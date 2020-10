Die Nebenmission „Findet Bagley“ erhaltet ihr, sobald ihr die Kampagne von Watch Dogs: Legion abgeschlossen habt. In der Mission müsst ihr Fotos machen, um eine Reihe beschädigter Erinnerungen wiederherzustellen. Wir verraten euch alle Fundorte.

Die Mission „Findet Bagley“ wird automatisch freigeschaltet, sobald ihr die Kampagne des Spiels beendet habt. Aktiviert einfach Bagleys Terminal im DedSec-Unterschlupf. Zuvor gibt es keine Möglichkeit für euch, die Aufgabe zu erhalten. Für den Abschluss der Mission erhaltet ihr „Ich kam nie drüber hinweg“, eine der zahlreichen Trophäen und Erfolge in Watch Dogs: Legion.

Stellt die beschädigten Erinnerungen wieder her

Um die Aufgabe abzuschließen, müsst ihr insgesamt 9 Fotos schießen (D-Pad hoch + Viereck / PS4), deren Motive in ganz London verteilt sind. Das neunte Foto schaltet ihr erst frei, sobald ihr die ersten acht gefunden habt.

Ihr erhaltet keinerlei Hinweise auf die Fundorte der Fotos, stattdessen müsst ihr die Locations anhand von verschwommenen Bildern erkennen. Sobald ihr euch dem Fundort nähert gibt euch das Spiel einen Hinweis, dass sich in eurer Umgebung eines der Fotomotive befindet. Die genauen Fundorte aller Erinnerungen haben wir für euch auf der Karte markiert.

Bagley 1: National Gallery

Die erste beschädigte Erinnerung findet ihr im Stadtviertel City of Westminster, direkt an der Station Trafalgar Square.

Bagley 2: Millennium Wheel

Die zweite beschädigte Erinnerung findet ihr im Stadtteil Lambeth, direkt am London Eye, dem großen Riesenrad. Die nächstgelegene Tube-Station ist Waterloo Station.

Bagley 3: World of Tomorrow

Die nächste beschädigte Erinnerung findet ihr Nordosten der Stadt, genau an der Grenze der drei Stadtteile Islington & Hackey, Tower Hamlets und City of London. Von der Old Street Station ist es nur ein kurzer Fußweg.

Bagley 4: Brixton-Freizeitzentrum

Die vierte beschädigte Erinnerung befindet sich im Süden von Lambeth, ganz in der Nähe der Brixton Station.

Bagley 5: Crosier & Cherry

Die fünfte beschädigte Erinnerung befindet sich direkt über der Viaduct Station, genau an der Grenze zwischen City of Westminster und City of London.

Bagley 6: Duck Cottage

Die sechste beschädigte Erinnerung befindet sich unmittelbar nördlich des DedSec-Unterschlupfs.

Bagley 7: Wellington Arch

Die siebte beschädigte Erinnerung findet ihr ganz im Westen der Karte, im Stadtteil City of Westminster.

Bagley 8: Guy's Hospital

Die achte beschädigte Erinnerung befindet sich im Stadtteil Southwark, südlich der London Bridge Station.

Bagley 4.5: Skygarden

Sobald ihr alle acht beschädigten Erinnerungen eingesammelt habt, müsst ihr ein finales Foto finden. Dieses befindet sich auf dem Dach des Wolkenkratzers am Ufer des Stadtteil City of London, südlich der Bank Station. Im Foyer des Gebäudes führt ein Aufzug auf die Dachterrasse, versucht also nicht mit einer Frachtdrohne auf das Dach zu fliegen.

Sobald ihr die jeweiligen Fotomotive gefunden habt, müsst ihre eure Kamera öffnen (D-Pad hoch + Viereck / PS4) und den Bildausschnitt nachbilden. Sobald ihr alle 9 Fotos geschossen habt, werdet ihr mit einer abschließenden Quest und der Trophäe „Ich kam nie drüber hinweg“ belohnt.

