Astro Bot: Komplettlösung mit Video, allen Bots & Puzzle

Um in Astro Bot 100 % zu erreichen, müsst ihr alle Puzzle-Teile, Bots und Wirbel finden. Wirbel sind geheime Ausgänge, die euch zur verlorenen Galaxie führen. Mit unserer Komplettlösung werdet ihr das alles meistern.

Gorilla-Nebel: Himmelsgarten (Komplettlösung)

Nachdem ihr mit eurem Schiff abgestürzt und Nebulax euch die Schiffsteile gestohlen hat, startet ihr im Himmelsgarten, dem ersten Level in der Galaxie Gorilla-Nebel. Folgende Sammelgegenstände erwarten euch hier:

7 Bots, davon 2 Cameos

3 Puzzle-Teile

Das folgende Video zeigt euch, wo ihr sie im Himmelsgarten findet. Die Zeitstempel darunter helfen euch bei der Orientierung.

Astro Bot: Himmelsgarten zu 100 % gelöst

00:30 Bot 1

00:45 Bot 2

01:00 Puzzle-Teil 1

01:10 Bot 3

01:35 Bot 4

02:10 Bot 5

02:20 Puzzle-Teil 2

03:00 Puzzle-Teil 3

03:25 Bot 6

03:40 Bot 7

Absturzstelle: Erster Besuch

Nachdem ihr den Himmelsgarten komplettiert habt, führt euch die Hauptgeschichte zur Absturzstelle. Deshalb begeben wir uns dort als Nächstes hin.

Zu diesem Zeitpunkt könnt ihr nur ein Puzzle-Teil bei der Absturzstelle freischalten. Begebt euch zu dem Stein und der Lichtsäule vor euch und pfeift mit der Taste Dreieck zwei Bots zur Hilfe. Hebt den Stein mit an und schon seid ihr ein Puzzle-Teil leichter.

Bei dieser Lichtsäule an der Absturzstelle findet ihr das vierte Puzzle-Teil im Spiel. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Gorilla-Nebel: Creme-Canyon (Komplettlösung)

Nach dem kurzen Besuch bei der Absturzstelle begeben wir uns mit der Komplettlösung wieder in die Gorilla-Galaxie und suchen dort zunächst das Level Creme-Canyon auf. Hier findet ihr folgende Sammelgegenstände:

7 Bots, davon 3 Cameos

3 Puzzle-Teile

1 Wirbel (Geheimausgang)

Das folgende Video zeigt euch, wo ihr sie im Creme-Canyon findet. Die Zeitstempel darunter helfen euch bei der Orientierung.

Astro Bot: Creme-Canyon im Gorilla-Nebel zu 100 % gelöst

00:20 Bot 1

00:30 Puzzle-Teil 1

00:40 Bot 2

01:05 Bot 3

01:45 Bot 4

02:35 Puzzle-Teil 3

03:15 Bot 5

03:30 Bot 6

04:50 Bot 7

Verlasst Creme-Canyon jetzt nicht über den regulären Ausgang, sondern kehrt zurück zum Wirbel und zum Puzzle-Teil 2. Folgt dafür dem Video ab jetzt einfach bis zum Ende.

Absturzstelle: Zweiter Besuch

Da ihr jetzt mehr als 10 Bots befreit habt, könnt ihr zurück zur Absturzstelle und dort vier weitere Puzzle-Teile sammeln. Sucht dafür die vorhandenen vier Lichtsäulen auf und ruft die Bots mit der Taste Dreieck, wenn ihr euch in ihrer Nähe befindet.

Gorilla-Nebel: Az-Tech-Pfad (Komplettlösung)

Kehrt zurück zum Gorilla-Nebel und widmet euch jetzt dem Level Az-Tech-Pfad. Der ist etwas größer als die bisherigen beiden, birgt aber nicht mehr Sammelobjekte. Folgendes werdet ihr finden:

7 Bots, davon 2 Cameos

3 Puzzle-Teile

1 Wirbel (Geheimausgang)

Das folgende Video zeigt euch, wo ihr sie im Az-Tech-Pfad findet. Die Zeitstempel darunter helfen euch bei der Orientierung.

Astro Bot: Az-Tech-Pfad im Gorilla-Nebel zu 100 % gelöst

00:30 Bot 1

01:35 Bot 3

01:50 Bot 2

02:15 Puzzle-Teil 1

02:40 Wirbel – Verlasst das Level über den Geheimausgang und startet es wieder neu, um den Rest der Sammelobjekte zu finden.

03:45 Bot 4

04:25 Bot 5

05:00 Puzzle-Teil 2

05:30 Bot 6

05:45 Puzzle-Teil 3

06:05 Bot 7

Gorilla-Nebel: Konstruktionskaracho (Komplettlösung)

Ihr habt sicherlich schon bemerkt, dass ein weiteres Level im Gorilla-Nebel aufgetaucht ist – Konstruktionskaracho. Hier findet ihr folgende Sammelgegenstände:

7 Bots, davon 2 Cameos

3 Puzzle-Teile

Das folgende Video zeigt euch, wo ihr sie in Konstruktionskaracho findet. Die Zeitstempel darunter helfen euch bei der Orientierung.

Astro Bot: Konstruktionskaracho im Gorilla-Nebel zu 100 % gelöst

00:10 Puzzle-Teil 1

00:45 Bot 1

01:00 Bot 2

01:55 Puzzle-Teil 2

02:25 Bot 3

03:20 Bot 4

04:00 Bot 5

05:10 Bot 6

05:50 Puzzle-Teil 3

06:10 Bot 7

Absturzstelle: Dritter Besuch

Jetzt habt ihr insgesamt 17 Puzzle-Teile sammeln können, also begebt euch zur Absturzstelle, um das Gatcha-Labor freizuschalten. Hier könnt ihr am Gatcha-Automaten für jeweils 100 Münzen Kugeln ziehen.

Aus den Kugeln erhaltet ihr Skins für euren Astro Bot und Farben für euer Controller-Schiff. Außerdem schaltet ihr Szenerien für diverse Sony-Cameos frei, die ihr für einige der Trophäen brauchen werdet.

Um mehr Kugeln zu bekommen, müsst ihr weitere Charaktere, also Cameo-Bots, finden. Mit den, die ihr bisher gefunden habt, solltet ihr ein weiteres Puzzle-Teil an der Absturzstelle finden können. Das folgende Bild zeigen euch, was ihr braucht.

Zieht aus dem Gatcha-Automaten die Kugel "Kreischer". Jetzt findet ihr an der Absturzstelle Vögel, die mit einem Puzzle-Teil durch die Gegend fliegen. (© Screenshot GIGA)

Ein weiteres Puzzle-Teil im ersten Bereich der Absturzstelle wird ebenfalls aus dem Gatcha-Automaten gezogen. Wann ihr die Kugel freischaltet, hängt davon ab, in welcher Reihenfolge ihr die Level abschließt. Haltet Ausschau nach der folgenden Kugel:

Zieht diese Kugel aus dem Gatcha-Automaten, um ein weiteres Puzzle-Teil an der Absturzstelle freizuschalten. (© Screenshot GIGA)

Habt ihr "Schwerer Roller" aus dem Automaten gezogen, werden Bowling-Kegel hinter der Speeder-Garage (schaltet ihr mit 32 Puzzle-Teilen frei) aufgestellt. Ihr müsst sie jetzt mit einer Bowling-Kugel im Minispiel umhauen und schon habt ihr ein weiteres Puzzle-Teil freigeschaltet.

Oben im Bild seht ihr, wo sich das Bowling-Minispiel bei der Absturzstelle befindet. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)