Im rundenbasierten Strategiespiel Age of Wonders 4 spielen Affinitäten eine große Rolle, da sie nicht nur widerspiegeln, welche Art von Herrscher ihr seid. Stattdessen bestimmen sie auch, welche Zauber ihr wirken könnt. Welche Affinitäten es gibt, mit welchen magischen Büchern sie verwoben sind und welche Zauber ihr mit welchem Buch wirken könnt, erfahrt ihr in diesem Guide.

Bei der Erschaffung einer Fraktion bestimmen die Kultur, die Gesellschaftseigenschaften und ein Buch der Magie, auf welche Affinitäten ihr euch festlegen wollt. Insgesamt gibt es sechs Affinitäten, welche zwei Bücher beinhalten. Euch stehen dementsprechend 12 verschiedene Bücher zur Auswahl. Fällt euch die Wahl schwer, ist das nicht weiter tragisch: Welches Magiebuch ihr auch wählt, ihr habt im Spielverlauf grundsätzlich die Möglichkeit, alle weiteren Bücher zu erforschen. Im Folgenden klären wir euch zudem ganz genau über die Affinitäten und ihre dazugehörigen Bücher auf.

Was sind Affinitäten?

In Age of Wonders 4 repräsentieren die Affinitäten eures Reichs gewissermaßen eure Stärken. Jede Affinität steht neben einer begrenzten Reihe an erlernbaren Zaubern nämlich auch für verschiedene Eigenschaften, die ihr in der Fantasy-Welt vertretet. Bereits bei der Erstellung einer eigenen Fraktion legt ihr Startpunkte für Affinitäten eurer Wahl fest, auf deren Ausbau ihr euch später im Spiel konzentrieren solltet.

Die von euch bevorzugte Affinität bestimmt also, welche Art von Magie ihr erlernen könnt. Allerdings nimmt sie auch Einfluss auf andere Aspekte: Da jede Affinität ihren Gegenpol besitzt, reagieren mit euch konkurrierende Reiche und Freie Städte auf unterschiedliche Weise auf euch.

Beispiel: Der Gegenpol zur Ordnungsaffinität ist die Chaosaffinität. Ist eure Ordnungsaffinität also hoch, sind euch Fraktionen der Chaosaffinität nicht sonderlich wohlgesonnen – was freundschaftliche Beziehungen erschwert. Dieser Umstand sollte euch bei der Wahl der Affinität jedoch nicht einschränken. Ihr könnt auch gegensätzliche Affinitäten bedenkenlos steigern.

Außerdem nehmen Affinitäten Einfluss auf die sogenannte Reichsentwicklung. Je mehr Punkte ihr in eine Affinität gesteckt habt, desto schneller schaltet ihr neue Reichsfertigkeiten der jeweiligen Affinität frei. Diese Reichsfertigkeiten bieten euch völlig unterschiedliche, meist passive Reichsvorteile. So konzentrieren sich die Fertigkeiten der Schattenaffinität beispielsweise auf Kampfzauber und die schnellere Ansammlung von Wissen.

Zu guter Letzt schaltet ihr mit einem hohen Affinitätswert noch Affinitäts-Provinzverbesserungen frei. In jeder Stadt kann ein Exemplar einer Affinitäts-Provinzverbesserung gebaut werden. Habt ihr die sogenannte Saat, die Wurzel und das Herz einer Affinität errichtet, schaltet ihr die Voraussetzungen für den Magiesieg frei.

Alle Affinitäten im Überblick

Das Rundenstrategiespiel hält sechs verschiedene Affinitäten für euch bereit. Welche das sind und welche primären Vorteile sie euch bieten, seht ihr im Folgenden:

Die Ordnungsaffinität steht im Gegensatz zur Chaosaffinität. Sie steht für Licht, Glauben, Gerechtigkeit und Stabilität.

steht im Gegensatz zur Chaosaffinität. Sie steht für Licht, Glauben, Gerechtigkeit und Stabilität. Die Chaosaffinität steht im Gegensatz zur Ordnungsaffinitt. Eroberung, Zerstörung und dämonische Mächte stehen unter ihrem Zeichen.

steht im Gegensatz zur Ordnungsaffinitt. Eroberung, Zerstörung und dämonische Mächte stehen unter ihrem Zeichen. Die Naturaffinität steht im Gegensatz zur Schattenaffinität. Wachstum, Heilung und das Druidentum sind ihre Stärken.

steht im Gegensatz zur Schattenaffinität. Wachstum, Heilung und das Druidentum sind ihre Stärken. Die Schattenaffinität steht im Gegensatz zur Naturaffinität. Tod, Verfall, Eis und Schwächungen sind ihre Profession.

steht im Gegensatz zur Naturaffinität. Tod, Verfall, Eis und Schwächungen sind ihre Profession. Die Materiumaffinität steht im Gegensatz zur Astralaffinität. Sie konzentriert sich auf Ressourcengewinnung und physische Stärkung.

steht im Gegensatz zur Astralaffinität. Sie konzentriert sich auf Ressourcengewinnung und physische Stärkung. Die Astralaffinität steht im Gegensatz zur Materiumaffinität. Illusionen, Magie, Verzauberung und Beschwörung stehen in ihrem Fokus.

