Googles kraftvollster WLAN-Lautsprecher mit Google Assistant ist eine mögliche Alternative zu Sonos-Lautsprechern und eignet sich super dafür, um auch größere Räume zu beschallen. Der Preis dafür beträgt eigentlich 240 Euro (UVP) – der Handel geht aber nochmal ein gutes Stück darunter, wie aktuell der Smart-Home-Händler Tink zum Black Friday 2020.

Google Home Max: Der Startpreis war sehr hoch

Bei der Markteinführung in Deutschland 2018 betrug der Preis für den Google Home Max stattliche 399 Euro (UVP). Dann stellte Google im Rahmen der Entwicklerkonferenz Google I/O 2019 das Smart-Display Nest Hub sowie eine neue Smart-Home-Strategie vor. Ganz nebenbei wurde dabei auch die Preissenkung verkündet: Der Google Home Max kostet nun offiziell nur noch 239,46 Euro (UVP).

Google Home Max: Lohnt sich der Kauf?

Technisch ist der Google Home Max ein WLAN-Lautsprecher mit Sprachsteuerung. Die Bedienung erfolgt über die Smartphone-App oder Google Assistant, verschiedene Stimmen werden per Voice Match unterschieden. Jeweils zwei Hoch- und Tieftöner sorgen für den Sound, die Musik kann wahlweise von YouTube Music, Spotify oder Deezer gestreamt werden. Hier seht ihr das offizielle Herstellervideo:

Ob der Google Home Max ein klangliches Highlight ist, darüber scheiden sich die Geister. Die Einschätzungen von Fachpresse und Nutzern lassen sich mit „laut, aber nicht besonders detailreich“ zusammenfassen. Auf der Habenseite stehen allerdings ein Equalizer, eine automatische Klanganpassung an den Raum und ein 3,5-mm-Audioanschluss auf der Rückseite. Funktional ist der Google Home Max gewissermaßen als Alternative zu Apples HomePod (ca. 300 Euro) und der Sonos Five (ca. 550 Euro) einzuordnen. Ein weiterer smarter Konkurrent ist der Amazon Echo Studio (ca. 200 Euro).

Praktischerweise lassen sich beide Google Home Max zu einem Stereopaar verbinden, was bei Musik einen deutlichen Qualitätsanstieg bewirkt und zudem die Partytauglichkeit sicherstellt. Alles in allem ein rundes Paket – erst recht, wenn man deutlich weniger dafür zahlt. Denn der hohe Startpreis von einst 399 Euro war bisher der größte Makel an Google großem Smart-Home-Speaker, aber dieser Aspekt ist ja nun vom Tisch. Einen weiteren starken Preisrutsch erwarten wir mittelfristig nicht.

