Lamball) gedroppt wird. 30x Stein: Findet ihr in der Spielwelt und kann mit einer Spitzhacke schnell abgebaut werden.

Findet ihr in der Spielwelt und kann mit einer Spitzhacke schnell abgebaut werden. 2x Antikes Bauteil: Werden am einfachsten durch das Bezwingen von Pal-Bossen gewonnen. Ihr könnt besiegte Pal-Bosse übrigens erneut zum Kampf herausfordern. Sie spawnen wie alle anderen Pals nach.

Anzeige

Habt ihr die Materialien zusammen, könnt ihr den Brutkasten auch schon bauen. Obwohl die Temperatur beim Ausbrüten von Eiern eine Rolle spielt, macht es zunächst keinen Unterschied, ob ihr den Brutkasten nun in einem schattigen Plätzchen oder unter glühender Sonne positioniert.

Anzeige

Eier ausbrüten in Palworld

Es gibt viele verschiedene Eier, die ihr ausbrüten könnt. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

In der Spielwelt von Palworld lassen sich hin und wieder Eier finden, die ihr einsammeln könnt. Sie unterscheiden sich von gewöhnlichen Eiern durch ihre bunten Farben. Derlei Eier sind nicht zum Verzehr geeignet, sondern können im Brutkasten ausgebrütet werden. Dabei beinhaltet jedes Ei einen Pal eines bestimmten Elements.

Anzeige

Hier ein paar Beispiele:

Gewöhnliches Ei: Neutral-Pal

Drachenei: Drache-Pal

Heißes Ei: Feuer-Pal

Knisterndes Ei: Elektro-Pal

Feuchtes Ei: Wasser-Pal

Gefrorenes Ei: Eis-Pal

Düsteres Ei: Dunkel-Pal

Saftig grünes Ei: Gras-Pal

Legt das Ei einfach in den Brutkasten und es erscheint ein Timer. Sobald dieser abgelaufen ist, könnt ihr das Ei ausbrüten und eurer Pal-Box wird ein neues Monster hinzugefügt.

Ihr könnt das Bruttempo drastisch erhöhen, indem ihr beispielsweise eine Feuerheizung (Level 17) oder einen Eiskühler (Level 18) daneben aufstellt und einen Feuer- oder Eis-Pal dem jeweiligen Objekt zuweist. Für das Ausbrüsten von Eiern erhaltet ihr übrigens ebenso viele Erfahrungspunkte, wie für das Fangen von Pals.