Bücher der Magie

Jede Affinität verfügt (mit Ausnahme der letzten Stufe) über zwei Bücher pro Stufe, die jeweils mit sechs einzigartigen Zaubern ausgestattet sind. Erfüllt ihr gewisse Voraussetzungen, könnt ihr Bücher höherer Stufen freischalten (Maximalstufe 5).

Neben den Zaubern erhaltet ihr für den Besitz eines Buchs passive Boni, wie die Stärkung der jeweiligen Affinität, der dieses Buch angehört. Um weitere Bücher während des Spielverlaufs freizuschalten, sind allerdings gewisse Voraussetzungen vonnöten.

So schaltet ihr jede Bücherstufe frei:

Bücher (Stufe 1) sind schon bei der Erschaffung einer Fraktion erhältlich. Ihr habt während des gesamten Spielverlaufs Zugriff auf diese Bücher.

Bücher (Stufe 2) werden freigeschaltet, wenn ihr zwei Bücher (Stufe 1) besitzt.

Bücher (Stufe 3) schaltet ihr frei, wenn ihr zwei Bücher (Stufe 2) besitzt.

Bücher (Stufe 4) schaltet ihr frei, wenn ihr 6 Punkte der gleichen Affinität habt.

Bücher (Stufe 5) erfordern, dass ihr 8 Punkte der gleichen Affinität habt.

Die Inhalte der Bücher beschränken sich nicht nur auf magische Fähigkeiten. Stattdessen können sie auch neue Einheiten, Provinzverbesserungen, Stadtbauwerke und Belagerungsprojekte beinhalten. Generell gilt: Umso höher die Stufe des Buches, desto stärker auch die darin enthaltenen Zauber - aber desto mehr Zauberkraft und Mana benötigt ihr auch, um sie zu wirken. Im Folgenden bekommt ihr einen Überblick über sämtliche Bücher und deren magischen Besonderheiten:

Bücher der Astralaffinität

Das Buch des Erzmagiers beinhaltet die stärksten Zauber der Astralaffinität. (© Screenshot GIGA)

Die Bücher der Astralaffinität setzen vor allem auf Blitz- und Illusionszauber sowie auf die Stärkung magischer Widerstände. Lasst eure Einheiten die Gestalt feindlicher Krieger annehmen und euch von Hindernissen, wie Palisaden oder Felsen, nicht mehr an der Fortbewegung im Kampf hindern. Setzt ihr auch in anderen Videospielen gerne auf Magie, könnte die Astralaffinität die richtige Wahl für euch sein. Folgende Zauber haben die Bücher zu bieten:

Buch der Heraufbeschwörung (Stufe 1) gewährt euch Blitzschaden verursachende Schadenszauber und Einheitenverzauberungen. Mit dem Heraufbeschwörer (Stufe 2) und dem Geringen Sturmgeist (Stufe 2) erhaltet ihr außerdem eine auszubildende und eine zu beschwörende Einheit.

gewährt euch Blitzschaden verursachende Schadenszauber und Einheitenverzauberungen. Mit dem Heraufbeschwörer (Stufe 2) und dem Geringen Sturmgeist (Stufe 2) erhaltet ihr außerdem eine auszubildende und eine zu beschwörende Einheit. Buch der Abwehr (Stufe 1) konzentriert sich mit gestärkten Widerständen auf den Schutz eurer Einheiten und bietet euch die Möglichkeit den Phantom-Krieger (Stufe 1) zu beschwören.

konzentriert sich mit gestärkten Widerständen auf den Schutz eurer Einheiten und bietet euch die Möglichkeit den Phantom-Krieger (Stufe 1) zu beschwören. Buch des Vorhersehens (Stufe 2) eröffnet euch klare Sicht, wodurch ihr getarnte Einheiten entdecken könnt. Außerdem erlangt ihr die Option Feinde zu markieren (-10% Ausweichen) und die Kampfmagiereinheit Sichter (Stufe 3) zu beschwören.

eröffnet euch klare Sicht, wodurch ihr getarnte Einheiten entdecken könnt. Außerdem erlangt ihr die Option Feinde zu markieren (-10% Ausweichen) und die Kampfmagiereinheit Sichter (Stufe 3) zu beschwören. Buch der Verstärkung (Stufe 2) verstärkt eure Zauber durch arkane Magie und bei einer Stadt eurer Wahl die Einnahme von Wissen. Mit dem "Kettenblitz" könnt ihr gleich mehreren Einheiten auf dem Schlachtfeld schaden und der zu beschwörende Verstärkungspylon verbessert den Schaden eurer Zauber.

verstärkt eure Zauber durch arkane Magie und bei einer Stadt eurer Wahl die Einnahme von Wissen. Mit dem "Kettenblitz" könnt ihr gleich mehreren Einheiten auf dem Schlachtfeld schaden und der zu beschwörende Verstärkungspylon verbessert den Schaden eurer Zauber. Buch der Beschwörung (Stufe 3) lässt euch mit der Astralschlange (Stufe 3) und dem Astralhüter (Stufe 2) gleich zwei neue Einheiten beschwören. Nebenbei bietet das Buch einen mittelmäßigen Stärkungs- und Heilungszauber.

