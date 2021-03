Die Grillsaison 2021 steht vor der Tür und Aldi hat gleich zwei Gasgrills im Angebot. Einer davon ist sehr günstig und trotzdem ziemlich gut, bei dem anderen, deutlich teureren Gasgrill, handelt es sich um ein komplett neues Luxus-Modell. GIGA hat alle Details für euch.

Aldi verkauft Einsteiger-Gasgrills für ab 99,99 Euro

Zum Preis von 99,99 Euro wird bei Aldi Süd ab dem 25. März der Enders San Diego 3 verkauft. Normalerweise muss man für diesen Gasgrill mindestens 50 Euro mehr zahlen, sodass man hier ein richtig gutes Schnäppchen macht. Es handelt sich zwar um einen sehr einfachen, aber guten Gasgrill, der die Bedürfnisse von Gelegenheitsgrillern absolut befriedigt. So ist dieser mit drei Brennern ausgestattet, die genug Leistung bringen, um dem Grillgut ordentlich Feuer zu machen. Besonders die einfache Handhabung und das platzsparende Design kommen bei den Käufern gut an. Aldi gibt zudem drei Jahre Garantie. So ist man gut abgesichert.

Aldi verkauft Luxus-Gasgrill für 579 Euro

Wer sich etwas mehr Luxus beim Grillen gönnen möchte, der kann bei Aldi Süd und Nord am gleichen Tag auch zum 579 Euro teuren Enders Boston Black Pro 6 SIKR Turbo II greifen. Dieses Modell ist ganz neu auf dem Markt und hat viele Optimierungen erfahren. Beispielsweise gibt es nun ein Sichtfenster, eine bis zu 800 Grad heiße Turbozone und einen Infrarot-Backburner. Hier kommen Grillfans voll auf ihre Kosten.

Ein Preisvergleich ist schwer, da man dieses Modell bisher nur bei Aldi bekommt. Enders selbst gibt immerhin 899 Euro an. Man spart also einige hundert Euro. Wer sich diesen Luxus gönnen und einen echten Monster-Grill auf der Terrasse stehen haben möchte, ist hier genau richtig. Damit lässt sich dann auch etwas mehr machen, als nur ein Steak anbraten.

Welcher Grill passt zu dir?

Aldi verkauft auch Grillzubehör

Passend zu den zwei Gasgrills gibt es bei Aldi Nord und Süd auch passendes Zubehör für die Gasgrills, aber auch allgemein zum Grillen. Und das nicht nur für Menschen mit einem Gasgrill, sondern auch für die mit einem Kohlegrill. Grillfans sollten also ab dem 25. März mal bei Aldi reinschauen.