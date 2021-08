Bei Aldi werden mittlerweile immer häufiger Produkte von Xiaomi zu wirklich günstigen Preisen verkauft. Der Discounter bietet aber nicht nur Smartphones des chinesischen Herstellers an, sondern auch andere Geräte wie den Xiaomi Mi Portable Air Compressor, der in der kommenden Woche zum günstigen Preis angeboten wird.

Aldi verkauft Xiaomi Mi Portable Air Compressor für 29,99 Euro

Nicht jedes Xiaomi-Produkt, das bei Aldi verkauft wird, ist auch zum Bestpreis zu haben. Das hat sich kürzlich bei den Staubsaugern des chinesischen Unternehmens gezeigt. Dieses Mal ist es aber anders. Aldi Nord verkauft den Xiaomi Mi Portable Air Compressor ab dem 16. August 2021 für nur 29,99 Euro (bei Aldi anschauen). Das ist absoluter Bestpreis in Deutschland – zumindest ganz knapp. MediaMarkt will für die elektrische Luftpumpe mit 31,45 Euro kaum mehr (bei MediaMarkt anschauen). Dort muss man auch nicht warten und hoffen, dass man das Teil auch wirklich bekommt. Es ist ab Lager und sofort verfügbar.

Doch was ist der Xiaomi Mi Portable Air Compressor eigentlich? Zufälligerweise besitze ich dieses Produkt schon seit mehreren Monaten und bin absolut begeistert. Im Grunde handelt es sich um einen kleinen Kompressor mit Akku, der alles aufpumpen kann, was aufgepumpt werden muss. Ich nutze ihn beispielsweise bei meinem Auto, Motorrad und E-Bike, um den Luftdruck zu kontrollieren und gegebenenfalls nachzulegen. Es liegen verschiedene Ventile bei. Man kann bei Bedarf aber auch einen Fußball aufpumpen. Das Display zeigt den vorhanden Druck an, sobald man den Kompressor angeschlossen hat und man kann den Luftdruck dann anpassen. Besonders die einfache Bedienung, das kompakte und schlichte Design begeistern mich.

Für wen lohnt sich der Kauf des Xiaomi-Kompressors?

Es gibt viele mobile Kompressoren auf dem Markt, doch keinen, der so schick aussieht und so einfach funktioniert. Wer etwas aufpumpen will und dafür nicht extra an die Tankstelle fahren möchte oder es manuell durchführen will, sollte auf jeden Fall zugreifen. Ich habe den Kauf nicht bereut.