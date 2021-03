Insgesamt gibt es bei Story of Seasons: Pioneers of Olive Town zwölf Fertigkeiten, die ihr nach und nach freischaltet. Wenn ihr euren Arbeiten nachgeht, verbessert ihr diese Skills und schaltet so Eigenschaften und erlernbare Anleitungen sowie Rezepte frei. Welche Fertigkeiten es gibt und welche Boni ihr damit freischaltet, zeigen wir euch in unserem Artikel.

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town Facts

Was ändert sich durch die Einführung von Fertigkeiten?

Ihr werdet schnell feststellen, dass sich Story of Seasons mit Pioneers of Olive Town mehr in Richtung „Gegenstände selbst herstellen“ entwickelt hat. Ihr werdet zum Beispiel nicht mehr einfach aus Holz Bauholz machen können. Dafür müsst ihr nämlich zuerst die Anleitung für den Fertiger freischalten. Diese bekommt ihr, wenn ihr die Fertigkeit Abholzen verbessert.

Das erwartet euch auch bei einer Gegenstandskiste. Wenn ihr euer Haus ausbaut, werdet ihr nicht gleich eine Kiste darin finden, in die ihr euer Inventar ausleeren könnt. Um eine solche Aufbewahrungskiste bauen zu können, müsst ihr die Fertigkeit Abholzen verbessern und damit die Anleitung freischalten.

Alle Fertigkeiten verfügen über zehn Fertigkeitsstufen. Mit jeder Stufe schaltet ihr neue Eigenschaften und/oder neue Anleitungen und Rezepte frei. Zu den Fertigkeiten an sich erhaltet ihr nach und nach Zugang im Spiel, wenn ihr zum Beispiel weitere Gebiete eurer Farm erkundet und dort die zerfallenen Bauten repariert. Die folgenden Tabellen zeigen euch alle Fertigkeitsstufen und ihre Freischaltungen.

Anleitungen und Eigenschaften durch die Fertigkeit Abholzen

Fälle mit der Axt Bäume und zerhacke Baumstümpfe. So erhältst du Holzmaterial. (Zitat aus dem Spiel)

Mit dieser Beschreibung wird der Skill Abholzen erklärt. Genau das müsst ihr auch tun, um diese Fertigkeit zu verbessern - einfach abholzen. Wir empfehlen es euch, die Anleitungen in dieser Sparte schnell freizuschalten, da ihr dadurch viele nützliche Gegenstände craften können werdet. Erreicht ihr Stufe 9, werdet ihr sogar Zugang zu einem neuen Gebiet erhalten, in dem es viele Bäume zu fällen gibt. Seid ihr fleißig, werdet ihr mit diesen Boni belohnt:

Stufe Freischaltbares 1 Eigenschaften: keine

Anleitungen/Rezepte: Holzweg, Holzzaun, Holzgatter 2 Eigenschaften: Abholzen geringfügig verbessert

Anleitungen/Rezepte: Bauholzfertiger 3 Eigenschaften: Abholzen kostet etwas weniger Energie

Anleitungen/Rezepte: Gegenstandskiste aus Holz 4 Eigenschaften: Materialien von Abholzen um 1 erhöht

Anleitungen/Rezepte: Fackel 5 Eigenschaften: Abholzen ein wenig verbessert

Anleitungen/Rezepte: Holzkohle, Große Bärenschnitzerei 6 Eigenschaften: Abholzen kostet noch weniger Energie

Anleitungen/Rezepte: Holzbank, Schicke Tischlampe 7 Eigenschaften: Materialien von Abholzen um 2 erhöht

Anleitungen/Rezepte: Einfache Straßenlaterne, Kleiner Tisch, Kleiner runder Tisch 8 Eigenschaften: Abholzen enorm verbessert

Anleitungen/Rezepte: Holzkisten, Fässer 9 Eigenschaften: Verkaufswert von Holz und Bauholz erhöht

