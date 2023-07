Die Musik auf eurem Hof in Story of Seasons: A Wonderful Life ist nicht festgelegt. Ihr könnt sie mithilfe von Schallplatten verändern. Wo ihr diese Schallplatten findet, erklären wir euch in diesem Guide.

Story of Seasons: A Wonderful Life Facts

Wofür sind die Schallplatten in Story of Seasons: A Wonderful Life?

Mit den Schallplatten könnt ihr die Musik ändern, die auf eurem Hof läuft. Die Musik außerhalb der Farm kann allerdings nicht angepasst werden.

Wollt ihr die Schallplatte wechseln, müsst ihr zum Plattenspieler in eurem Haus gehen. Dort habt ihr alle bereits gefundenen Schallplatten zur Auswahl. Die Musik ändert sich nicht, bis ihr selbst die Schallplatte wechselt.

Solltet ihr gar keine Musik hören wollen, könnt ihr den Plattenspieler auch abstellen. Dafür müsst ihr nur die Schallplatte erneut auswählen, die gerade läuft.

Mit der Zeit bekommt ihr immer mehr Schallplatten zur Verfügung. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Alle Schallplatten finden

Zu Beginn besitzt ihr bereits zwei Schallplatten:

Frischer Wind

Ruhiger Winter

Die anderen Schallplatten bekommt ihr folgendermaßen:

Frühling in der Luft: Freundet euch mit Van an, dann könnt ihr sie für 100.000 G von ihm kaufen.

Freundet euch mit Van an, dann könnt ihr sie für 100.000 G von ihm kaufen. Schlafende Geister: Freundet euch mit Sebastian an.

Freundet euch mit Sebastian an. Gemeinsam, ein neues Tal: Sprecht den braunen Topf im Heim der Naturgeister 100 Mal an. Die Nachricht ändert sich alle zehn Mal.

Sprecht den braunen Topf im Heim der Naturgeister 100 Mal an. Die Nachricht ändert sich alle zehn Mal. 64 Erinnerungen : Gewinnt 10 Mal im Minigame gegen Charlie oder Cole.

Gewinnt 10 Mal im Minigame gegen Charlie oder Cole. Cafe Jazz: Freundet euch mit Gavin an.

Freundet euch mit Gavin an. 3 Sekunden vorm Herzschmerz: Freundet euch mit eurem Kind an. Funktioniert erst ab Kapitel 6.

Freundet euch mit eurem Kind an. Funktioniert erst ab Kapitel 6. Sommer des Pioniers: Freundet euch mit Carter an.

Freundet euch mit Carter an. Fröhlicher Herbst: Freundet euch mit Mukumuku an. Er erscheint nur im Winter.

Freundet euch mit Mukumuku an. Er erscheint nur im Winter. Herbst in Eichstadt: Freundet euch mit Kate an.

Freundet euch mit Kate an. Ein sonniger Tag: Freundet euch mit Chris an.

Freundet euch mit Chris an. Wundervoll!!: Freundet euch mit jedem (außer Vinnie) an. Dann bekommt ihr diese Platte von Takakura.

Freundet euch mit jedem (außer Vinnie) an. Dann bekommt ihr diese Platte von Takakura. Winter Mineral Town: Freundet euch mit Hugh an. Ihr könnt diese Platte erst ab Kapitel 4 bekommen.

Sprecht diesen Topf oft genug an und er gibt euch eine Schallplatte. (Bildquelle: Screenshot)

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.