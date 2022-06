Wenn ihr alle Trophäen und Erfolge in The Quarry freischalten wollt, könnt ihr mit einer ähnlichen Erfahrung wie in Until Dawn oder den Spielen der Dark Pictures Anthology rechnen. In unserem Leitfaden samt Roadmap geben wir euch Tipps zur Freischaltung aller Achievements, damit ihr die Platin bzw. den vollen Gamerscore bekommt.

The Quarry Facts

Hinweis: Wir empfehlen euch, beim ersten Durchspielen nicht auf Trophäen zu achten, damit ihr nicht schon von vorneherein gespoilert werdet. Genießt das Spiel und schaut erst nach dem ersten Durchspielen in diesen Trophäen-Guide, um alle Erfolge freizuschalten, die euch noch fehlen

Leitfaden & Roadmap für alle Trophäen

In The Quarry könnt ihr insgesamt 40 Erfolge (1.000 Gamerscore) bzw. 41 Trophäen (1x Platin, 4x Gold, 7x Silber, 29x Bronze) freischalten.

Roadmap für 100% in The Quarry Ihr werdet ca. 30 - 40 Stunden benötigen, wenn ihr alle Erfolge im Spiel freischalten wollt.

benötigen, wenn ihr alle Erfolge im Spiel freischalten wollt. Bis auf die automatischen Achievements für bestimmte Meilensteine in der Story sind alle Trophäen verpassbar. Dies liegt daran, dass es nur einen automatischen Spielstand gibt, der mit jeder Zwischensequenz im Spiel überschrieben wird. Da sich das Spiel an bestimmten Stellen in verschiedenen Pfade aufsplittet, die jeweils für bestimmte Trophäen relevant sind, müsst ihr deshalb mehrmals Kapitel wiederholen.

Dies liegt daran, dass es nur einen automatischen Spielstand gibt, der mit jeder Zwischensequenz im Spiel überschrieben wird. Da sich das Spiel an bestimmten Stellen in verschiedenen Pfade aufsplittet, die jeweils für bestimmte Trophäen relevant sind, müsst ihr deshalb mehrmals Kapitel wiederholen. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, könnt ihr zu Beginn jedes Kapitels euren Spielstand in die Cloud hochladen oder auf einem USB-Stick sichern (nur PS4-Version), damit ihr bei einer falschen Entscheidung neu laden könnt.

oder auf einem USB-Stick sichern (nur PS4-Version), damit ihr bei einer falschen Entscheidung neu laden könnt. Nach dem ersten Durchspielen der Story wird die Kapitelauswahl freigeschaltet. Wenn ihr allerdings ein Kapitel wiederholt, müsst ihr von dort aus wieder das gesamte Spiel durchspielen, bis die Kapitelauswahl für alle Abschnitte wieder verfügbar wird. Wählt ihr beispielsweise Kapitel 2 aus, wird euer Pfad von hier aus neu aufgezeichnet und der vorher erreichte Fortschritt der folgenden Kapitel wird überschrieben.

Wenn ihr allerdings ein Kapitel wiederholt, müsst ihr von dort aus wieder das gesamte Spiel durchspielen, bis die Kapitelauswahl für alle Abschnitte wieder verfügbar wird. Wählt ihr beispielsweise Kapitel 2 aus, wird euer Pfad von hier aus neu aufgezeichnet und der vorher erreichte Fortschritt der folgenden Kapitel wird überschrieben. Es gibt verschiedene Sammelobjekte im Spiel, die für Trophäen relevant sind. Wichtig dabei: Alle Sammelobjekte müssen auf einem Spielstand eingesammelt werden. Startet also kein neues Spiel über den Titelbildschirm, weil sonst sämtlicher Sammelfortschritt verloren geht.

Startet also kein neues Spiel über den Titelbildschirm, weil sonst sämtlicher Sammelfortschritt verloren geht. Der Großteil der Entscheidungen im Spiel beeinflusst lediglich Dialoge, die dann jeweils etwas anders ablaufen. Wichtige Entscheidungen für die Geschichte könnt ihr im Pausenmenü einsehen.

Wichtige Entscheidungen für die Geschichte könnt ihr im Pausenmenü einsehen. Es gibt 4 verschiedene Enden im Spiel, für die es jeweils einen Erfolg gibt (Alle leben, alle sterben, nur Ryan überlebt, nur Kaitlyn überlebt). Wenn ihr möglichst wenige Kapitel wiederholen wollt, haltet euch an folgende Roadmap : 1. Schritt: Voller Spieldurchgang und dabei alle überleben lassen, alle Sammelgegenstände finden und alle Hacketts töten. 2. Schritt: Teilweise Wiederholung der Kapitel 2-10, um alle sterben zu lassen und fehlende Collectibles zu sammeln. 3. Schritt: Kapitel wiederholen, um nur Kaitlyn überleben zu lassen. 4. Schritt: Kapitel wiederholen, um nur Ryan überleben zu lassen. 5. Schritt: Kapitel wiederholen, um alle zu infizieren.

(Alle leben, alle sterben, nur Ryan überlebt, nur Kaitlyn überlebt). Wenn ihr möglichst wenige Kapitel wiederholen wollt, haltet euch an folgende : Es gibt keine Autopop-Funktion der Trophäen zwischen den Versionen der PS5 und PS4 bzw. Xbox Series X und Xbox One.

Im Folgenden listen wir euch alle Trophäen und Erfolge von The Quarry mit ihren Freischaltbedingungen auf. Zudem findet ihr bei einzelnen Achievements weitere Guides und Videos, die euch die Freischaltung erleichtern sollen.

Hinweis: Dieser Trophäen-Guide befindet sich im Aufbau und wird nach und nach aktualisiert.