Anleitungen/Rezepte: Truhe, Picknicktisch 10 Informationen folgen

Anleitungen und Eigenschaften durch die Fertigkeit Schürfen

Zerstöre mit dem Hammer Felsbrocken und erhalte Erze und Juwelen. (Zitat aus dem Spiel)

Ein fantastischer Skill, den ihr vermutlich automatisch verbessern werdet, da ihr immer Steine abbauen müsst. Wir haben noch eine sehr gute Nachricht für die Minengänger unter euch. Selbst wenn ihr vor allem in Minen schürft, wird sich eure Fertigkeit verbessern. Mit Schürfen werdet ihr einige Fertiger freischalten, die wichtig für das Spiel sind, also unterschätzt diesen Skill nicht.

Zudem werdet ihr irgendwann Oreichalkos brauchen und das findet ihr in einem geheimen Bereich von Olivingen, den ihr erst freischaltet, wenn ihr Stuffe 9 bei Schürfen erreicht habt. Neben Oreichalkos findet ihr dort auch Matsutake-Pilze, die einer der Heiratskandidaten einfach liebt. Diese Belohnungen gibt es für Rangaufstiege:

Stufe Freischaltbares 1 Eigenschaften: keine

Anleitungen/Rezepte: Steinweg, Steinzaun, Steingatter 2 Eigenschaften: Schürfen geringfügig verbessert

Anleitungen/Rezepte: Barrenfertiger 3 Eigenschaften: Schürfen verbraucht etwas weniger Energie

Anleitungen/Rezepte: Stein-Gegenstandskiste 4 Eigenschaften: Materialien von Schürfen um 1 erhöht

Anleitungen/Rezepte: Eisenweg, Eisenzaun, Eisengatter 5 Eigenschaften: Schürfen ein wenig verbessert

Anleitungen/Rezepte: Eisen-Gegenstandskiste, Raffinierte Kohle, Glas 6 Eigenschaften: Schürfen kostet noch weniger Energie

Anleitungen/Rezepte: Juwelenfertiger, Runde Lampe 7 Eigenschaften: Materialien von Schürfen um 2 erhöht

Anleitungen/Rezepte: Großartige Straßenlaterne, Steinlaterne 8 Eigenschaften: Schürfen enorm verbessert

Anleitungen/Rezepte: Eisenbank, Langer Spiegel 9 Eigenschaften: Verkaufswert von Erz, Juwelen, Barren erhöht

Anleitungen/Rezepte: Prächtige Straßenlaterne, Eingangstor 10 Informationen folgen

Anleitungen und Eigenschaften durch die Fertigkeit Angeln

Angle an Flüssen und am Meer. Vielleicht machst du einen legendären Fang! (Zitat aus dem Spiel)

Oh ja, den werdet ihr sicherlich machen. Wenn ihr zum Beispiel Prachtfische angelt, könnt ihr sie teuer verkaufen. Mit Ködern könnt ihr sogar bessere und andere Fische und Meerestiere an Land holen. Und wenn ihr eure Angel verbessert, dann kommen auch größere Fische auf den Teller. Während ihr fischt, erhaltet ihr folgende Boni für die einzelnen Stufen:

Stufe Freischaltbares 1 Eigenschaften: keine

Anleitungen/Rezepte: Kleiner Angelköder 2 Eigenschaften: Angeln geringfügig verbessert

Anleitungen/Rezepte: Tintenfischköder 3 Eigenschaften: Angeln verbraucht etwas weniger Energie

Anleitungen/Rezepte: Mittelgroßer Angelköder 4 Eigenschaften: Qualität gefangener Fische geringfügig erhöht

Anleitungen/Rezepte: Netz 5 Eigenschaften: Angeln ein wenig verbessert

Anleitungen/Rezepte: Garnelenköder 6 Eigenschaften: Angeln kostet noch weniger Energie

Anleitungen/Rezepte: Krebsköder 7 Informationen folgen 8 Informationen folgen 9 Informationen folgen 10 Informationen folgen

Anleitungen und Eigenschaften durch die Fertigkeit Baumpflege

Pflanze Setzlinge. Sie wachsen langsam, belohnen dich aber mit Baumfrüchten! (Zitat aus dem Spiel)

Hierbei handelt es sich um eine der langwierigsten Fertigkeiten im Spiel. Bäume brauchen lange um Früchte zu tragen und zu jeder Jahreszeit braucht ihr andere Bäume, um Baumpflege leveln zu können. Einpflanzen, zugucken wie sie wachsen und ernten - mehr könnt ihr nicht tun?

