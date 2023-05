Die Baumarktkette „Toom“ hat mit der „Vorteilskarte“ sein eigenes Bonusprogramm. Einer der Vorteile ist das Bonussystem, bei dem man für Umsätze Guthaben in Form von Gutscheinen erhält. Wer sich für den Toom-Newsletter anmeldet, bekommt aktionsweise 100 Euro Umsatz gutgeschrieben.

Mit der Newsletter-Anmeldung stockt man also den ausgegebenen Betrag für seine Vorteilskarte auf und kann das Guthaben so schneller in einen Gutschein umwandeln. Die Newsletter-Anmeldung findet ihr hier. Alles, was ihr dazu benötigt, ist eine gültige E-Mail-Adresse. Zudem müsst ihr am „Vorteilskarten“-Programm teilnehmen.

Toom-Newsletter: 100€ Umsatz auf Vorteilskarte

Voraussetzung ist, dass die E-Mail-Adresse, die ihr für den Newsletter nutzt, mit dem digitalen Vorteilskartenkonto verknüpft ist. Nach einer Anmeldung könnt ihr den E-Mail-Newsletter im Kundenkonto abonnieren. Danach erhaltet ihr per E-Mail Werbung und Informationen zu anstehenden Aktionen beim Baumarkt. Für die Anmeldung gibt es „als Dankeschön 100 Euro Sondregutschrift“ auf das Bonuskonto. Diese Aktion läuft noch bis zum 30.06.2023. Habt ihr den E-Mail-Newsletter bereits abonniert, meldet euch im Kundenkonto im Bereich „Angebots-Kommunikation“ einfach ab und wieder an, um das Bonus-Guthaben zu erhalten.

Nach der Anmeldung erhaltet ihr eine E-Mail mit einem Link. Darüber bestätigt ihr die Anmeldung. Überprüft euer Spam-Postfach, falls die Toom-E-Mails nicht ankommen wollen. Die Gutschrift gibt es wenige Stunden bis einige Tage nach der Anmeldung.

So funktioniert die „digitale Vorteilskarte“

Das Bonussystem gibt euch abhängig von euren früheren Einkäufen bei Toom die Gelegenheit auf Gutscheine für den Baumarkt. Das funktioniert wie folgt:

Für ausgegebene Beträge zwischen 1.000 Euro und 2.000 Euro in den letzten 12 Monaten gibt es 3 Prozent des Umsatz als Einkaufsgutschein.

in den letzten 12 Monaten gibt es des Umsatz als Einkaufsgutschein. Bei Ausgaben zwischen 2.000 Euro und 5.000 Euro gibt es 5 Prozent des Einkaufswerts als Einkaufsgutschein.

gibt es des Einkaufswerts als Einkaufsgutschein. Wer mehr als 5.000 Euro in den letzten 12 Monaten bei Toom ausgegeben hat, bekommt 10 Prozent des Umsatzes als Gutschein.

in den letzten 12 Monaten bei Toom ausgegeben hat, bekommt des Umsatzes als Gutschein. Mit der Newsletter-Anmeldung stockt ihr die Ausgaben um 100 Euro auf.

Sobald ein Mindestwert von 30 Euro erreicht wurde, gibt es den Gutschein per Post nach Hause. Alle Informationen zum Vorteilsprogramm findet ihr im Web-Angebot von Toom.

