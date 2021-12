Derzeit ist die renommierte Backup-Software Acronis True Image 2021 bei Amazon zum absoluten Tiefpreis erhältlich. GIGA hat die Details des Angebots für euch.

Acronis True Image 2021 zum Tiefpreis bei Amazon

Da ein Datenverlust jeden treffen kann, ist es wichtig, mit regelmäßigen Backups vorzusorgen. Ein hervorragendes Programm zu diesem Zweck ist Acronis True Image 2021, das ihr bei Amazon für nur 24,99 Euro für 1 PC oder Mac mit unbegrenzter Laufzeit kaufen könnt. Normalerweise zahlt ihr 59,99 Euro, sodass die Ersparnis 58 % beträgt.

Möchtet ihr Acronis True Image auf weiteren Geräten verwenden, bietet Amazon zum Cyber Monday auch eine Lizenz für 3 oder 5 PCs und Macs zu stark reduzierten Preisen an.

Mit Acronis True Image könnt ihr außerdem nicht nur Backups erstellen, das Programm schützt euch auch vor Malware, die einen Datenverlust bewirken kann. Mehr zu den Funktionen der Software lest ihr im nächsten Absatz.

Acronis True Image 2021: Was kann die Backup-Software?

Acronis True Image 2021 kombiniert eine einfach bedienbare, zuverlässige und leistungsstarke Backup-Lösung mit einem KI-basierten Schutz vor Ransomware und Crypto-Jacking-Angriffen, die euch schnell euren gesamten Datenbestand kosten können.

Die Software sichert all eure Dateien, Anwendungen, Einstellungen und Daten von PC, Mac Smartphones und Tablets. Sogar Office-365-Konten einschließlich Outlook-Mails und OneDrive-Inhalten könnt ihr mit Acronis True Image 2021 sichern. Bei Bedarf habt ihr per Mirror Imaging die Möglichkeit, vollständige Systemlaufwerke sogar im laufenden Betrieb zu sichern oder aber per Datei-Backup nur die Dateien und Ordner, die ihr benötigt.

Im Falle eines Datenverlustes könnt ihr eure Daten auf einfache Weise auf der gleichen oder neuer Hardware auf einfache Weise wiederherstellen.

In der Version 2021 wurden die Anti-Malware-Funktionen von Acronis True Image dahingehend verbessert, dass nun ein Echtzeit-Virenscanner, ein Web-Filter sowie ein Schutz vor über Videokonferenz-Programme wie Zoom oder Microsoft Teams eingeschleuste Malware vorhanden ist.