Doch, denn wenn ihr fleißig Gnome sammelt, werdet ihr Bereiche freischalten, in denen ihr das ganze Jahr über Saisonpflanzen wachsen lassen könnt. Da gehören eure Bäume auch hin! Habt ihr aber Spaß daran und levelt fleißig, bekommt ihr folgende Belohnungen:

Stufe Freischaltbares 1 Eigenschaften: keine

Anleitungen/Rezepte: keine 2 Eigenschaften: Baumfruchtqualität geringfügig erhöht

Anleitungen/Rezepte: keine 3 Eigenschaften: keine

Anleitungen/Rezepte: keine 4 Eigenschaften: Baumfruchtqualität ein wenig erhöht

Anleitungen/Rezepte: keine 5 Informationen folgen 6 Informationen folgen 7 Informationen folgen 8 Informationen folgen 9 Informationen folgen 10 Informationen folgen

Anleitungen und Eigenschaften durch die Fertigkeit Imkern

Platziere eine Blume bei einem Bienenstock, um später Honig zu ernten. (Zitat aus dem Spiel)

Diesen Skill schalten viele Spieler erst zum Schluss frei, denn den ersten Bienenstock findet ihr, wenn ihr den dritten Bereich der Farm betreten könnt. Honig könnt ihr jedoch gut zum Kochen, Verschenken und Verkaufen nutzen, also unterschätzt das Imkern nicht. Folgende Eigenschaften und Anleitungen schaltet ihr damit frei:

Stufe Freischaltbares 1 Eigenschaften: keine

Anleitungen/Rezepte: keine 2 Eigenschaften: Honigstockqualität ein wenig erhöht

Anleitungen/Rezepte: keine 3 Eigenschaften: keine

Anleitungen/Rezepte: Honigfertiger 4 Eigenschaften: Imkern verbraucht etwas weniger Energie

Anleitungen/Rezepte: keine 5 Eigenschaften: Honigstockqualität ein wenig erhöht

Anleitungen/Rezepte: keine 6 Eigenschaften: Imkern verbraucht spürbar weniger Energie

Anleitungen/Rezepte: keine 7 Informationen folgen 8 Informationen folgen 9 Informationen folgen 10 Informationen folgen

Anleitungen und Eigenschaften durch die Fertigkeit Kochen

Zaubere mit Zutaten ein Festmahl in deiner Küche. Essen gibt dir Energie! (Zitat aus dem Spiel)

Gekochte Speisen eignen sich oft gut als Geschenke für Dorfbewohner. Natürlich ist Kochen auch wichtig, wenn ihr eure Energieherzen füllen wollt. Vergesst aber nicht, ist euer Charakter erstmal satt, dann müsst ihr abwarten, bis ihr wieder Nahrung zu euch nehmen könnt. Dessert ist eine Ausnahme und geht immer. Levelt ihr diese Fertigkeit, werdet ihr folgende Belohnungen bekommen:

Stufe Freischaltbares 1 Eigenschaften: keine

Anleitungen/Rezepte: keine 2 Eigenschaften: Qualität gekochter Gerichte geringfügig verbessert

Anleitungen/Rezepte: keine 3 Eigenschaften: keine

Anleitungen/Rezepte: Gewürzfertiger 4 Eigenschaften: keine

Anleitungen/Rezepte: Gewürzsoßenfertiger 5 Eigenschaften: Rezepte können beim Essen von Kochkost erlernt werden

