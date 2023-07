Tiere sind in Story of Seasons: A Wonderful Life genau so wichtig wie Pflanzen oder Beziehungen. In diesem Guide geben wir euch einen Überblick, welche Tiere ihr halten könnt, wie ihr sie bekommt und züchten könnt.

Welche Tiere gibt es in Story of Seasons: A Wonderful Life?

Eure Farm wird mit der Zeit eine erstaunliche Anzahl unterschiedlicher Tierarten ansammeln. Diese lassen sich in zwei Kategorien einteilen:

Nutztiere geben euch Ressourcen, die ihr verkaufen und weiterverarbeiten könnt. Außerdem können sie sich vermehren. Zu den Nutztieren gehören Kühe, Schafe, Ziegen, Hühner und Enten.

Haustiere bereichern euren Hof mit Leben und bringen teilweise nützliche Funktionen mit sich. Ihr könnt einen Hund, eine Katze und ein Pferd als Haustier halten.

Nutztiere geben und nehmen euch viel. (Bildquelle: Marvelous Inc.)

Kühe bekommen, halten und züchten

Eure erste Kuh bekommt ihr direkt zu Beginn geschenkt. Weitere Kühe und Bullen könnt ihr dann bei Takakura durch das Buch neben der Versandkiste bestellen. Bullen kosten dabei nur die Hälfte, weil sie keine Milch geben. Die verschiedenen Kuharten sind:

Normale Kühe – 5000 G

Braune Kühe – 10000 G

Gescheckte Kühe – 10000 G

Starkühe – 50000 G

Der Unterschied zwischen braunen und gescheckten Kühen ist, dass ihre Milch für unterschiedliche Produkte geeignet ist. Die Milch brauner Kühe eignet sich mehr für Butter, während die Milch der gescheckten Kühe perfekt zur Käseherstellung geeignet ist. Die Milch von Starkühen solltet ihr gar nicht weiterverarbeiten. Sie verkauft sich roh am besten.

Mit diesem Buch könnt ihr euch neue Kühe, Hühner und Schafe bestellen oder mieten. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Ihr könnt Kühe bis zu zweimal täglich melken. Melkt sie also am besten direkt morgens. Die Qualität dieser Milch hängt von vier Faktoren ab:

Temperatur und Jahreszeit

Wann die Kuh zuletzt gekalbt hat

Gesundheit der Kuh

Zuneigung der Kuh

Ist die Kuh nicht gesund, bringt auch die größte Zuneigung nichts. Ansonsten gilt: Je glücklicher die Kuh, desto besser die Milch. Streichelt, füttert und striegelt sie also täglich, damit es ihnen rundum gut geht.

Die Temperatur beeinflusst die Menge der Milchflaschen, die ihr bei einem Melkvorgang herausbekommt. Je wärmer es ist, desto mehr Milch gibt die Kuh.

Zeigt eure Kühen Liebe und sie geben sie euch in Form von Milch zurück. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Wenn eine Kuh gekalbt hat, gibt sie zunächst Muttermilch, die ihr dem Kalb geben müsst. Einige Tage nach dem Kalben gibt sie dafür deutlich mehr Milch als gewöhnlich. So bekommt ihr insgesamt mehr Milch heraus als ohne Kalben. Die besten Jahreszeiten dafür sind Sommer oder Winter.

Um Kühe trächtig zu machen, gibt es drei Möglichkeiten:

Ihr könnt einen Zuchtbullen mieten. Diesen bekommt ihr für einen Tag und müsst deswegen keinen eigenen Bullen halten. Takakura kümmert sich um die Zucht.

Diesen bekommt ihr für einen Tag und müsst deswegen keinen eigenen Bullen halten. Takakura kümmert sich um die Zucht. Ihr könnt einen Bullen halten. Dann besteht jeden Tag eine kleine Chance, dass er eure Kühe trächtig macht. Das ist allerdings sehr zufällig und nicht kontrollierbar.

Dann besteht jeden Tag eine kleine Chance, dass er eure Kühe trächtig macht. Das ist allerdings sehr zufällig und nicht kontrollierbar. Ihr könnt Takakura bitten, einen Bullen mit einer Kuh zusammenzuführen. Dafür müsst ihr den Bullen natürlich selbst halten. Im Gegensatz zur zufälligen Deckung habt ihr hier deutlich mehr Kontrolle über das Ergebnis.

Eine Schwangerschaft dauert 8-12 Tage. Wenn die Kuh rote Wangen hat, ist sie bereit für die Geburt. Dann solltet ihr sie in den Separationsbereich innerhalb der Scheune bringen. Keine Sorge, die Naturgeister erledigen das auch für euch, wenn ihr es vergesst.

Wenn ihr verschieden Kuharten kreuzt, wird das Kalb wahrscheinlicher der Art der Mutter angehören. Es ist aber gleich wahrscheinlich, ob das Kalb männlich oder weiblich wird.

In diesem Bereich können Kühe in Ruhe ihre Kälber zur Welt bringen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schafe bekommen, halten und züchten

Schafe können bei Takakura bestellt werden und kosten unabhängig vom Geschlecht 3000 G.

