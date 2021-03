Bei Story of Sesons: Pioneers of Olive Town wird euer Inventar schnell voll sein. Eine Aufbewahrungsbox bekommt ihr nicht einfach so geschenkt, auch dann nicht, wenn ihr euer Zelt in eine Hütte umbaut. Was ihr tun müsst, um Zugriff auf eine Gegenstandskiste zu bekommen und euer Inventar zu erweitern, erfahrt ihr in unserem Artikel.

Aufbewahrungskiste freischalten und craften

Damit ihr eure Items verstauen könnt, müsst ihr zunächst die Anleitung für eine Gegenstandskiste freischalten. Bei Pioneers of Olive Town habt ihr die Möglichkeit, Aufbewahrungsboxen aus verschiedenen Materialien herzustellen.

Die Anleitungen für diese Kisten werdet ihr freischalten, wenn ihr die entsprechenden Fertigkeiten steigert. Zwei Boxen lassen sich recht schnell freischalten, da ihr das notwendige Werkzeug von Anfang regelmäßig benutzen werdet:

Gegenstandskiste aus Holz: Erreicht Stufe 3 bei dem Skill „Abholzen“

Erreicht Stufe 3 bei dem Skill „Abholzen“ Stein-Gegenstandskiste: Erreicht Stufe 3 bei dem Skill „Schürfen“

Für die Kiste aus Holz braucht ihr 5x Bauholz. Das erhaltet ihr, wenn ihr dreimal Holz in den Bauholzfertiger hineinlegt. Die Zubereitung dauert zwei Stunden pro Bauholz. Die Anleitung für den Bauholzfertiger schaltet ihr schon mit Stufe 2 bei Abholzen frei.

Wollt ihr die Gegenstandskiste aus Stein haben, müsst ihr nichts fertigen. Sammelt lediglich 50x Stein ein und schon könnt ihr daraus eure Aufbewahrung herstellen.

Inventar im Werkzeugladen vergrößern

Die Antwort steht schon in der Überschrift. Euer Inventar könnt ihr ganz einfach im Werkzeugladen bei Clemens erweitern. Betretet ihr die Stadt, dann ist es der dritte Laden links, wie ihr auf dem folgenden Bild sehen könnt.

Sprecht Clemens einfach an und wählt die zweite Option im Dialog aus, „Tasche verbessern“. Ihr könnt euer Inventar in zwei Stufen erweitern:

Stufe 1 kostet 3.000 Gold und verschafft euch eine dritte Leiste mit acht weiteren Inventarplätzen.

und verschafft euch eine dritte Leiste mit acht weiteren Inventarplätzen. Stufe 2 kostet euch 15.000 Gold und verschafft euch eine vierte Leiste mit acht weiteren Inventarplätzen.

Da ihr für viele Gegenstände Geld brauchen werdet, empfehlen wir euch unser Video, dass euch dabei hilft, bei Pioneers of Olive Town schnell Geld zu verdienen. Klickt einfach auf Play:

