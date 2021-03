Bei Aldi wird aktuell wieder ein 40-Zoll-Fernseher verkauft, der beim letzten Mal innerhalb von wenigen Minuten ausverkauft war. Jetzt ist der Fernseher zurück im Angebot und kann online bestellt werden. GIGA hat alle Details für euch.

Aldi verkauft 40-Zoll-Fernseher zum Schnäppchenpreis

Originalartikel:

Ihr wollt euch in diesem Jahr noch einen günstigen Fernseher kaufen? Dann habt ihr bei Aldi aktuell eine große Auswahl. Kürzlich verkaufte der Discounter ein Modell mit 55 Zoll und einen etwas größeren 65-Zoll-TV zu günstigen Preisen. Jetzt legt der Discounter nach und verkauft zusätzlich online noch einen 40-Zoll-Fernseher für nur 193,03 Euro. Wem das zu klein ist und 55 Zoll auch nicht ausreichen, kann zu einem 58-Zoll-Modell für 387,03 Euro greifen. Beide Fernseher kommen versandkostenfrei zu euch. Wenn ihr Interesse habt, solltet ihr aber schnell zuschlagen, das 65-Zoll-Modell ist nämlich schon weg.

Optisch und technisch sind beide Medion-Fernseher auf dem neuesten Stand. Schmale Rahmen und kleine Füße sorgen für ein ansprechendes Design. Wer will, kann den Fernseher auch aufhängen. Das 58-Zoll-Modell löst mit 4K auf, während das 40-Zoll-Modell eine Full-HD-Auflösung besitzt. Beide besitzen einen Triple-Tuner und können so alles empfangen. Der Medion Life E14040 mit 40 Zoll ist kein Smart-TV, sodass ihr für smarte Features beispielsweise noch einen Fire-TV-Stick benötigt. Beim Medion Life P15504 mit 58 Zoll ist das nicht nötig, dieser hat WLAN und alle wichtigen Smart-TV-Funktionen. Vergleichbare Fernseher in der Größe kosten bei Amazon deutlich mehr.

Für wen lohnt sich der Kauf der Aldi-Fernseher?

Im Endeffekt für alle, die möglichst wenig für einen neuen TV ausgeben wollen. Die Auswahl ist bei Aldi aktuell so groß wie selten. Man kann sich den Fernseher aussuchen, der zu einem passt. Die Preise sind gewohnt niedrig und die Ausstattung trotzdem gut. Entsprechend ist das Interesse sehr groß und die Fernseher meist schnell ausverkauft.