Fertiger sind bei Story of Seasons: Pioneers of Olive Town notwendig, um Gegenstände aufzuwerten. Aus Gras könnt ihr Fäden spinnen, aus Goldklumpen Goldbarren fertigen und aus Milch Butter, Joghurt und Käse machen. Das sind alles nur Beispiele, denn es gibt zahlreiche Fertiger. In unserem Artikel listen wir euch alle auf und verraten euch, aus welchen Materialien ihr welche Gegenstände gewinnt.

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town Facts

Wie werden Fertiger freigeschaltet?

Grundsätzlich schaltet ihr alle Fertiger frei, indem ihr die zwölf Fertigkeiten levelt, die es im Spiel gibt. Welche genau es sind und was ihr dadurch freischaltet, erfahrt ihr in dem verlinkten Guide. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, manche Fertiger schon früher zu bekommen. Sie werden euch im Rathaus als Belohnung für den Abschluss diverser Aufgaben geschenkt.

Besonders spannend wird das Fertigen von Gegenständen dann, wenn ihr die Riesigen Fertiger freischaltet. Sie sind zwar wesentlich teurer in der Herstellung, können aber mehr Produkte gleichzeitig anfertigen. Diese großen Varianten werdet ihr mit höheren Fertigkeiten-Leveln freischalten.

Hinweis: Die folgende Liste nennt euch die Aufgaben, die ihr abschließen müsst und welche Fertiger ihr dafür im Rathaus geschenkt bekommt. In der Tabelle weiter unten findet ihr die Freischaltbedingungen für alle Fertiger und welche Materialien sie in welche Produkte umwandeln.

1x Bauholzfertiger: Fällt 100 Bäume

Fällt 100 Bäume 1x Garnfertiger: Mäht 100 Gräser

Mäht 100 Gräser 1x Barrenfertiger: Schürft 100 Steine

Schürft 100 Steine 1x Juwelenfertiger: Schürft 2.000 Steine

Schürft 2.000 Steine 1x Ziegelsteinfertiger: Wendet Trockenlegen 50 Mal an

Wendet Trockenlegen 50 Mal an 2x Pulverfertiger: Liefert die Speisen Oshiruko und Marinierten Fischsalat bei Götz in seiner Villa ab

Liefert die Speisen Oshiruko und Marinierten Fischsalat bei Götz in seiner Villa ab 1x Marmeladenfertiger: Liefert Kitsune Udon bei Götz in seiner Villa ab

Liefert Kitsune Udon bei Götz in seiner Villa ab 1x Sporenfertiger: Liefert Kitsune Udon bei Götz in seiner Villa ab

Liefert Kitsune Udon bei Götz in seiner Villa ab 1x Honigfertiger: Liefert Kitsune Udon bei Götz in seiner Villa ab

Liefert Kitsune Udon bei Götz in seiner Villa ab 1x Butterfertiger: Sammelt 50 Mal Milch von euren Nutztieren ein

Sammelt 50 Mal Milch von euren Nutztieren ein 1x Joghurtfertiger: Liefert Tempura bei Götz in seiner Villa ab

Liefert Tempura bei Götz in seiner Villa ab 2x Mayonnaisefertiger: Kümmert euch 10 Mal um eure Tiere und sammelt 100 Eier von euren Hühnern ein

Kümmert euch 10 Mal um eure Tiere und sammelt 100 Eier von euren Hühnern ein 3x Gewürzfertiger: Kocht 20 mal und liefert bei Götz einen Gemischten Salat sowie Chai in seiner Villa ab

Kocht 20 mal und liefert bei Götz einen Gemischten Salat sowie Chai in seiner Villa ab 2x Gewürzsoßenfertiger: Liefert einen Gemischten Salat sowie Chai bei Götz in seiner Villa ab

Liste mit allen Fertigern, Produkten und benötigten Materialien

In der folgenden Liste seht ihr, welche Materialien ihr in einen der Fertiger legen müsst und welche Produkte ihr dann dafür bekommt. Probiert euch ruhig aus, denn das Ergebnis kann sich in der Menge unterscheiden. Wenn ihr zum Beispiel Ziegenmilch anstatt Kuhmilch in den Joghurtfertiger legt, dann erhaltet ihr zweimal Joghurt anstatt einmal für Kuhmilch.