lässt euch mit der Astralschlange (Stufe 3) und dem Astralhüter (Stufe 2) gleich zwei neue Einheiten beschwören. Nebenbei bietet das Buch einen mittelmäßigen Stärkungs- und Heilungszauber. Buch der Teleportation (Stufe 3) setzt – wie der Name schon verrät – auf die Teleportation, die sowohl eure Armee als auch eure Einheiten im Kampf betrifft. Durch die Astralhandelsstation steigert ihr eure Goldeinnahmen und mit der Phasenbestie (Stufe 4) könnt ihr eine neue Schockeinheit beschwören.

setzt – wie der Name schon verrät – auf die Teleportation, die sowohl eure Armee als auch eure Einheiten im Kampf betrifft. Durch die Astralhandelsstation steigert ihr eure Goldeinnahmen und mit der Phasenbestie (Stufe 4) könnt ihr eine neue Schockeinheit beschwören. Buch des Astralspiegels (Stufe 4) gewährt euch Zugriff auf den Zauber Astralreflexion, die euch andere Einheiten kopieren lässt. Mit dem Spiegelimitator (Stufe 4) könnt ihr außerdem eine mythische Einheit beschwören, die die Gestalt anderer Einheiten annimmt.

gewährt euch Zugriff auf den Zauber Astralreflexion, die euch andere Einheiten kopieren lässt. Mit dem Spiegelimitator (Stufe 4) könnt ihr außerdem eine mythische Einheit beschwören, die die Gestalt anderer Einheiten annimmt. Buch der Astralkonvergenz (Stufe 4) beschwört Kreaturen aus dem Astralmeer und lässt eure Einheiten mit der Volkstransformation Astraler Anpassung Hindernisse überqueren . Mit "Astrales Zerschmettern" könnt ihr außerdem Provinzen zerstören und Armeen hervorrufen.

beschwört Kreaturen aus dem Astralmeer und lässt eure Einheiten mit der . Mit "Astrales Zerschmettern" könnt ihr außerdem Provinzen zerstören und Armeen hervorrufen. Buch des Erzmagiers (Stufe 5) lässt euch positive Statuseffekte von euren Widersachern entfernen und ihr könnt sie mit "Zeitstopp" eine Runde lang einfrieren. Durch den Weltzauber "Astralreise" könnt ihr den Armeeführer zum gewünschten Weltfeld teleportieren.

Bücher der Chaosaffinität

Das Buch des Chaosfürsten beinhaltet die stärksten Zauber der Chaosaffinität. (© Screenshot GIGA)

Ist Zerstörung euer Ding und könnt ihr euch von Dämonen gar nicht satt sehen, sind die Bücher der Chaosaffinität einen Blick wert. Gerade wenn ihr den militärischen Sieg anstrebt, helfen euch starke Belagerungsprojekte und jede Menge Zerstörungszauber dabei eurem Ziel näherzukommen. Folgende Zauber haben die Bücher zu bieten:

Buch der Horde (Stufe 1) konzentriert sich mit Stärkungen auf Einheiten der Stufe 1 und fügt mit dem Hundemeister (Stufe 2) eine neue rekrutierbare Einheit hinzu.

konzentriert sich mit Stärkungen auf Einheiten der Stufe 1 und fügt mit dem Hundemeister (Stufe 2) eine neue rekrutierbare Einheit hinzu. Buch der Pyromantie (Stufe 1) setzt auf Feuermagie in Form von Einheitenverzauberungen und Schadenszaubern. Beschwört außerdem den Geringen Magmageist (Stufe 1) oder rekrutiert die Kampfmagiereinheit Pyromantin (Stufe 2).

setzt auf Feuermagie in Form von Einheitenverzauberungen und Schadenszaubern. Beschwört außerdem den Geringen Magmageist (Stufe 1) oder rekrutiert die Kampfmagiereinheit Pyromantin (Stufe 2). Buch der Lustbarkeiten (Stufe 2 ) setzt auf die Stärkung der Einheitenmoral, gewährt mit "Freuden des Gemetzels" einen temporären Erfahrungsschub und lässt euch mit dem Skalden (Stufe 3) eine neue Unterstützungseinheit rekrutieren.

) setzt auf die Stärkung der Einheitenmoral, gewährt mit "Freuden des Gemetzels" einen temporären Erfahrungsschub und lässt euch mit dem Skalden (Stufe 3) eine neue Unterstützungseinheit rekrutieren. Buch des Chaos (Stufe 2) widmet sich mit Einheitenverzauberungen und Schwächungszaubern dem Unglück. Außerdem könnt ihr den Gremlin (Stufe 2) beschwören.

widmet sich mit Einheitenverzauberungen und Schwächungszaubern dem Unglück. Außerdem könnt ihr den Gremlin (Stufe 2) beschwören. Buch des Pandämoniums (Stufe 3) lässt euch Einheiten mit zufälligen negativen Statuseffekten belegen, während der zu beschwörende Chaosschlinger (Stufe 4) Vorteile aus den negativen Statuseffekten zieht.

