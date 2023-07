In Story of Seasons: A Wonderful Life seid ihr nicht auf klassische Pflanzen beschränkt, sondern könnt durch Kreuzungen völlig neue Kreationen erschaffen. In diesem Guide erklären wir euch, wie ihr Gewächse kombinieren könnt und welche Kreuzungen möglich sind.

Pflanzen in Story of Seasons: A Wonderful Life kreuzen

Wollt ihr eine neue Kreuzung erschaffen, braucht ihr dafür die Hilfe von Vinnie. Die dreiköpfige Pflanze zieht im Frühling des zweiten Jahres in Takakuras Haus ein.

Doch vorher müsst ihr euch mit der Pflanzen anfreunden. Leider könnt ihr dafür keine Geschenke verwenden, sondern müsst möglichst viel mit ihm reden. Je öfter er euch fragt, ob ihr weiter mit ihm reden wollt, umso lieber hat er euch.

Sobald eure Freundschaft den roten Bereich erreicht hat, bietet euch Vinnie die Kreuzung an. Dann könnt ihr ihm zwei Samen oder Erntepflanzen geben, die er zu einer neuen Kreation zusammenfügt.

Das funktioniert allerdings nicht immer sofort. Es kann auch vorkommen, dass Vinnie einen Teil eurer Opfergabe einfach verschluckt oder ihn aufgewertet zurückgibt. Bringt also ein wenig Geduld und viele Kreuzungskandidaten mit.

Alle Kreuzungen für Erntepflanzen

In dieser Übersicht findet ihr alle Kreuzungsmöglichkeiten, woraus sie bestehen und in welcher Jahreszeit ihr sie anbauen könnt:

Kreuzung Bestandteile Jahreszeit Erdarotte Erdbeere + Karotte Herbst bis Frühling Erdlone Erdbeere + Wassermelone Frühling bis Sommer Erdtoffel Erdbeere + Kartoffel Herbst bis Frühling Grünmate Wassermelone + Tomate Frühling bis Herbst Karkaro Kartoffel + Karotte Winter bis Sommer Melobeere Melone + Erdbeere Herbst bis Frühling Melomelo Melone + Wassermelone Frühling bis Sommer Melomate Melone + Tomate Frühling bis Herbst Melotoffel Melone + Kartoffel Sommer bis Herbst Melotte Melone + Karotte Sommer bis Herbst Steckarotte Steckrübe + Karotte Winter bis Sommer Steckbeere Steckrübe + Erdbeere Herbst bis Frühling Stecklone Steckrübe + Melone Sommer bis Herbst Steckmate Steckrübe + Tomate Frühling bis Herbst Stecktoffel Steckrübe + Kartoffel Winter bis Sommer Süßarotte Süßkartoffel + Karotte Sommer bis Herbst Süßbeere Süßkartoffel + Erdbeere Herbst bis Frühling Süßlone Süßkartoffel + Melone Sommer bis Herbst Süßmate Süßkartoffel + Tomate Frühling bis Herbst Süßrübe Süßkartoffel + Steckrübe Winter bis Sommer Süßtoffel Süßkartoffel + Kartoffel Winter bis Sommer Tokaro Tomate + Karotte Frühling bis Herbst Tomabeere Tomate + Erdbeere Frühling bis Herbst Tomatoffel Tomate + Kartoffel Frühling bis Herbst Warotte Wassermelone + Karotte Frühling bis Sommer Watoffel Wassermelone + Kartoffel Frühling bis Sommer Warübe Wassermelone + Steckrübe Frühling bis Sommer Melosüß Wassermelone + Süßkartoffel Frühling bis Sommer

Alle Kreuzungen für Bäume

Kreuzung Bestandteile Blütezeit Erntezeit Banorange Banane + Orange Herbst Winter Pfirange Pfirsich + Orange Sommer Herbst Pfirnane Pfirsich + Banane Herbst Winter Banäpfel Banane + Apfel Sommer Herbst Orapfel Apfel + Orange Winter Frühling Tranane Traube + Banane Frühling Sommer Apsich Apfel + Pfirsich Sommer Herbst Traubsich Traube + Pfirsich Sommer Herbst Träupfel Traube + Apfel Frühling Sommer Traurange Traube + Orange Frühling Sommer

Pflanzen durch Kreuzung aufwerten

Manche Pflanzen können durch Kreuzung mit bestimmten Blumen aufgewertet werden. Das funktioniert allerdings nur bei Feldfrüchten.

Die Laternenblume sorgt dafür, dass ihr die Pflanze zu jeder Jahreszeit säen könnt. Erkennbar am Diamanten-Umriss neben dem Pflanzenname.

sorgt dafür, dass ihr die Pflanze zu jeder Jahreszeit säen könnt. Erkennbar am Diamanten-Umriss neben dem Pflanzenname. Die Allgrundblume macht das Wachstum der Pflanze unabhängig von der Bodenart. Erkennbar am Diamanten neben dem Pflanzenname

macht das Wachstum der Pflanze unabhängig von der Bodenart. Erkennbar am Diamanten neben dem Pflanzenname Upseed erhöht die Qualität eurer Pflanze. Erkennbar am blauen Saatbeutel.

erhöht die Qualität eurer Pflanze. Erkennbar am blauen Saatbeutel. Die Blaue Trickblume färbt eure Blume blau.

Neue Schöpfungen durch Kreuzung herstellen

Wenn ihr bereits gekreuzte Pflanzen wieder kreuzt, können dabei vollkommen neue Schöpfungen entstehen. Allerdings führt nicht jede Kombination zu einem Ergebnis. Manche Neuschöpfungen lassen sich dafür auf mehrere Arten und Weisen erschaffen

In der folgenden Liste findet ihr alle Möglichkeiten für Eigenkreationen. Im Gegensatz zu den einfachen Kreuzungen haben sie keine Namen und ihr könnt sie selbst benennen. Wir haben sie der Übersicht halber nummeriert:

Nr. Bestandteil 1 Bestandteil 2 1 Melomelo Warotte / Warübe 2 Grünmate Melobeere 3 Grünmate Tomabeere / Melomate / Tokaro / Steckmate 4 Grünmate Melomelo / Melosüß / Tomatoffel / Melotoffel 5 Melotte Stecklone 6 Karkaro Melotte / Erdarotte / Warotte / Süßarotte / Tokaro 7 Tomabeere Karkaro 8 Süßarotte Melotte / Erdarotte / Warotte / Tokaro 9 Süßtoffel Erdtoffel / Tomatoffel / Melotoffel / Watoffel 10 Grünmate Melobeere 11 Süßtoffel Süßarotte 12 Süßarotte Stecklone 13 Melotte Melotte / Erdarotte 14 Grünmate Süßlone 15 Süßlone Melotoffel 16 Süßmate Melosüß / Süßbeere / Süßlone 17 Süßrübe Steckarotte 18 Melomate Erdarotte / Steckbeere 19 Melomelo Erdarotte / Steckbeere 20 Melobeere Erdarotte 21 Melobeere Melotte / Stecklone 22 Melomate Süßtoffel 23 + 24 (unterschiedliche Farben) Melomate Süßrübe 25 Grünmate Süßrübe 26 Süßarotte Tomatoffel 27 Melobeere Stecktoffel 28 Melomelo Tokaro 29 Süßtoffel Süßlone / Stecklone 30 Süßarotte Steckmate 31 Tomabeere Süßbeere 32 Melomate Warübe 33 Melomate Melobeere 34 Karkaro Süßbeere 35 Süßarotte Steckbeere 36 Melobeere Melotoffel 37 Watoffel Stecklone 38 Süßlone Melotte

