Bei Aldi Nord und Süd wird ab heute wieder ein Xiaomi-Smartphone verkauft. Das Redmi 9C zeichnet sich durch einen besonders günstigen Preis und einen wirklich großen Akku aus. Doch selbst auf Premium-Features muss man nicht verzichten, wie ein Blick auf die Ausstattung zeigt.

Aldi verkauft Xiaomi Redmi 9C für 89,99 Euro

Xiaomi bietet eine Vielzahl von verschiedenen Smartphones in den unterschiedlichsten Preisklassen an. So auch das Redmi 9C, das eigentlich für um die 130 Euro verkauft wird. Bei Aldi Nord und Süd gibt es das Smartphone ab dem 30. September 2021 aber deutlich günstiger. Nur 89,99 Euro will der Discounter für das Smartphone in den Filialen haben (Quelle: Aldi Nord & Süd). Dafür bekommt man eine durchaus solide Ausstattung:

6,53-Zoll-IPS-Display mit 1.600 x 720 Pixeln

MediaTek Helio G35 8-Kern-Prozessor

32 GB internen Speicher (+ microSD-Slot)

2 GB RAM

Triple-Kamera mit 13 MP

Fingerabdrucksensor

5.000-mAh-Akku mit 10-Watt-Ladefunktion

4G mit Dual-SIM-Funktion

Android 10

Bei diesem Smartphone lassen sich gleichzeitig zwei Nano-SIM-Karten verwenden und eine microSD-Karte zur Speichererweiterung einlegen. Damit ist man bei der Nutzung der Dual-SIM-Funktion nicht eingeschränkt. GPS und Bluetooth sind vorhanden. NFC fehlt aber. Man kann mit dem Smartphone also nicht kontaktlos zahlen. Dafür wird das Netzteil beigelegt. Damit man direkt loslegen kann, ist auch noch eine Aldi-Talk-SIM-Karte mit 10 Euro Guthaben dabei. Effektiv zahlt man also noch weniger.

Das neueste High-End-Smartphone von Xiaomi im Video:

Für wen lohnt sich der Kauf des Xiaomi Redmi 9C?

Im Grunde für alle Menschen, die ein möglichst günstiges Android-Smartphone haben wollen, das eine hohe Laufzeit besitzt und die Basisfunktionen beherrscht. Das trifft auf das Redmi 9C voll zu. Bei Amazon bekommt das Xiaomi-Handy bei über 3.000 Bewertungen 4,5 von 5 Sterne (bei Amazon anschauen). Dort werden eben der günstige Preis und die hohe Akkulaufzeit gelobt. Doch das Smartphone funktioniert auch einfach zuverlässig und eignet sich für alle, die keine zu hohen Ansprüche an ein Smartphones haben und nicht viel Geld dafür ausgeben wollen.