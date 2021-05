Bei Amazon gibt es mit dem LG 65NANO806NA für kurze Zeit einen richtig interessanten 4K-Fernseher mit 65-Zoll-Bilddiagonale zu einem günstigen Preis im Angebot. GIGA verrät euch, was der NanoCell-TV so drauf hat.

Amazon verkauft LG-TV mit 65 Zoll für 699 Euro

Große Fernseher, die eine gute Bildqualität besitzen, müssen nicht viel kosten. Das beweist Amazon aktuell. Dort wird nämlich der LG 65NANO806NA für nur 699 Euro verkauft. Es handelt sich um einen Fernseher mit einer Bilddiagonale von 65 Zoll, 4K-Auflösung und NanoCell-Technologie. Im Preisvergleich müsst ihr deutlich über 800 Euro auf den Tisch legen. Das Angebot ist also richtig gut und die Bewertungen bei Amazon sprechen mit 4,5 von 5 Sternen ebenfalls eine deutliche Sprache.

Die NanoCell-Technologie von LG verbessert das Bild tatsächlich. Optisch platziert sich der südkoreanische Konzern damit zwischen normalen LCD-Fernsehern und OLED-TVs. Farben und Schwarzwerte wirken deutlich kräftiger als bei einem normalen Fernseher ohne NanoCell-Technologie, aber nicht so atemberaubend wie bei einem OLED-Panel. Das Unternehmen schafft damit eine gute Balance zwischen Bildqualität und Preis. Der LG 65NANO806NA bietet natürlich alle Annehmlichkeiten, die heute zum Standard gehören. Es handelt sich um einen Smart-TV mit webOS 5.0 und damit alle wichtigen Funktionen für Streaming und digitale Assistenten. Selbst AirPlay 2 wird unterstützt. Mehrere HDMI-Anschlüsse, Bluetooth, WLAN, USB-Ports und sogar HDMI 2.1, das per Update nachgerüstet wird, sind mit an Bord. Der Fernseher ist seit einem Jahr auf dem Markt und damit noch brandaktuell, was die Software und Technik angeht.

Was die NanoCell-Technologie von LG ausmacht:

Für wen lohnt sich der Kauf des LG-Fernsehers?

Im Grund für alle, die etwas mehr erwarten als von einem normalen LCD-TV, den man beispielsweise bei Aldi etwas günstiger kaufen kann, aber keine 1.000 Euro mehr für einen gleichgroßen OLED-Fernseher bezahlen wollen. Die NanoCell-Technologie macht den perfekten Spagat zwischen Preis und Leistung. Hier bekommt man Qualität zu einem attraktiven Preis von 699 Euro.