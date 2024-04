Aktuelle TÜV-Farben & Plakette richtig lesen – so geht's

Die TÜV- oder Prüfplakette gibt es in 6 Farben. Wer sie richtig abliest weiß, wann das Fahrzeug das nächste Mal zum TÜV muss. Wie das geht, zeigen wir euch hier.

Seit 1980 überwachen Polizei und Ordnungsamt anhand der Farbe der TÜV-Plakette, ob die Fahrzeuge wie vorgeschrieben die Hauptuntersuchung (HU) bestanden haben oder ob dies versäumt wurde.

Die Farben der TÜV-Plakette für die Jahre 2024 bis 2031

Das folgende Bild zeigt die Farben der TÜV-Plaketten der nächsten Jahre. Für das Jahr 2024 ist die TÜV-Plakette grün. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das Bild einfach speichern.

Die Farben der TÜV-Plaketten der nächsten Jahre. (Bildquelle: GIGA)

Für das Jahr 2024 ist die TÜV-Plakette grün. Für das Jahr 2025 ist sie Orange. Die folgenden Farben zeigt unsere Tabelle. Die Farben wiederholen sich alle sechs Jahre. Wer die Farben kennt, weiß relativ schnell, wann er zum TÜV muss.

Farbe der TÜV-Plakette Jahr des TÜV-Besuchs Grün 2024 Orange 2025 Blau 2026 Gelb 2027 Braun 2028 Rosa 2029 Grün 2030 Orange 2031 Blau 2032 Gelb 2033 Braun 2034 Rosa 2035

Wenn ihr also im Jahr 2024 zum TÜV müsst, und euer Fahrzeug kein Neuwagen ist, werden ihr nach bestandener HU die blaue TÜV-Plakette erhalten, die in der Mitte die Zahl 26. Wer einen Monat zu spät beim TÜV ist, erhält in der Regel nur eine mündliche Verwarnung. Danach gibt es eine Zusatzgebühr für das Überziehen der Frist. Wie oft man zum TÜV muss, wie teuer das ist und was alles am Auto untersucht wird, erklären wir euch in diesem Artikel:

TÜV-Plakette richtig ablesen – wann muss ich zum TÜV?

Schaut auf die TÜV-Plakette am Auto: Die Zahl in der Mitte gibt an, in welchem Jahr das Auto zum TÜV muss. Die Zahl ganz oben gibt an, in welchem Monat. Die TÜV-Plakette im folgenden Bild zeigt in der Mitte eine 27 und oben steht die 1. Das bedeutet, dass das Auto dann im Januar 2027 zum TÜV muss.

Dieses Auto muss im Januar 2027 zum TÜV. (Bildquelle: GIGA)

TÜV-Plakette: Was bedeuten die schwarzen Balken?

Die schwarzen Markierungen befinden sich rechts und links der „12“. Anhand dieser erkennt man auch von weitem relativ leicht die Orientierung der Plakette und kann schätzen, welcher Monat nun oben steht. Anhand der Farbe erkennt man von weitem das Jahr, sodass man insgesamt weiß, wann das Auto zum TÜV muss.