Fertiger Material zum Hineingeben Hergestelltes Produkt Bauholzfertiger

Freischatlbedingung: Abholzen Stufe 2 Holz

Hartes Holz

Biegsames Holz

Robustes Holz

Illusionsholz Bauholz

Hartes Bauholz

Biegsames Bauholz

Robustes Bauholz

Illusionsbauholz Riesiger Bauholzfertiger Freischaltbedinung: Abholzen Stufe 10 Siehe Bauholzfertiger Siehe Bauholzfertiger Garnfertiger Freischaltbedingung: Mähen Stufe 3 Gras

Flexibles Gras

Festes Gras

Weiches Gras

Illusionsgras Garn

Flexibles Garn

Festes Garn

Weiches Garn

Illusionsgarn Riesiger Garnfertiger Freischaltbedingung: Mähen Stufe 10 Siehe Garnfertiger Siehe Garnfertiger Textilfertiger Freischaltbedingung: Mähen Stufe 4 Garn

Flexibles Garn

Festes Garn

Weiches Garn

Illusionsgarn Stoff

Flexibler Stoff

Fester Stoff

Weicher Stoff

Illusionsstoff Riesiger Textilfertiger Freischaltbedingung: Mähen Stufe 10 Siehe Textilfertiger Siehe Textilfertiger Barrenfertiger Freischaltbedingung: Schürfen Stufe 2 Eisenerz

Silbererz

Golderz

Oreichalkoserz Eisenbarren

Silberbarren

Goldbarren

Oreichalkosbarren Riesiger Barrenfertiger Freischaltbedingung: Schürfen Stufe 10 Siehe Barrenfertiger Siehe Barrenfertiger Juwelenfertiger Freischaltbedingung: Schürfen Stufe 6 Weißer Rohopal

Roter Rohberryl

Rohrubin

Rohsaphir

Rohsmaragd

Rohdiamant Weißer Opal

Roter Beryll

Rubin

Saphir

Smaragd

Diamant Riesiger Juwelenfertiger Freischaltbedingung: Schürfen Stufe 10 Siehe Juwelenfertiger Siehe Juwelenfertiger Ziegelsteinfertiger Freischaltbedingung: Trockenlegen Stufe 3 Lehm Ziegelstein Riesiger Ziegelsteinfertiger Freischaltbedingung: Trockenlegen Stufe 10 Siehe Ziegelsteinfertiger Siehe Ziegelsteinfertiger Samenfertiger Freischaltbedingung: Feldarbeit Stufe 6 Blumen

Feldfrüchte Samen (je nach eingelegtem Material) Riesiger Samenfertiger Freischaltbedingung: Feldarbeit Stufe 10 Siehe Samenfertiger Siehe Samenfertiger Pulverfertiger Freischaltbedingung: Feldarbeit Stufe 4 Kaffeebohnen

Kakao

Chilischote

Weizen

Kräuter (Salbei, Oregano, usw.) Kaffeepulver

Kakaopulver

Gewürzmischung

Mehl

Kräutermischung Riesiger Pulverfertiger Freischaltbedingung: Feldarbeit Stufe 10 Siehe Pulverfertiger Siehe Pulverfertiger Sätzlingfertiger Freischaltbedingung: Baumpflege Stufe 6 Baumfrüchte Baumsätzlinge Riesiger Sätzlingfertiger Freischaltbedingung: Baumpflege Stufe 10 Siehe Sätzlingfertiger Siehe Sätzlingfertiger Marmeladenfertiger Freischaltbedingung: Baumpflege Stufe 7 Feldfrüchte Marmelade (je nach Feldfrucht) Riesiger Marmeladenfertiger Freischaltbedingung: Baumpflege Stufe 10 Siehe Marmeladenfertiger Siehe Marmeladenfertiger Sporenfertiger Freischaltbedingung: Kultivieren Stufe 6 Pilze Sporen Honigfertiger Freischaltbedingung: Imkern Stufe 3 Honigstock