Ihr könnt Schafe im Großteil so wie Kühe behandeln: Füttert, streichelt und bürstet sie regelmäßig und ihr seid auf der sicheren Seite. Wollt ihr sie vermehren, könnt ihr euch auf den Zufall verlassen oder Takakura um Hilfe bitten.

Alle 5 Tage könnt ihr eure Schafe scheren. Das Werkzeug dafür bekommt ihr, sobald ihr euer erstes Schaf gekauft habt.

Selbst Wolle von niedriger Qualität erzielt schon hohe Preise. Je glücklicher euer Schaf, umso besser seine Wolle. Schon ein Schaf kann euch schnell sehr viel Geld einbringen.

Schafe sind im Grunde genommen nur wollige Kühe. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Ziegen bekommen, halten und züchten

Im Gegensatz zu Schafen und Kühen könnt ihr Ziegen nicht bei Takakura bestellen. Stattdessen müsst ihr sie bei Van kaufen. Das geht allerdings erst ab dem zweiten Jahr und auch nur, wenn ihr Platz in eurer Scheune habt.

Zu Beginn bietet Van nur weibliche Ziegen für 40000 G an. Ihr könnt ihn aber auch herunterhandeln. Habt ihr eine Ziege gekauft, wird er mit der Zeit auch männliche Ziegen für 20000 G verkaufen.

Ziegen könnt ihr ebenfalls wie Kühe und Schafe behandeln: Erhöht ihre Zuneigung durch Streicheln und Bürsten und melkt sie regelmäßig.

Zu Beginn könnt ihr zur Vermehrung nur einen Bock mieten. Sobald Van männliche Ziegen anbietet, könnt ihr eure Ziegenherde auch eigenständig erweitern, entweder durch Zufall oder mit Takakuras Hilfe.

Bei Ziegen gelten die gleichen Regeln für die Schwangerschaft wie bei Kühen. Der einzige Unterschied ist, dass Ziegenkinder von Anfang an eigenständig fressen. Ihr müsst sie also nicht füttern.

Ziegen sind zwar pflegeleichter als Kühe, geben aber auch weniger Milch. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Hühner bekommen, halten und vermehren

Ihr könnt Hühner für 1000 G bei Takakura bestellen. Ein Hahn kostet sogar nur 500 G, kann dafür allerdings keine Eier legen. Es reicht auch nur ein Hahn, um neue Hühner auszubrüten.

Ist ein Ei befruchtet, legt ihr es in den Inkubator in der linken hinteren Ecke des Stalls. Ihr könnt ein befruchtetes Ei auch verkaufen. Es bringt ein wenig mehr Geld als ein normales Ei. Übrigens: Auch Enten können die Hühnereier im Inkubator ausbrüten.

Achtet darauf, dass Hühner ihre Eier überall legen können, nicht nur in ihrem Stall. Solltet ihr sie rausgelassen haben, seht euch ab und zu auf eurem Hof um, ob dort nicht das eine oder andere Ei liegt.

Im Gegensatz zu den großen Nutztieren brauchen Hühner Vogelfutter. Das könnt ihr bei Takakura für 100 G pro Stück bestellen. Es hält aber auch je nach Anzahl eurer Vögel mehrere Tage an. Abseits davon brauchen Hühner nicht viel Aufmerksamkeit außer einer gelegentlichen Streicheleinheit.

Hühner und Enten sind sehr pflegeleichte Tiere. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Enten bekommen, halten und vermehren

Enten könnt ihr nicht kaufen. Stattdessen müsst ihr diese Voraussetzungen erfüllen:

Ihr habt den Teich gekauft.

gekauft. In eurem Stall sind mindestens zwei Plätze frei.

Ihr seid bereits verheiratet.

Habt ihr das erfüllt, wird euer Partner euch von den Enten am Teich erzählen, die ihr behalten könnt. Dann habt ihr eine Ente und einen Erpel, die sich auch vermehren können.

Haltung und Vermehrung von Enten und Hühnern unterscheiden sich nicht. Der einzige Unterschied ist, dass Enten seltener Eier legen.

Hund, Katze und Pferd in Story of Seasons: A Wonderful Life

Neben den Nutztieren kann der Hof auch durch mehrere Haustiere mit Leben erfüllt werden. Euer Hund begleitet euch von Beginn des Spiels an. Im Verlauf kommen außerdem ein Pferd und vielleicht eine Katze dazu.

Haustiere wie euren Hund bekommt ihr im Verlauf des Spiels geschenkt. (Bildquelle: Marvelous Inc.)

Das Pferd bekommt ihr im Sommer des ersten Jahres geschenkt. Takakura ruft euch dafür zu sich. Wenn er nach der Farbe fragt, entscheidet ihr damit auch das Aussehen eures Pferdes.

Die Katze bekommt ihr von Romana. Im Herbst des zweiten Jahres besucht sie euch mit einer Katze im Schlepptau, die ihr zugelaufen ist. Nehmt sie auf, denn das ist eure einzige Gelegenheit, eine Katze zu bekommen.

Das Pferd ist das einzige Haustier, das ihr füttern und liebhaben müsst. Um Hund und Katze kümmert sich Takakura für euch. Dafür könnt ihr das Pferd auch nutzen, um schneller durchs vergessene Tal zu reisen.