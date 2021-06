Wer sich aktuell nach einem günstigen Android-Smartphone umschaut, sollte ein Angebot von Aldi Süd nicht unbeachtet lassen. Dort wird nämlich bald ein sowieso schon sehr günstiges Xiaomi-Handy mit riesigem Akku zu einem extrem guten Preis angeboten.

Aldi Süd verkauft Xiaomi Redmi 9A für 79,99 Euro

Der chinesische Hersteller Xiaomi ist in Deutschland aktuell auf der Überholspur. Immer mehr Kunden und Kundinnen entscheiden sich für den Kauf eines der China-Smartphones. Die sind in den meisten fällen gut und günstig. So auch das Redmi 9A, das ab dem 24. Juni 2021 bei Aldi Süd für nur 79,99 Euro verkauft wird. Wie gut der Preis wirklich ist, merkt man im Preisvergleich. Amazon, MediaMarkt oder Saturn verlangen 99 Euro. Und das ist schon ein reduzierter Preis von der unverbindlichen Preisempfehlung von normalerweise 119 Euro.

Das Redmi 9A von Xiaomi ist ein reinrassiges Smartphone für Einsteiger. Bei knapp 80 Euro darf man natürlich keine Wunder bei der Ausstattung erwarten. Doch man bekommt mit dem 6,53-Zoll-Display, Acht-Kern-Prozessor, 2 GB RAM und 32 GB internem Speicher eine solide Grundausstattung. Der interne Speicher lässt sich bei Bedarf um bis zu 512 GB erweitern. Auf der Rückseite finden sich zudem eine 13-MP-Kamera und an der Front ein 5-MP-Sensor. Unterstützt werden LTE, WiFi-ac und Bluetooth. Als Betriebssystem kommt Android 10 zum Einsatz. Das Highlight ist aber der 5.000-mAh-Akku, der für eine sehr hohe Laufzeit sorgt und mit 10 Watt auch schnell wieder aufgeladen werden kann. Das Netzteil gehört zum Lieferumfang.

In diesem Video seht ihr, wie Xiaomi zukünftig Smartphones aufgeladen will:

Für wen lohnt sich der Kauf des Xiaomi Redmi 9A bei Aldi?

Beim Xiaomi Redmi 9A handelt es sich um ein Smartphone für Einsteiger. Es ist perfekt, um damit WhatsApp-Nachrichten zu verschicken, im Internet zu surfen und hin und wieder ein Foto machen. Durch den großen Akku muss man das Handy zudem nicht täglich aufladen. Dieses Handy kauft man, wenn man keine zu großen Erwartungen, aber eine solide Ausstattung zu einem extrem günstigen Preis haben will. Trotz des günstigen Preises sind die Bewertungen bei Amazon mit 4,5 von 5 Sternen sehr gut. Xiaomi hat hier also ein solides Smartphone abgeliefert. Alternativen sind deutlich teurer.