lässt euch Einheiten mit zufälligen negativen Statuseffekten belegen, während der zu beschwörende Chaosschlinger (Stufe 4) Vorteile aus den negativen Statuseffekten zieht. Buch der Verwüstung (Stufe 3) gewährt euch mit der Verwüstungskugel und Kriegshunden starke Belagerungsprojekte, stärkt die kritischen Treffer eurer Einheiten mit Flammenstoßwaffen und lässt euch die Schockeinheit Kriegsbrut (Stufe 4) rekrutieren.

gewährt euch mit der Verwüstungskugel und Kriegshunden starke Belagerungsprojekte, stärkt die kritischen Treffer eurer Einheiten mit Flammenstoßwaffen und lässt euch die Schockeinheit Kriegsbrut (Stufe 4) rekrutieren. Buch des Dämonenportals (Stufe 4) kann euer Volk in Dämonenwesen transformieren . Ansonsten bietet das Buch Zauber, die euch selbst schwächen, um dem Gegner im Gegenzug großen Schaden zuzufügen. "Höllenflammen" sind außerdem in der Lage eine Provinz in ein Ödland zu verwandeln.

kann euer Volk . Ansonsten bietet das Buch Zauber, die euch selbst schwächen, um dem Gegner im Gegenzug großen Schaden zuzufügen. "Höllenflammen" sind außerdem in der Lage eine Provinz in ein Ödland zu verwandeln. Buch der Chaoskanalisierung (Stufe 4) bietet von allem etwas: Schadenszauber, Stadtzauber, Einheitenverzauberung und Beschwörungszauber. Flammenspross lässt eure Einheiten nicht nur widerstandsfähiger gegen Feuer werden, sondern fügt Angreifern obendrein Feuerschaden zu.

bietet von allem etwas: Schadenszauber, Stadtzauber, Einheitenverzauberung und Beschwörungszauber. Flammenspross lässt eure Einheiten nicht nur widerstandsfähiger gegen Feuer werden, sondern fügt Angreifern obendrein Feuerschaden zu. Buch des Chaosfürsten (Stufe 5) lässt euch Feinde mit Gedankensteuerung kontrollieren und euren Anführer klonen. Außerdem könnt ihr den besonders starken Chaosfürsten Balor (Stufe 5) beschwören.

Bücher der Materiumaffinität

Das Buch des Schöpfers beinhaltet die stärksten Zauber der Materiumaffinität. (© Screenshot GIGA)

Die Bücher der Materiumaffinität haben keine erhebliche Volkstransformation zu bieten, stärken eure Verteidigung im Gegenzug aber enorm. Egal ob Stadtmauern oder Armeen: In Sachen physischer Widerstände haben keine Bücher so viel zu bieten wie die der Materiumaffinität. Folgende Zauber beinhalten die Bücher:

Buch der Verzauberung (Stufe 1) stärkt den physischen Schaden eurer Einheiten, steigert mit Erweckte Werkzeuge die Produktion und Einberufung eurer Stadt und lässt euch den Kupfergolem (Stufe 1) beschwören.

stärkt den physischen Schaden eurer Einheiten, steigert mit Erweckte Werkzeuge die Produktion und Einberufung eurer Stadt und lässt euch den Kupfergolem (Stufe 1) beschwören. Buch des Gesteins (Stufe 1) stärkt die Verteidigung eurer Einheiten und gewährt euch Zugriff auf den Beschwörungszauber Geringer Steingeist (Stufe 1), sowie auf die Einheit Wasserspeier (Stufe 2).

stärkt die Verteidigung eurer Einheiten und gewährt euch Zugriff auf den Beschwörungszauber Geringer Steingeist (Stufe 1), sowie auf die Einheit Wasserspeier (Stufe 2). Buch der Kunstgriffe (Stufe 2) fokussiert sich auf Belagerungsprojekte und der Stärkung eigener Stadtmauern. Obendrein bekommt ihr mit dem Eisengolem eine Einheit der Stufe 3.

fokussiert sich auf Belagerungsprojekte und der Stärkung eigener Stadtmauern. Obendrein bekommt ihr mit dem Eisengolem eine Einheit der Stufe 3. Buch der Winde (Stufe 2) verleiht euch mehr Geschwindigkeit auf der Karte und dem Schlachtfeld, stört Feinde mit "Blenden" und hält mit dem Windwüter (Stufe 2) sowie dem Zephyr-Bogenschützen (Stufe 3) einen weiteren Beschwörungszauber und eine Einheit für euch bereit.

verleiht euch mehr Geschwindigkeit auf der Karte und dem Schlachtfeld, stört Feinde mit "Blenden" und hält mit dem Windwüter (Stufe 2) sowie dem Zephyr-Bogenschützen (Stufe 3) einen weiteren Beschwörungszauber und eine Einheit für euch bereit. Buch der Umwandlung (Stufe 3) gewährt euren Einheiten mit stählerner Haut und anpassungsfähiger Rüstung noch mehr Widerstand und fügt den Kampfmagier "Umwandler" dem Rekrutierungsmenü hinzu.

gewährt euren Einheiten mit stählerner Haut und anpassungsfähiger Rüstung noch mehr Widerstand und fügt den Kampfmagier "Umwandler" dem Rekrutierungsmenü hinzu. Buch der Terramantie (Stufe 3) lässt euch mit "Erde zerschmettern" Berge zerstören, was sie zu bebaubaren Provinzen macht. Außerdem könnt ihr mit "Zermalmende Erde" physischen Schaden im Gefecht anrichten und den Steingeist (Stufe 3) beschwören.

