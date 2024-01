Cyberpunk 2077: Alle Nebenmissionen mit Lösungen

In Cyberpunk 2077 spielt ihr die Geschichte wie es euch gefällt. Als V steht es euch frei, ob ihr der Hauptstory linear folgt oder zusätzlich auch einige Nebenmissionen erledigt. Denn diese bringen nicht nur Abwechslung in das Spielvergnügen hinein, sondern können zusätzlich auch auf den Verlauf eurer Hauptmissionen und auf das Ende stark Einfluss nehmen. Daher zeigen wir euch in diesem Guide eine Übersicht zu allen Nebenmissionen und verraten euch die passenden Lösungen dazu.

Cyberpunk 2077 Facts

Anzeige

Wie funktionieren Nebenmissionen?

V kann sich spätestens ab Hauptmission-10 „Der Coup“ völlig frei in Night City bewegen und dadurch alle Bezirke erkunden. Zwar könnt ihr bereits während des Prologs einige Nebenmissionen starten, allerdings kommen die meisten erst später auf euch zu. Viele der Nebenmissionen werden über ein Telefonat freigeschaltet, also solltet ihr besser jedes Mal rangehen, auch wenn der Zeitpunkt gerade ungünstig ist. Ansonsten könnte es sein, dass ihr eine Nebenmission verpasst. Der Schwierigkeitsgrad nimmt keinen Einfluss auf die Nebenstorys, daher könnt ihr ruhig einen Gang runter schalten, falls es euch zu schwer wird.

Insgesamt gibt es 68 Nebenmissionen, wobei einige davon nur unter bestimmten Voraussetzungen verfügbar sind. Welche Nebenmissionen ihr freischaltet, hängt vor allem von euren Entscheidungen ab. Dies geschieht gleich zu Beginn des Spiels, wo ihr euch für einen Lebensweg entscheiden müsst. Je nachdem, ob ihr Nomade, Streetkid oder Konzerner gewählt habt, schaltet ihr die Nebenmission „War Pigs“, „Small man, big mouth“ oder „These boots are made for walkin'“ frei.

Anzeige

Alle Nebenmissionen sind mit einem Rufzeichen-Kreis markiert.

Wichtige und primäre Nebenmissionen für Epilog

Bevor ihr das Finale startet und in den Aufzug des Restaurant Embers steigt, solltet ihr die Chance nutzen und alles erledigen, was euch am Herzen liegt. Denn habt ihr das Finale erst einmal gestartet, gibt es kein Zurück mehr. Nehmt euch also einige Stunden Zeit und schaut auf eure Karte, was noch fehlt. Damit ihr keine wichtigen Nebenmissionen überseht, listen wir euch im folgenden alle relevanten Missionen auf:

Anzeige

All diese Nebenmissionen nehmen Einfluss auf den Epilog und können jeweils zu einem anderen Ende führen. Wir empfehlen euch daher einen extra Spielstand anzulegen und gegebenfalls zu diesem zurückzukehren, um die anderen Optionen ebenfalls auszuprobieren.

Falls ihr nicht nur eine Lösung für die Nebenmissionen, sondern auch für die Hauptstory des Spiels benötigt, empfehlen wir euch unseren Komplettlösungs-Guide, in dem wir euch Schritt für Schritt durch das Spiel führen. Wie ihr die kniffligste Aufgabe im Prolog meistert und somit einen großen Schwung an Nebenmissionen freischalten könnt, zeigen wir euch im folgenden Video.

Cyberpunk 2077 | Relic finden und Sicherheitssystem des Apartments scannen

Sekundäre Nebenmissionen

Auf einige andere Nebenmissionen nehmt ihr entweder Einfluss durch eure Entscheidungen in der Hauptstory oder in Aufträgen. Somit sind einige Nebenmissionen ungewollt verpassbar. Zudem könnt ihr nicht jede gescheiterte Nebenmission wiederholen, also achtet immer darauf vorher abzuspeichern, sollte etwas nicht nach Plan laufen. Generell empfiehlt es sich vorher die Daten zu sichern, solltet ihr verschiedene Ausgänge erleben wollen. Denn ihr startet zwar jedes Mal alleine, trefft aber öfters Personen, die euch eine Hilfe sein können.

Nachfolgend listen wir alle Nebenmissionen im Spiel auf. Klickt auf die Verlinkungen, um euch über die Lösungswege, Voraussetzungen, Belohnungen und mehr zu informieren. Aber Achtung, einige davon enthalten erhebliche Spoiler! Wählt daher am besten eine Nebenmission erst aus, sobald ihr sie braucht oder auf der Suche nach ihr seid.

Anzeige

Nebenmissionen im Prolog

Nebenmissionen im ersten Spielakt

Nebenmissionen im zweiten Spielakt

Anzeige

Nebenmissionen im dritten Spielakt

Neben der Hauptstory und den Nebenmissionen gibt es noch viele kleine Aufgaben, die ihr erledigen könnt. Eine davon lautet Fahrzeuge sammeln, also sammelt am besten gleich alle, um eine Trophäe oder einen Erfolg einheimsen zu können. Wo ihr alle Fahrzeuge, Autos und Motorräder findet, zeigen wir euch in der folgenden Bilderstrecke.

War der Guide zu den Nebenmissionen hilfreich? Dann bewertet ihn doch gerne unterhalb! Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? Schreibt uns eine Mail an redaktion@spieletipps.de und verratet unserer Redaktion eure Meinung.