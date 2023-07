Die richtigen Werkzeuge sind das A und O in Story of Seasons: A Wonderful Life. Darum solltet ihr sie auch bei der ersten Gelegenheit upgraden. In diesem Guide zeigen wir euch, wie ihr die Verbesserungen für eure Tools freischaltet.

Story of Seasons: A Wonderful Life Facts

Alle Upgrades für eure Werkzeuge

Einen Großteil der Werkzeuge habt ihr schon von Anfang an. Weitere Tools könnt ihr bei Van kaufen. Er verkauft auch die Upgrades.

Es gibt drei Upgrade-Stufen: Kupfer, Silber und Gold. Jede Stufe steht nach einer bestimmten Anzahl Nutzungen und ab einem bestimmten Tag bei Van zur Verfügung. Sobald ihr die entsprechenden Werkzeuge oft genug verwendet habt, könnt ihr die Upgrades kaufen.

Einige Werkzeuge haben auch noch eine gesegnete Form, für die ihr spezielle Quests erledigen müsst. Dafür müsst ihr die Freundschaft mit dem Questgeber maximieren.

Neue Werkzeuge kaufen

Diese Werkzeuge könnt ihr bei Van erwerben:

Angel für 500 G

für 500 G Bürste für 1000 G

Die Schere bekommt ihr mit eurem ersten Schaf geschenkt.

Van bietet euch nicht nur neue Werkzeuge, sondern mit der Zeit auch Upgrades für eure Tools an. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Kupfer-Werkzeuge

Um Kupfer-Werkzeuge freizuschalten, müsst ihr die Werkzeuge folgendermaßen genutzt haben:

Harke, Sichel und Gießkanne insgesamt 500 Mal

insgesamt 500 Mal Melkmaschine und Schere insgesamt 25 Mal

insgesamt 25 Mal Mit der Angel insgesamt 50 Fische gefangen

Dann könnt ihr die Upgrades bei Van für jeweils 1.000 G kaufen. Sie sind ab Sommer 8, Jahr 1 verfügbar:

Werkzeug Verbesserung Kupfer-Angel Ihr könnt neue Fische fangen. Kupfer-Schere Schneidet schneller und verbraucht weniger Energie. Kupfer-Melkmaschine Milkt schneller und verbraucht weniger Energie. Kupfer-Gießkanne Kann 3 Felder gleichzeitig bewässern und verbraucht weniger Energie. Kupfer-Harke Kann 3 Felder gleichzeitig vorbereiten und verbraucht weniger Energie. Kupfer-Sichel Kann 3 Felder gleichzeitig ernten und verbraucht weniger Energie

Silber-Werkzeuge

Für Silber-Werkzeuge müsst ihr die Werkzeuge folgendermaßen verwenden:

Harke, Sichel und Gießkanne insgesamt 2000 Mal

insgesamt 2000 Mal Melkmaschine und Schere insgesamt 250 Mal

insgesamt 250 Mal Mit der Angel insgesamt 200 Fische gefangen

Dann könnt ihr die Upgrades bei Van für jeweils 10.000 G kaufen. Sie sind ab Frühling 3, Jahr 2 verfügbar:

Werkzeug Verbesserung Silber-Angel Ihr könnt neue Fische fangen. Silber-Schere Schneidet schneller und verbraucht weniger Energie. Silber-Melkmaschine Milkt schneller und verbraucht weniger Energie. Silber-Harke Kann 9 Felder gleichzeitig vorbereiten und verbraucht weniger Energie. Silber-Sichel Kann 9 Felder gleichzeitig ernten und verbraucht weniger Energie. Silber-Gießkanne Kann 9 Felder gleichzeitig bewässern und verbraucht weniger Energie.

Gold-Werkzeuge

Für Gold-Werkzeuge müsst ihr die Werkzeuge folgendermaßen verwenden:

Harke, Sichel und Gießkanne insgesamt 4000 Mal

insgesamt 4000 Mal Melkmaschine und Schere insgesamt 500 Mal

insgesamt 500 Mal Mit der Angel insgesamt 500 Fische gefangen

Dann könnt ihr die Upgrades bei Van für jeweils 50.000 G kaufen. Sie sind ab Frühling 3, Jahr 3 verfügbar:

Werkzeug Verbesserung Gold-Angel Ihr könnt neue Fische fangen. Gold-Schere Schneidet schneller und verbraucht weniger Energie. Gold-Melkmaschine Milkt schneller und verbraucht weniger Energie. Gold-Harke Kann 27 Felder gleichzeitig vorbereiten und verbraucht weniger Energie. Gold-Sichel Kann 27 Felder gleichzeitig ernten und verbraucht weniger Energie. Gold-Gießkanne Kann 27 Felder gleichzeitig bewässern und verbraucht weniger Energie.

Gesegnete Werkzeuge

Um diese Werkzeuge zu bekommen, müsst ihr bestimmte Aufträge erfüllen. Ihr müsst aufwändige Items besorgen und die Freundschaft der Quest-Geber maximieren.