lässt euch mit "Erde zerschmettern" Berge zerstören, was sie zu bebaubaren Provinzen macht. Außerdem könnt ihr mit "Zermalmende Erde" physischen Schaden im Gefecht anrichten und den Steingeist (Stufe 3) beschwören. Buch des Goldenen Reichs (Stufe 4) gewährt euch mehr Goldeinnahmen, vergünstigt die "Jetzt kaufen"-Funktion und fügt den mächtigen Goldenen Golem (Stufe 5) euren zu rekrutierenden Einheiten hinzu.

gewährt euch mehr Goldeinnahmen, vergünstigt die "Jetzt kaufen"-Funktion und fügt den mächtigen Goldenen Golem (Stufe 5) euren zu rekrutierenden Einheiten hinzu. Buch der Feuerprobe (Stufe 4) ist ein Buch, das man auch der Chaosaffinität zuordnen könnte, denn es bringt glühende Lava ins Spiel. Mit dem Meteoritenschauer und dem Lavaausbruch gibt es zwei Schadenszauber zu erforschen. Die Meteoritenpfeile gestatten euren Fernkampfeinheiten Feuerschaden und das Stadtbauwerk "Verstärker Schmelztiegel" verstärkt eure Wehrgänge.

ist ein Buch, das man auch der Chaosaffinität zuordnen könnte, denn es bringt glühende Lava ins Spiel. Mit dem Meteoritenschauer und dem Lavaausbruch gibt es zwei Schadenszauber zu erforschen. Die Meteoritenpfeile gestatten euren Fernkampfeinheiten Feuerschaden und das Stadtbauwerk "Verstärker Schmelztiegel" verstärkt eure Wehrgänge. Buch des Schöpfers (Stufe 5) fügt euren Einheiten einen Erdtitan (Stufe 5) hinzu. Außerdem können eure Einheiten mit "Ewige Erde" nach ihrem Tod einmalig wiederauferstehen und das Belagerungsprojekt "Erdbebenmaschine" ist ebenfalls einen Blick wert.

Bücher der Naturaffinität

Das Buch der Göttin der Natur beinhaltet die stärksten Zauber der Naturaffinität. (© Screenshot GIGA)

Seid ihr fasziniert von den Fertigkeiten von Druiden, könnten euch die Bücher der Naturaffinität zusagen. Wollt ihr gemeinsam mit Tieren in die Schlacht ziehen, eure Einheiten mit Heilungszaubern vor dem sicheren Tod bewahren und die Welt in ein lebendiges, grünes Reich verwandeln, seid ihr hier richtig. Welche Zauber die Bücher im Detail beinhalten, erfahrt ihr im Folgenden:

Buch der Wurzeln (Stufe 1) kann feindliche Einheiten mit Ranken bewegungsunfähig machen, eure Fern- und Nahkampfwaffen mit Verderbnisschaden tränken und lässt euch den Umrankten Diener (Stufe 1) beschwören

kann feindliche Einheiten mit Ranken bewegungsunfähig machen, eure Fern- und Nahkampfwaffen mit Verderbnisschaden tränken und lässt euch den Umrankten Diener (Stufe 1) beschwören Buch der Tiere (Stufe 1) fokussiert sich auf die Beschwörung von Tieren und deren Verstärkung. In ihrem Zeichen steht auch die zu rekrutierende Wildsprecherin (Stufe 2).

fokussiert sich auf die Beschwörung von Tieren und deren Verstärkung. In ihrem Zeichen steht auch die zu rekrutierende Wildsprecherin (Stufe 2). Buch der Lichtungen (Stufe 2) gewährt euch Heilungszauber, lässt euch einen Wald erzeugen und hat mit dem Umrankten Beschützer (Stufe 3) und dem Lichtungsläufer (Stufe 3) einen Beschwörungszauber und einen Rekruten zu bieten.

gewährt euch Heilungszauber, lässt euch einen Wald erzeugen und hat mit dem Umrankten Beschützer (Stufe 3) und dem Lichtungsläufer (Stufe 3) einen Beschwörungszauber und einen Rekruten zu bieten. Buch der Fruchtbarkeit (Stufe 2) stattet eure Einheiten durch die "Blume des Lebens" mit Regeneration aus und verstärkt euer Nahrungs- und Einberufungseinkommen durch den Tempel der Fruchtbarkeit. Außerdem erhaltet ihr mit "Pflanzen erwecken" (Stufe 2) eine neue Einheit und mit der Nymphe (Stufe 3) einen neuen Beschwörungszauber.

stattet eure Einheiten durch die "Blume des Lebens" mit Regeneration aus und verstärkt euer Nahrungs- und Einberufungseinkommen durch den Tempel der Fruchtbarkeit. Außerdem erhaltet ihr mit "Pflanzen erwecken" (Stufe 2) eine neue Einheit und mit der Nymphe (Stufe 3) einen neuen Beschwörungszauber. Buch der Tatkraft (Stufe 3) verstärkt eure Tier- und Kavallerie-Einheiten noch weiter. Mit "Superwachstum" werden eure Einheiten größer und stärker und mit dem Totem der Wildnis habt ihr Zugriff auf einen Kampf-Beschwörungszauber, der euren eigenen Reihen im Kampf jede Runde ein zufälliges Tier (Stufe 1) hinzufügt.

