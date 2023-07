Angeln gehört zu einer der vielen Aktivitäten, denen ihr in Story of Seasons: A Wonderful Life nachgehen könnt. In diesem Guide zeigen wir euch, wie das Fischen funktioniert, wo ihr eure Angel auswerfen könnt und eine Liste aller Fische und ihrer Fundorte.

Angeln in Story of Seasons: A Wonderful Life

Sobald ihr die Angel für 500 G von Van gekauft habt, könnt ihr sie an jeder größeren Wasserstelle auswerfen. Drückt dafür einfach die entsprechende Taste, sobald ihr angeln könnt.

Ist die Angel ausgeworfen, heißt es warten. Sobald der Schwimmer komplett im Wasser verschwunden ist, drückt ihr die Angeltaste erneut. Ein entsprechender Ton weist euch ebenfalls darauf hin. Ihr müsst den Knopf nur einmal drücken, um den Fisch einzusammeln.

Fische kommen in verschiedenen Größen und Gewichtsklassen daher. Bis auf einige Aufträge sind diese aber nicht relevant.

Ihr könnt an fünf verschiedenen Orten angeln. Jeder Angelplatz birgt unterschiedliche Fische:

Am oberen Fluss beim Wasserfall der Ausgrabungsstätte

beim Wasserfall der Ausgrabungsstätte Am unteren Fluss nach dem flachen Übergang der Ausgrabungsstätte bis zum Meer

nach dem flachen Übergang der Ausgrabungsstätte bis zum Meer Im Teich der Göttin beim Heim der Naturgeister

beim Heim der Naturgeister Im Schildkrötenteich vorm Strand

vorm Strand Am Strand

Wenn ihr eure Angel verbessert, könnt ihr mehr und seltenere Fischarten fangen. Auf höchster Stufe beißt vielleicht auch etwas anderes an.

Angel auswerfen, warten und Fisch einsammeln – Mehr braucht ihr zum Fischen nicht. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Liste aller Fische und ihrer Fangorte

In dieser Tabelle findet ihr die Fische, die ihr an den verschiedenen Angelstellen fangen könnt. Außerdem erfahrt ihr, welche Fische bei welcher Angel-Erweiterung hinzukommen:

Angel Kupfer-Angel Silber-Angel Gold-Angel Oberer Fluss Seelachs Gepunkteter Saibling Stringfisch Königslachs Unterer Fluss Wakasagi Forellenbarsch Regenbogen-Forelle Unagi Teich der Göttin Wakasagi Forellenbarsch Regenbogen-Forelle Knochenzüngler Schildkröten-Teich Forellenbarsch Amur-Wels Stringfisch Knochenzüngler Strand Stachelmakrele Tintenfisch Ahi-Thunfisch Languste

Mit den gesegneten Angel könnt ihr außerdem drei verschiedene Artefakte angeln. Diese werden dann als Deko in eurem Haus aufgestellt:

Die Flaschenpost und die Legendenklinge am Strand

am Strand Die goldene Axt im Teich der Göttin

Fisch ist nicht begeistert. Dabei ist es so angenehm in eurem Inventar. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

