Uncharted 3: Komplettlösung für alle Kapitel

Mit unserer Komplettlösung von Uncharted 3 helfen wir euch, das dritte Abenteuer von Nathan Drake erfolgreich zu bestehen. In der Lösung findet ihr detaillierte Beschreibungen zu allen Kapiteln sowie Hilfen zu Rätseln wie etwa dem Zahnradrätsel und dem Wandtafelrätsel. Zudem beschreiben wir euch die Fundorte der Schätze im Action-Adventure.

Anzeige

Kapitel 1: Noch eine Runde

Nach der etwas längeren Einführungssequenz, bei der Nate seinen Ring verkaufen will, geht es gleich heiß zur Sache. Das Geld, was man euch für den Ring angeboten hat, ist gefälscht und ihr müsst jetzt versuchen aus dem Pub, wo der Deal ablaufen sollte wieder zu entkommen. Ihr müsst es mit sehr vielen Gegnern aufnehmen, und lernt gleich, wie man sich im Nahkampf zu wehrsetzt und gegnerische Angriffe kontert.

Kapitel 1: Nate gegen Goliath

Nachdem ihr im oberen Stockwerk und im Erdgeschoss zusammen mit Sully aufgeräumt habt, werdet ihr von einem riesigen Typen in die Toiletten gedrängt. Hier müsst ihr jetzt immer sofort auf die Konter achten, da er euch sonst sehr schnell auseinander nimmt. Habt ihr den Brocken besiegt, könnt ihr euch im Erdgeschoss des Pubs umschauen, wobei ihr schon 2 Schätze finden könnt. Der erste Schatz liegt neben einem Spielautomaten und der 2. Schatz liegt hinter der Theke. Anschließend könnt ihr mit Sully durch die Küche laufen. Dort warten erneut 3 Gegner auf euch. Sobald ihr diese beseitigt habt, könnt ihr die Küche verlassen und ihr werdet eine neue Filmsequenz sehen, an deren Ende Nate und Sully abgeschossen werden. Anschließend wird ein Zeitsprung in die Vergangenheit durchgeführt.

Anzeige

Kapitel 2: Großes aus kleinen Ursprüngen

Ihr befindet euch jetzt im Körper des 20 Jahre jüngeren Nates in Cartagena. Hier durchsucht ihr ein Museum, das eine Ausstellung von Sir Francis Drake besitzt. Ihr könnt euch hierbei alle Vitrinen anschauen, wobei Nate zu jeder Vitrine etwas andeutet. Im Raum neben dem Treppenaufgang könnt ihr einen weiteren Schatz finden.

Anzeige

Ihr solltet jetzt die Treppe nach oben nehmen, wo ihr in der Vitrine in der Mitte des Raums, den Ring von Sir Francis Drake findet. Da die Vitrine aber abgeschlossen ist, kann Nate nicht an den Ring kommen und zeichnet sich stattdessen nur einige Bilder und Notizen ab. Dabei wird er Zeuge, wie eine andere Person die Vitrine heimlich aufschließt. Nate hat allerdings kein Glück und wird kurze Zeit später von den Wachen des Museums geschnappt und aus dem Museum geworfen, da es nun schließt.

Kapitel 2: Verfolgung eines Fremden

Nachdem ihr aus dem Museum geworfen wurdet, könnt ihr den Fremden, der die Museumsvitrine aufgeschlossen hat, verfolgen. Unter dem Steinbogen auf der rechten Seite neben dem Auto findet ihr einen weiteren Schatz. Verfolgt jetzt weiter den Fremden, wobei euch Nate immer darauf aufmerksam macht, falls ihr in die falsche Richtung abbiegt. Um ihn weiterzuverfolgen, müsst ihr euch hinter einigen Körben und Kisten verstecken, was euch hier nun in einer kurzen Einblendung erklärt wird.

Anzeige

Verfolgt ihn weiter über den Marktplatz durch eine Fleischerei und schließlich versucht das Hotel zu betreten.