verstärkt eure Tier- und Kavallerie-Einheiten noch weiter. Mit "Superwachstum" werden eure Einheiten größer und stärker und mit dem Totem der Wildnis habt ihr Zugriff auf einen Kampf-Beschwörungszauber, der euren eigenen Reihen im Kampf jede Runde ein zufälliges Tier (Stufe 1) hinzufügt. Buch der Zyklen (Stufe 3) setzt auf Verderbnisschaden bietet mit "Zyklus der Jahreszeiten" einen anhaltenden Stadtzauber mit unterschiedlichen Effekten und fügt des Druiden des Zyklus (Stufe 4) euren zu rekrutierenden Einheiten hinzu.

setzt auf Verderbnisschaden bietet mit "Zyklus der Jahreszeiten" einen anhaltenden Stadtzauber mit unterschiedlichen Effekten und fügt des Druiden des Zyklus (Stufe 4) euren zu rekrutierenden Einheiten hinzu. Buch des Paradieses (Stufe 4) gestattet euch eine Volkstransformation, bei der eure Einheiten immun gegen Ansturmschaden werden. Obendrein erhaltet ihr Stadtzauber, die eure Befestigung und euer Nahrungseinkommen stärken und einen Einheitenzauber, der ihre Moral erhöht.

gestattet euch eine werden. Obendrein erhaltet ihr Stadtzauber, die eure Befestigung und euer Nahrungseinkommen stärken und einen Einheitenzauber, der ihre Moral erhöht. Buch des Naturzorns (Stufe 4) kann mit "Übertragung" eine feindliche Einheit in ein Tier (Stufe 1) verwandeln. Mit "Zerstörerischer Wildwuchs" könnt ihr eine Stadt zerstören und die Provinz in einen Wald verwandeln. Diesen könnt ihr mit "Erweckung des Waldes" durch eine Armee aus Tieren und Pflanzen ersetzen.

kann mit "Übertragung" eine feindliche Einheit in ein Tier (Stufe 1) verwandeln. Mit "Zerstörerischer Wildwuchs" könnt ihr eine Stadt zerstören und die Provinz in einen Wald verwandeln. Diesen könnt ihr mit "Erweckung des Waldes" durch eine Armee aus Tieren und Pflanzen ersetzen. Buch der Göttin der Natur (Stufe 5) liefert mit "Aufmerksamkeit des Waldes" den stärksten Sicht-Zauber, da jeder Wald auf der Weltkarte den Nebel lichtet. Mit "Massenverjüngung" bekommt ihr außerdem Zugriff auf den stärksten Heilungszauber und "Naturgewalt" verstärkt eure Einheiten mit noch mehr Verderbnisschaden.

Bücher der Ordnungsaffinität

Das Buch des Gottkaisers beinhaltet die stärksten Zauber der Ordnungsaffinität. (© Screenshot GIGA)

Den Dämonen der Chaosaffinität stellen sich die Engel der Ordnungsaffinität in den Weg. "Wo Recht und Ordnung herrschen, hat Chaos keinen Platz" – so oder so ähnlich dürfte das Motto von Anhängern der Ordnungsaffinität lauten. Sichert die Stabilität eurer Städte, steigert die Moral eurer Einheiten und zieht mit Priestern und Inquisitoren in den Kampf, um euren Feinden mit Geistschaden zuzusetzen. Welche Zauber die Bücher der Ordnungsaffinität genau beinhalten, bringen wir euch im Folgenden näher:

Buch des Eifers (Stufe 1) verstärkt Einheiten mit Eifer (Geistschaden) und verurteilt eure Feinde (verringerter Statuswiderstand). Außerdem könnt ihr den Fanatiker (Stufe 1) beschwören.

verstärkt Einheiten mit Eifer (Geistschaden) und verurteilt eure Feinde (verringerter Statuswiderstand). Außerdem könnt ihr den Fanatiker (Stufe 1) beschwören. Buch des Glaubens (Stufe 1) stärkt eurer Reich mit etwas Wissen und Magie, heilt eure Einheiten und reduziert die Versorgung von Unterstützungseinheiten um 10%, Mit dem Seelsorger (Stufe 2) erhaltet ihr außerdem eine neue Unterstützungseinheit.

stärkt eurer Reich mit etwas Wissen und Magie, heilt eure Einheiten und reduziert die Versorgung von Unterstützungseinheiten um 10%, Mit dem Seelsorger (Stufe 2) erhaltet ihr außerdem eine neue Unterstützungseinheit. Buch der Inquisition (Stufe 2) lässt euch mit Kampfzaubern Geistschaden austeilen, verstärkt eure Fernkampfeinheiten mit Eifer (Geistschaden) und steigert die Stadtstabilität, sowie das Wissen-Einkommen. Außerdem könnt ihr die Plänklereinheit "Inquisitor" (Stufe 3) rekrutieren.

lässt euch mit Kampfzaubern Geistschaden austeilen, verstärkt eure Fernkampfeinheiten mit Eifer (Geistschaden) und steigert die Stadtstabilität, sowie das Wissen-Einkommen. Außerdem könnt ihr die Plänklereinheit "Inquisitor" (Stufe 3) rekrutieren. Buch des Leuchtfeuers (Stufe 2) kann einen Vasallen eurer Wahl mit Einheiten stärken und durch "Bündnis des Glaubens" könnt ihr 10 Imperium pro Runde von ihm erhalten. Mit "Mächtige Sanftmut" lässt sich die Einheitenversorgung reduzieren. Der Beschwörungszauber "Göttliches Leuchtfeuer" (Stufe 2) gewährt euch im Kampf ein wenig Heilung und erhöht die Moral. Der zweite Beschwörungszauber "Lichtbringer" (Stufe 2) ist eine Kampfmagiereinheit.

kann einen Vasallen eurer Wahl mit Einheiten stärken und durch "Bündnis des Glaubens" könnt ihr 10 Imperium pro Runde von ihm erhalten. Mit "Mächtige Sanftmut" lässt sich die Einheitenversorgung reduzieren. Der Beschwörungszauber "Göttliches Leuchtfeuer" (Stufe 2) gewährt euch im Kampf ein wenig Heilung und erhöht die Moral. Der zweite Beschwörungszauber "Lichtbringer" (Stufe 2) ist eine Kampfmagiereinheit. Buch der Zuflucht (Stufe 3) macht eure Einheiten widerstandsfähiger gegen magische Angriffe und heilt sie mit temporären Trefferpunkten.

macht eure Einheiten widerstandsfähiger gegen magische Angriffe und heilt sie mit temporären Trefferpunkten. Buch der Unterwerfung (Stufe 3) steigert die Goldeinkünfte von Städten anderer Völker eures Reichs und gewährt euren Einheiten Einschüchterung. Außerdem erhaltet ihr den Rekruten Tyrannenritter (Stufe 4).

steigert die Goldeinkünfte von Städten anderer Völker eures Reichs und gewährt euren Einheiten Einschüchterung. Außerdem erhaltet ihr den Rekruten Tyrannenritter (Stufe 4). Buch der Überlegenheit (Stufe 4) beinhaltet den Stärkungszauber "Siegeshymne", der die Moral und den Schaden von Einheiten fördert. Mit "Armee verdammen" schadet ihr einer Feindarmee auf der Weltkarte mit mäßigem Geistschaden und mit dem Bauwerk "Monument der Überlegenheit" stärkt ihr die Einberufung einer Stadt. Hinzu kommt die Schildeinheit "Adlerreiter" (Stufe 4).

beinhaltet den Stärkungszauber "Siegeshymne", der die Moral und den Schaden von Einheiten fördert. Mit "Armee verdammen" schadet ihr einer Feindarmee auf der Weltkarte mit mäßigem Geistschaden und mit dem Bauwerk "Monument der Überlegenheit" stärkt ihr die Einberufung einer Stadt. Hinzu kommt die Schildeinheit "Adlerreiter" (Stufe 4). Buch der Erhebung (Stufe 4) enthält die Volkstransformation "Engelsgleich", die eure Einheiten in Engel verwandelt . Der Armeezauber "Aufgestiegene Krieger" befördert alle Einheiten einer Zielarmee eurer Wahl. Das Stadtbauwerk "Tempel der Erhabenen" fördert die Stabilität und das Mana-Einkommen. Außerdem könnt ihr mit einem neuen Heilungszauber eine Einheit wiederbeleben und mit dem "Schrein der Vernichtung" erhaltet ihr eine Einheit, deren Macht durch die Anzahl an Gläubigen in der Armee steigt.

enthält die . Der Armeezauber "Aufgestiegene Krieger" befördert alle Einheiten einer Zielarmee eurer Wahl. Das Stadtbauwerk "Tempel der Erhabenen" fördert die Stabilität und das Mana-Einkommen. Außerdem könnt ihr mit einem neuen Heilungszauber eine Einheit wiederbeleben und mit dem "Schrein der Vernichtung" erhaltet ihr eine Einheit, deren Macht durch die Anzahl an Gläubigen in der Armee steigt. Buch des Gottkaisers (Stufe 5) gewährt mächtige Heilungszauber. "Massenwiederbelebung" lässt beispielsweise alle Einheiten mit der Eigenschaft "Gläubiger" oder "Eifer" wiederauferstehen.

Bücher der Schattenaffinität

Das Buch des ewigen Fürsten beinhaltet die stärksten Zauber der Schattenaffinität. (© Screenshot GIGA)

Die Bücher der Schattenaffinität verfügen zweifelsohne über die komplexesten Zauber. Entscheidet ihr euch für den Weg der Schatten, solltet ihr euch auf die Rekrutierung entbehrlicher Einheiten konzentrieren. Denn um die Zauber gewinnbringend einzusetzen, müsst ihr eure Krieger opfern und könnt sie im Gegenzug als Zombies wiederauferstehen lassen. Habt ihr ein Faible für Nekromanten, wisst ihr also zu welchem Buch ihr greifen könnt. Folgende Zauber beinhalten die Bücher der Schattenaffinität:

Buch der Kryomantie (Stufe 1) konzentriert sich ganz auf Frostmagie. Teilt Schaden mit Frost aus und verzaubert die Waffen eurer Einheiten, damit sie Frostschaden bewirken. Die Kampfmagiereinheit "Weiße Hexe" (Stufe 2) kann rekrutiert werden.

