Nick ist einer der Charaktere in The Quarry, der leicht sterben kann, wenn ihr die falschen Entscheidungen im Spielverlauf trefft. An dieser Stelle verraten wir euch alle wichtigen Schritte, damit ihr Nick retten könnt und er die Nacht überlebt.

The Quarry Facts

Nick retten - so gehts

Nick gehört zu den eher zurückhaltenden Charakteren in The Quarry, der im Spielverlauf eine Romanze mit Abigail eingehen kann. Sein Schicksal könnt ihr nur zu einem bestimmten Teil beeinflussen, denn er wird beispielsweise im Spielverlauf auf jedem Fall angegriffen, egal, welche Entscheidungen ihr trefft.

Allerdings kann auch Nick die Nacht überleben und wenn ihr alle Trophäen und Erfolge von The Quarry freischalten wollt, müsst ihr die richtigen Entscheidungen treffen, um Nick zu retten. Was ihr dafür in bestimmten Kapiteln beachten müsst, verraten wir euch im Folgenden.

Kapitel 3

Während Kapitel 3 werden Nick und Abigail im Wald von einem der Werwölfe angegriffen. Nick wird dabei auf jeden Fall vom Werwolf überwältigt und gebissen. Ihr könnt dies nicht verhindern, egal welche Entscheidungen ihr vorher trefft.

Ihr könnt anschließend noch mit Abigail entscheiden, ob ihr Nick helft oder direkt flieht. Auch diese Entscheidung ist für Nick nicht entscheidend, da Abigail auf jeden Fall zur Flucht gezwungen wird und Nick im Wald zurücklassen muss.

Kapitel 6

Im Verlauf des Kapitels wird Nick sich in einen Werwolf verwandeln. Daraufhin könnt ihr mit Abi auf Nick schießen. Wenn ihr nicht schießt, wird Abi von Nick getötet. Schießt also auf Nick, damit er in die Flucht geschlagen wird. Nick stirbt durch den Schuss nicht und kann später immer noch gerettet werden, also keine Sorge.

Kapitel 8

Wenn ihr mit Ryan und Laura im Haus der Hacketts seid, kommt ihr beim Käfig mit Jacob vorbei. Im Käfig daneben ist Nick in Werwolfgestalt gefangen. Ihr müsst mit Ryan Laura aufhalten, wenn ihr die Chance dafür bekommt. Lasst ihr den Timer tatenlos ablaufen, wird Laura Nick erschießen und er stirbt.

Spielt nun die Story zuende wie ihr wollt. Im Abspann wird Nick in Menschengestalt im Wald erwachen und hat somit die Nacht überlebt.