Wabenhonigstock

Arbeiterinnenstock

Königinnenstock Honig

Wabenhonig

Arbeiterinnengelée

Gelée Royale Riesiger Honigfertiger Freischaltbedingung: Imkern Stufe 10 Siehe Honigfertiger Siehe Honigfertiger Strickgarnfertiger Freischaltbedingung: Tierpflege Stufe 4 Wolle

Suffolk-Wolle

Alpakawolle (weiß)

Alpakawolle (braun)

Kaninchenfell (weiß)

Kaninchenfell (grau)

Kaninchenfell (rosa) Wollstrickgarn

Suffolk-Strickgarn

Alpaka-Strickgarn (weiß)

Alpaka-Strickgarn (braun)

Kaninchen-Strickgarn (weiß)

Kaninchen-Strickgarn (grau)

Kaninchen-Strickgarn (rosa) Riesiger Strickgarnfertiger Freischaltbedingung: Tierpflege Stufe 9 Siehe Strickgarnfertiger Siehe Strickgarnfertiger Stofffertiger Freischaltbedingung: Tierpflege Stufe 5 Wollstrickgarn

Suffolk-Strickgarn

Alpaka-Strickgarn (weiß)

Alpaka-Strickgarn (braun)

Kaninchen-Strickgarn (weiß)

Kaninchen-Strickgarn (grau)

Kaninchen-Strickgarn (rosa) Wollstoff

Suffolk-Stoff

Alpakastoff (weiß)

Alpakastoff (braun)

Kaninchenstoff (weiß)

Kaninchenstoff (grau)

Kaninchenstoff (rosa) Riesiger Stofffertiger Freischaltbedingung: Tierpflege Stufe 9 Siehe Stofffertiger Siehe Stofffertiger Käsefertiger Freischaltbedingung: Tierpflege Stufe 5 Milch Käse Riesiger Käsefertiger Freischaltbedingung: Tierpflege Stufe 10 Siehe Käsefertiger Siehe Käsefertiger Butterfertiger Freischaltbedingung: Tierpflege Stufe 4 Milch Butter Riesiger Butterfertiger Freischaltbedingung: Tierpflege Stufe 10 Siehe Butterfertiger Siehe Butterfertiger Joghurtfertiger Freischaltbedingung: Tierpflege Stufe 3 Milch Joghurt Riesiger Joghurtfertiger Freischaltbedingung: Tierpflege Stufe 10 Siehe Joghurtfertiger Siehe Joghurtfertiger Mayonnaisefertiger Freischaltbedingung: Tierpflege Stufe 2 Eier Mayonnaise Riesiger Mayonnaisefertiger Freischaltbedingung: Tierpflege Stufe 9 Siehe Mayonnaisefertiger Siehe Mayonnaisefertiger Gewürzfertiger Freischaltbedingung: Kochen Stufe 3 Steinsalz

Pfefferkorn

Zuckerrohr Salz

Pfeffer

Zucker Riesiger Gewürzfertiger Freischaltbedingung: Kochen Stufe 10 Siehe Gewürzfertiger Siehe Gewürzfertiger Gewürzsoßenfertiger Freischaltbedingung: Kochen Stufe 4 Reis

Bohnen Essig

Sojasoße Riesiger Gewürzsoßenfertiger Freischaltbedingung: Kochen Stufe 10 Siehe Gewürzsoßenfertiger Siehe Gewürzsoßenfertiger Essenzfertiger Freischaltbedingung: Kommunikation Stufe 5 Blumen

Früchte

Blumenstrauß Florale Essenz

Fruchtessenz

Blumenessenz Riesiger Essenzfertiger Freischaltbedingung: Kommunikation Stufe 10 Siehe Essenzfertiger Siehe Essenzfertiger Farbstofffertiger Freischaltbedingung: Feldarbeit Stufe 5 Blumen Farben (abhängig von Farbe der Blume) Riesiger Farbstofffertiger Freischaltbedingung: Feldarbeit Stufe 10 Siehe Farbstofffertiger Siehe Farbstofffertiger