konzentriert sich ganz auf Frostmagie. Teilt Schaden mit Frost aus und verzaubert die Waffen eurer Einheiten, damit sie Frostschaden bewirken. Die Kampfmagiereinheit "Weiße Hexe" (Stufe 2) kann rekrutiert werden. Buch der Seelen (Stufe 1) lässt euch mit Seelen untote Wesen erzeugen. Die Schockeinheit Knochengolem (Stufe 2) kann einberufen werden.

lässt euch mit Seelen untote Wesen erzeugen. Die Schockeinheit Knochengolem (Stufe 2) kann einberufen werden. Buch der Nekromantie (Stufe 2) lässt zu Einheiten zu Zombies werden, die am Ende des Kampfes wieder sterben. Mit "Verwesende Explosion" können Zombie-Einheiten explodieren und so Schaden verursachen. "Nekromantische Magie" gewährt euch außerdem die Chance, verzauberte Einheiten mit Verwesung zu belegen. Ihr könnt die Unterstützungseinheit "Nekromant" (Stufe 3) rekrutieren.

lässt zu Einheiten zu Zombies werden, die am Ende des Kampfes wieder sterben. Mit "Verwesende Explosion" können Zombie-Einheiten explodieren und so Schaden verursachen. "Nekromantische Magie" gewährt euch außerdem die Chance, verzauberte Einheiten mit Verwesung zu belegen. Ihr könnt die Unterstützungseinheit "Nekromant" (Stufe 3) rekrutieren. Buch des Verdammnisvorboten (Stufe 2) schwächt die Moral eurer Feinde und stärkt eure Angriffe gegen Feinde mit schwacher Moral. Außerdem schaltet ihr den Beschwörungszauber "Todesfee" (Stufe 3) frei.

schwächt die Moral eurer Feinde und stärkt eure Angriffe gegen Feinde mit schwacher Moral. Außerdem schaltet ihr den Beschwörungszauber "Todesfee" (Stufe 3) frei. Buch der großen Verwandlung (Stufe 3) enthält die Volkstransformation "Wichtgeboren", die euer Volk in Untote verwandelt . Mit "Übelriechende Legion" und "Nekrotische Spitzen" stärkt ihr eure Einheiten mit Trefferpunkten und gewährt ihnen Heilung. Der Stadtzauber "Gebiet des Todes" steigert eure Stadtstabilität sowie untote Einheiten und der Weltzauber "Bauwerk entweihen" fördert euren Mana-Gewinn.

enthält die . Mit "Übelriechende Legion" und "Nekrotische Spitzen" stärkt ihr eure Einheiten mit Trefferpunkten und gewährt ihnen Heilung. Der Stadtzauber "Gebiet des Todes" steigert eure Stadtstabilität sowie untote Einheiten und der Weltzauber "Bauwerk entweihen" fördert euren Mana-Gewinn. Buch des kalten Dunkels (Stufe 3) steht wieder im Zeichen des Frosts. So könnt ihr eure Provinzen in arktisches Gelände verwandeln, einen Schneegeist (Stufe 3) beschwören und euren Einheiten Frostwiderstand gewähren.

steht wieder im Zeichen des Frosts. So könnt ihr eure Provinzen in arktisches Gelände verwandeln, einen Schneegeist (Stufe 3) beschwören und euren Einheiten Frostwiderstand gewähren. Buch des Schnitters (Stufe 4) lässt euch die eigene Bevölkerung in Seelen umwandeln, eine Nicht-Held-Einheit wiederbeleben und die mythische Einheit "Schnitter" (Stufe 5) beschwören.

lässt euch die eigene Bevölkerung in Seelen umwandeln, eine Nicht-Held-Einheit wiederbeleben und die mythische Einheit "Schnitter" (Stufe 5) beschwören. Buch der Vergessenheit (Stufe 4) enthält Zauber, die mit der Leere physischen Schaden bewirken oder gegnerische Einheiten mit Tollheit belegen, bei der sie nicht mehr von Freund und Feind unterscheiden können. Außerdem kann die Kämpfereinheit "Lebendiger Nebel" (Stufe 4) beschworen werden.

enthält Zauber, die mit der Leere physischen Schaden bewirken oder gegnerische Einheiten mit Tollheit belegen, bei der sie nicht mehr von Freund und Feind unterscheiden können. Außerdem kann die Kämpfereinheit "Lebendiger Nebel" (Stufe 4) beschworen werden. Buch des ewigen Fürsten (Stufe 5) enthält einen Wiederbelebungszauber für alle verbündeten untoten Einheiten und eine Einheitenverzauberung, die eure Gegner mit Todgeweiht (Tod nach dem Ende des Effekts) belegen kann. Zuletzt erlangt ihr den Beschwörungszauber "Untote Armee wiedererwecken", der eine vollständige Untoten-Armee niedriger Stufen beschwört.

Sicherlich könntet ihr Age of Wonders 4 in einem Satz zusammengefasst erkennen, doch wie sieht es mit diesen Spielen aus?

Erkennst du das Game? Videospiele in einem Satz zusammengefasst!

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.