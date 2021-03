Nicht nur bei Story of Seasons: Pioneers of Olive Town sind Reittiere eine Notwendigkeit. Sie begleiten euch schon durch die gesamte Reihe. Der Vorteil der Reittiere liegt auf der Hand: Ihr spart Zeit, wenn ihr von einem Ort zum nächsten kommen wollt. Damit es nicht zu langweilig wird, könnt ihr bei PoOT nicht nur Pferde, sondern auch ein Einhorn und einen Wolf freischalten. Wir zeigen euch, was ihr dafür tun müsst.

Einhorn, Wolf und das Prachtpferd freischalten

Wenn ihr noch nicht wisst, wie man generell Reittiere freischaltet, dann findet ihr die genaue Anleitung weiter unten im Artikel. Die Frage, die aber brennend interessieren sollte, ist, wie man das Einhorn, den Wolf und das Prachtpferd bekommen kann. Dafür müsst ihr nämlich besondere Aufgaben erfüllen.

Euch ist sicherlich schon aufgefallen, dass ihr beim Arbeiten auf der Farm, beim Steine schürfen, beim Bäume fällen etc. kleine Kügelchen freisetzt. Das sind Gnome, die ihr auf diese Weise sammeln könnt. Mit der Zeit lernt ihr auch den Geist kennen, dem ihr so wieder zu seiner wahren Form verhelft. Habt ihr insgesamt 100 Gnome gesammelt, werdet ihr den Schrein im Wald aktivieren.

An diesem Schrein könnt ihr zum Beispiel neue Bereiche, aber auch neue Reittiere freischalten. Je mehr Gnome ihr sammelt, desto mehr Freischaltbares steht euch am Schrein zur Verfügung. In der folgenden Tabelle fassen wir für euch die Freischaltbedingungen für das Einhorn, den Wolf und das Prachtpferd zusammen.

Reittiere Freischaltbedingungen Preis im Tierladen Einhorn Sammelt mind. 300 Gnome

Bezahlt für den Segen am Schrein 30 Gnompunkte Kauft euch das Einhorn im Tierladen für 80.000 G. Wolf Sammelt mind. 300 Gnome

Bezahlt für den Segen am Schrein 30 Gnompunkte Kauft euch den Wolf im Tierladen für 80.000 G. Prachtpferd Sammelt mind. 200 Gnome

Bezahlt für den Segen am Schrein 30 Gnompunkte Kauft euch das Prachtpferd im Tierladen für 40.000 G.

Da wandert viel Geld über die Ladentheke, weshalb wir euch das folgende Video empfehlen, in dem wir euch erklären, wie ihr bei SoS: PoOT schnell Geld verdienen werdet:

Nutzung von Reittieren freischalten

Wenn ihr noch kein Reittier habt, dann liegt es sicherlich daran, dass ihr den dritten Bereich eurer Farm bisher nicht freigeschaltet habt. In unseren Tipps zu Story of Seasons: Pioneers of Olive Town empfehlen wir euch, so schnell wie möglich alle Bereiche der Farm freizuschalten. Das hilft euch auch in diesem Fall, denn im dritten Bereich steht schon ein Stall, den ihr reparieren müsst. Dafür braucht ihr folgende Materialien:

30× Biegsames Holz

40× Hartes Holz

50× Holz

Schaut euch danach direkt im dritten Bereich der Farm um, denn hier werdet ihr ein Pferd finden, das ihr zähmen könnt. Sobald ihr es gezähmt habt, werdet ihr im Tierladen vier verschiedene Pferde kaufen können. Wir haben uns das Geld gespart und gewartet, bis wir das Einhorn oder den Wolf kaufen konnten. Das ist aber natürlich Geschmackssache. Wollt ihr nicht so lange warten, zeigt euch die folgende Tabelle, wie viel Geld ihr für die Pferde ausgeben müsst.

Pferde Ladenpreis Braunes Pferd 4.000 G Rotbraunes Pferd 8.000 G Weißes Pferd 8.000 G Schwarzes Pferd 8.000 G

Warum kann ich kein Reittier kaufen?

Reittiere sind wesentlich leichter in der Pflege als Nutztiere. Ihr müsst sie nicht füttern und sie werden auch bei Regen mit euch ausreiten. Solltet ihr schon ein Reittier besitzen, ist das auch kein Problem. Ihr könnt euch jederzeit ein anderes kaufen. Wenn ihr im Tierladen bei Bridget ein Reittier kaufen wollt und die gesamte Liste ist ausgegraut, dann müsst ihr zunächst euer aktuelles Pferd wegschicken.

Begebt euch dazu einfach zum Dorf der Gnome und sprecht dort mit dem Chefgnom oben im Dorf. Wählt die Option „Tier freilassen“ und anschließend „Reittier freilassen“ aus. Eure Pferdebox wird euch angezeigt und ihr wählt das Reittier aus, das ihr freilassen wollt. Natürlich könnt ihr auch mehrere Pferdeställe und damit mehrere Reittiere haben.