Anleitungen/Rezepte: keine 6 Eigenschaften: Qualität gekochter Gerichte ein wenig erhöht

Anleitungen/Rezepte: keine 7 Eigenschaften: Garnieren von gekochten Gerichten möglich

Anleitungen/Rezepte: keine 8 Informationen folgen 9 Informationen folgen 10 Informationen folgen

Anleitungen und Eigenschaften durch die Fertigkeit Mähen

Mähe mit der Sichel wildes Gras. So erhältst du brauchbares Grasmaterial. (Zitat aus dem Spiel)

Gras werdet ihr zum Herstellen von verschiedenen Gegenständen brauchen. Ihr könnt daraus auch verschiedene Nähmaterialien herstellen und euch damit neue Kleidung anfertigen lassen. Außerdem bremst euch eine mit Gras zugewachsene Farm immer beim Laufen aus. Es lohnt sich also in jeder Hinsicht, die Gräser zu beseitigen. Wenn ihr mit Mähen beschäftigt seid, dann verbessert ihr diesen Skill und schaltet dabei folgende Anleitungen frei:

Stufe Freischaltbares 1 Eigenschaften: keine

Anleitungen/Rezepte: keine 2 Eigenschaften: Materialien von Mähen um 1 erhöht

Anleitungen/Rezepte: Schnur 3 Eigenschaften: Materialien von Mähen um 2 erhöht

Anleitungen/Rezepte: Garnfertiger 4 Eigenschaften: Mähen verbraucht etwas weniger Energie

Anleitungen/Rezepte: Textilfertiger, Runder Stuhl 5 Eigenschaften: Materialien von Mähen um 3 erhöht

Anleitungen/Rezepte: Pflanze in Kuhform, Einfache Stehlampe 6 Eigenschaften: Materialien von Mähen um 4 erhöht

Anleitungen/Rezepte: Pflanze in Huhnform 7 Eigenschaften: Mähen kostet noch weniger Energie

Anleitungen/Rezepte: Pflanze in Pferdeform, Eckiger Stuhl 8 Eigenschaften: Materialien von Mähen um 5 erhöht

Anleitungen/Rezepte: Pflanze in Schafform 9 Informationen folgen 10 Informationen folgen

Anleitungen und Eigenschaften durch die Fertigkeit Trockenlegen

Schöpfe mit dem Eimer Wasser aus Seen und Teichen und erhalte Material wie Lehm. (Zitat aus dem Spiel)

Mit der Fertigkeit Trockenlegen befreit ihr eure Farm nicht einfach nur von den Pfützen, die sich dort immer wieder bilden. Ihr könnt dabei Lehm sammeln und beim Trockenlegen kleiner Teiche sogar Gegenstände zum Analysieren im Museum finden. Wenn ihr euren Eimer kräftig schwingt, schaltet ihr folgende Anleitungen frei:

Stufe Freischaltbares 1 Eigenschaften: keine

Anleitungen/Rezepte: Zement 2 Eigenschaften: keine

Anleitungen/Rezepte: Zementweg, Zementzaun, Zementgatter 3 Eigenschaften: Materialien von Trockenlegen um 1 erhöht

Anleitungen/Rezepte: Zement-Gegenstandskiste, Ziegelsteinfertiger 4 Eigenschaften: Trockenlegen kostet etwas weniger Energie.

Anleitungen/Rezepte: Ziegelsteinweg, Ziegelsteinzaun, Ziegelsteingatter 5 Eigenschaften: keine

Anleitungen/Rezepte: Absaugpumpe 6 Eigenschaften: Materialien von Trockenlegen um 2 erhöht

Anleitungen/Rezepte: keine 7 Eigenschaften: Trockenlegen kostet noch weniger Energie

Anleitungen/Rezepte: keine 8 Eigenschaften: Trockenlegen kostet noch weniger Energie

