Watch Dogs: Legion feiert heute seinen Release und Spieler können sich damit ans endlich ins Hacken stürzen. Nur für Spieler einer Plattform könnte der Spaß jetzt schon vorbei sein. Denn etliche Spieltester sind auf einen Game-Breaking-Bug gestoßen.

„Xbox One“-Spieler aufgepasst

Während PC- und PS4-Spieler beruhigt aufatmen können, sieht es für Besitzer der Xbox One schlechter aus – laut Eurogamer werden diese in der Story-Kampagne von Watch Dogs: Legion auf noch unüberwindbare Probleme stoßen. Schaut euch das Spiel gerne im PS-Store für die PS4 an:

Übeltäter soll die Mission „I kid you not - 404“ sein, die nach etwa 6-8 Spielstunden auf euch zukommt. Dabei friere das Bild ein und die Xbox warne, dass sie sich gleich abschalte. Dies ist eine Sicherheitsvorkehrung, um eine Überhitzung der Konsole zu verhindern.

Offenbar haben mehrere Spieletester diese Entdeckung machen müssen. Besonders ärgerlich: Xbox One ist die empfohlene Plattform von Ubisoft für Watch Dogs: Legion. Ubisoft habe sich auch schon zu Wort gemeldet und weiß über diesen Bug bereits Bescheid.

Ubisoft ist an dem Problem dran

Sie arbeiten an einem Hotfix, den sie am 30. Oktober liefern wollen. Bis dahin raten die Tester von einem Kauf des Spiels für die Xbox One ab. Sicherlich dürfte das Problem aber schnell behoben sein. Wie dieser Bug durch die Qualitätskontrolle rutschen konnte, ist unklar.

Die schwierigen Bedingungen der Spieleentwicklung unter COVID-19 dürften ein Grund dafür sein. Außerdem sind Open-World-Spiele mit ihren umfangreichen Möglichkeiten anfälliger für Bugs, die leichter unentdeckt bleiben.

Niemand ist vor Fehlern und Bugs sicher. In folgender Bilderstrecke seht ihr die berüchtigtsten Computerfehler der Geschichte:

Zum Glück schaltet sich die Xbox One bei Gefahr der Überhitzung selbstständig ab. Ansonsten hätten wir durch den Game-Breaking-Bug von Watch Dogs: Legion sicher einige zerlegte Konsolen zu verzeichnen.