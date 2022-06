Schaut euch das Gekritzel an der Wand von Lauras Zelle an, nachdem ihr sie das erste Mal steuern könnt.

Sobald Laura sich frei in der Polizeistation bewegen kann, lauft zwischen die Tische in der Haupthalle, um diese Karte zu finden.

#28 Hinweis - „Bizarr oder Banal“-Podcast:

Geht nun wieder hinaus und in den ersten Raum auf der linken Seite. Untersucht hier die Pinnwand, um das Alter von Travis zu erfahren. Verlasst den Raum und geht in den letzten Raum schräg gegenüber. Hier hängt ein Kalender in einer Ecke, der euch das genaue Datum von Travis‘ Geburtstag verrät. Nun könnt ihr mit diesen Infos das Passwort am Computer eingeben, der sich in Travis‘ Büro im Erdgeschoss befindet. Daraufhin könnt ihr euch den Podcast anhören.