Anleitungen/Rezepte: keine 9 Eigenschaften: keine

Anleitungen/Rezepte: Springbrunnen 10 Informationen folgen

Anleitungen und Eigenschaften durch die Fertigkeit Feldarbeit

Grabe mit der Hacke Felder um und säe Samen, um später Feldfrüchte zu ernten! (Zitat aus dem Spiel)

Feldarbeit ist das A und O eines jeden treuen Story-of-Seasons-Veteranen. Natürlich könnt ihr euch mehr auf andere Fertigkeiten wie Tierpflege konzentrieren, aber wenn ihr Feldarbeit betreibt, werdet ihr nach und nach die Qualität eurer Früchte verbessern und die Arbeit zunehmend automatisieren können. Das bedeutet, weniger Arbeit bei höherem Ertrag. Diese Anleitungen schaltet ihr frei:

Stufe Freischaltbares 1 Eigenschaften: keine

Anleitungen/Rezepte: keine 2 Eigenschaften: Qualität von Feldfrüchten geringfügig erhöht

Anleitungen/Rezepte: keine 3 Eigenschaften: Feldarbeit kostet etwas weniger Energie

Anleitungen/Rezepte: keine 4 Eigenschaften: Flächendeckendes Säen von Samen möglich

Anleitungen/Rezepte: Sprinkler, Pulverfertiger 5 Eigenschaften: keine

Anleitungen/Rezepte: Farbstofffertiger 6 Eigenschaften: Qualität von Feldfrüchten ein wenig erhöht

Anleitungen/Rezepte: Samenfertiger 7 Eigenschaften: Feldarbeit kostet noch weniger Energie

Anleitungen/Rezepte: Vogelscheuche 8 Eigenschaften: Qualität von Feldfrüchten enorm erhöht

Anleitungen/Rezepte: Verbesserter Sprinkler 9 Eigenschaften: Feldarbeit verbraucht viel weniger Energie

Anleitungen/Rezepte: Karren 10 Informationen folgen

Anleitungen und Eigenschaften durch die Fertigkeit Kultivieren

Verteile Sporen auf Pilzstämmen. Ein paar Tage später kannst du Pilze ernten. (Zitat aus dem Spiel)

Kultivieren gehört zu den Fertigkeiten, die wir gerne vernachlässigt haben, bis wir mehr als einen Baumstamm zum Bestreuen mit Sporen hatten. Ab diesem Moment haben wir ganz viele Pilze gezüchtet. Sie dienten uns allerdings eher als Kochzutaten oder Geschenke für die Bewohner. Wenn ihr fleißig kultiviert, dann schaltet ihr nach und nach Folgendes frei:

Stufe Freischaltbares 1 Eigenschaften: keine

Anleitungen/Rezepte: keine 2 Eigenschaften: Qualität kultivierter Pilze geringfügig erhöht

Anleitungen/Rezepte: keine 3 Eigenschaften: Kultivieren kostet weniger Energie

Anleitungen/Rezepte: keine 4 Eigenschaften: Qualität kultivierter Pilze ein wenig erhöht

Anleitungen/Rezepte: keine 5 Eigenschaften: Kultivieren kostet noch weniger Energie

Anleitungen/Rezepte: keine 6 Informationen folgen 7 Informationen folgen 8 Informationen folgen 9 Informationen folgen 10 Informationen folgen

Anleitungen und Eigenschaften durch die Fertigkeit Tierpflege

Kümmere dich gut um deine Nutztiere, dann liefern sie hochwertige Tierprodukte! (Zitat aus dem Spiel)

Tierpflege ist wie Feldarbeit ein wesentlicher Bestandteil der Story-of-Seasons-Reihe. Fans kennen sich aus und wissen was zu tun ist. Seid lieb zu euren Tieren, streichelt und füttert sie täglich und vergesst nicht, sie bei Bedarf zu melken oder zu schären. Wenn ihr diese Fertigkeit levelt, dann schaltet ihr sehr viele Fertiger und auch weitere Tierarten frei. Es lohnt sich!

