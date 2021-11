Aldi ist mittlerweile bekannt dafür, hin und wieder iPhones zu verkaufen. Beim Discounter muss man aber etwas aufpassen, denn die iPhones sind nicht neu. Das iPhone X bei Aldi scheint preislich aber trotzdem recht attraktiv zu sein. Ein praktisches Zubehörteil gibt es auch dazu.

Aldi verkauft gebrauchtes iPhone X für 349 Euro

Wer unbedingt ein günstiges iPhone haben will, könnte aktuell bei Aldi Talk zugreifen. Der Discounter verkauft das iPhone X in Silber mit 64 GB internem Speicher zum Preis von nur 349 Euro (bei Aldi Talk anschauen). Es handelt sich um ein gebrauchtes Smartphone, das generalüberholt wurde. Die Gebrauchsspuren dürften sich also in Grenzen halten. Zusätzlich legt Aldi noch eine kabellose Ladestation bei.

Folgendes gilt bei generalüberholten iPhones von Aldi Talk:

Die Geräte werden vollständig reassembliert. Bei diesem Prozess wird das Gerät komplett zerlegt, jede Komponente auf ihre Funktionalität geprüft, defekte Teile ersetzt und abschließend wieder zusammengesetzt. Es werden nur Originalteile oder OEM-Teile verwendet.

Alle Geräte durchlaufen einen ausführlichen Prüfungsprozess, Funktionstest und alle Daten werden vollständig zurückgesetzt.

Unsere umfangreiche und detaillierte Inspektion garantiert keine Verfärbungen am LCD-Display, keine Spaltmaße, keine Zeichen von Schäden durch Flüssigkeiten und nur minimale Kratzer bis zu einer maximalen Länge von 0,5 mm.

Alle Geräte werden komplett gereinigt, desinfiziert und in einer sicheren Box verschickt.

Alle Produkte werden mit einer Garantie von 24 Monaten ausgeliefert.

Durch die 24 Monate Garantie ist man für zwei Jahre gut abgesichert, selbst wenn etwas mit dem iPhone X sein sollte.

Im Video könnt ihr euch unseren Test zum iPhone X von damals anschauen:

Lohnt sich der Kauf des iPhone X noch?

Auch wenn das iPhone X immer noch wie ein modernes Apple-Handy aussieht, hat es schon vier Jahre auf dem Buckel. Technisch ist das Smartphone also schon veraltet, was man beispielsweise bei der Bildqualität von Fotos sehen wird. Updates gibt es trotzdem. Apple verteilt sogar noch iOS 15 für das iPhone X. Der Preis von 349 Euro ist in Ordnung, besonders mit der Garantie. Man sollte sich aber wirklich gut überlegen, ob man so ein altes iPhone kaufen möchte oder vielleicht doch etwas mehr Geld spart und zu einem neueren Modell greift.