Stufe Freischaltbares 1 Eigenschaften: keine

Anleitungen/Rezepte: Futterballen

Aufziehbare Nutztiertypen erweitern: keine 2 Eigenschaften: Tiere freunden sich schneller mit euch an,

Tiere sind etwas schneller glücklich

Tiere sind etwas schneller glücklich Anleitungen/Rezepte: Mayonnaisefertiger

Aufziehbare Nutztiertypen erweitern: keine 3 Eigenschaften: Ein paar mehr Nutztierarten werden verfügbar

Anleitungen/Rezepte: Joghurtfertiger

Aufziehbare Nutztiertypen erweitern: Büffel, Seidenhuhn 4 Eigenschaften: Tiere freunden sich spürbar schneller mit euch an,

Tiere sind spürbar schneller glücklich

Tiere sind spürbar schneller glücklich Anleitungen/Rezepte: Butterfertiger, Strickgarnfertiger

Aufziehbare Nutztiertypen erweitern: keine 5 Eigenschaften: Spürbar mehr Nutztierarten werden verfügbar, Anwendung von Zuchtsets ermöglicht

Anleitungen/Rezepte: Käsefertiger, Stofffertiger, Schicker Teppich

Aufziehbare Nutztiertypen erweitern: Gebirgsziege 6 Eigenschaften: Tiere freunden sich schneller mit euch an, Tiere sind viel schneller glücklich

Anleitungen/Rezepte: Futterautomat, Fliesenteppich

Aufziehbare Nutztiertypen erweitern: keine 7 Eigenschaften: Alle Nutztierarten werden verfügbar

Anleitungen/Rezepte: Riesige Milchbehälter, Liebesteppich

Aufziehbare Nutztiertypen erweitern: Suffolk-Schaf, Braunes Alpaka 8 Eigenschaften: Tiere freunden sich enorm schnell mit euch an, Tiere sind enorm schnell glücklich

Anleitungen/Rezepte: Entspannendes Sofa, Gewöhnliches Sofa, Mysteriöses Stofftier

Aufziehbare Nutztiertypen erweitern: keine 9 Informationen folgen 10 Informationen folgen

Anleitungen und Eigenschaften durch die Fertigkeit Kommunikation

Sprich mit den Dorfbewohnern und schließe Freundschaften, die sich bezahlt machen. (Zitat aus dem Spiel)

Kommunikation ist die wichtigste Fertigkeit für diejenigen, die es primär darauf angelegt haben zu heiraten. Damit ihr das nämlich überhaupt könnt, müsst ihr die Freundschaftsherzen der Kandidaten und Kandidatinnen füllen. Das geht am besten mit Kommunikation und Geschenken. Wenn ihr Kommunikation dann auch noch levelt, schaltet ihr weitere Geschenke frei und das Anfreunden funktioniert mit der Zeit immer schneller. Diese Boni erhaltet ihr durch Leveln des Skills:

Stufe Freischaltbares 1 Eigenschaften: keine

Anleitungen/Rezepte: keine 2 Eigenschaften: keine

Anleitungen/Rezepte: Juwelenring 3 Eigenschaften: Leute freunden sich etwas schneller mit euch an

Anleitungen/Rezepte: keine 4 Eigenschaften: keine

Anleitungen/Rezepte: Juwelenmedaillon 5 Eigenschaften: keine

Anleitungen/Rezepte: Essenzfertiger 6 Eigenschaften: Leute freunden sich spürbar schneller mit euch an

Anleitungen/Rezepte: keine 7 Eigenschaften: keine

Anleitungen/Rezepte: Schickes Armband 8 Eigenschaften: Leute freunden sich schneller mit euch an

Anleitungen/Rezepte: keine 9 Eigenschaften: keine

Anleitungen/Rezepte: Glänzende Uhr 10 Eigenschaften:

Anleitungen/Rezepte:

Hat euch unsere Übersicht geholfen? Vielleicht gefällt euch auch unser Video zum Thema „Schnell Geld verdienen“. Klickt einfach auf Play:

