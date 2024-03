Amazon verkauft höhenverstellbaren Schreibtisch zum Witzpreis

Viele von uns verbringen immer mehr Zeit sitzend am Schreibtisch. Deshalb ist es wichtig, in einer bequemen und rückenschonenden Haltung arbeiten zu können. Dafür gibt es jetzt bei Amazon einen elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisch in verschiedenen Größen zum Schnäppchenpreis.

Ergonomische Schreibtische unschlagbar günstig bei Amazon

Um gesundheitlichen Problemen wie zum Beispiel Rückenleiden entgegenzuwirken, ist es sinnvoll, immer mal wieder einige Zeit im Stehen zu arbeiten. Daher empfiehlt sich die Anschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtisches. Ein passendes Angebot für einen solchen Tisch der Marke Songmics gibt es gerade bei Amazon. Ihr bekommt den elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisch mit den Maßen von 120 × 60 cm für 127,29 Euro inklusive Versand (Angebot bei Amazon ansehen). Regulär werden mindestens 180 Euro für den Schreibtisch aufgerufen, somit bekommt ihr hier einen guten Deal.

Songmics LSD015X01 Statt 179,99 Euro: Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, 120 × 60 × 72–120 cm, stufenlos verstellbar, gespleißte Platte, Memory-Funktion mit 4 Höhen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.03.2024 16:02 Uhr

Aber auch die Variante mit größerer Tischplatte von 140 × 60 cm ist günstig zu bekommen:

Songmics LSD016X01 Statt 209,99 Euro: Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, 140 × 60 × 72–120 cm, stufenlos verstellbar, gespleißte Platte, Memory-Funktion mit 4 Höhen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.03.2024 14:45 Uhr

Für wen lohnt sich der höhenverstellbare Schreibtisch?

Wer regelmäßig im Home-Office arbeitet, der sollte sich auch Gedanken um die Ergonomie des Arbeitsplatzes machen. Höhenverstellbare Schreibtische sind da ein sehr guter Ansatz, da das Arbeiten im Stehen Fehlhaltungen verhindert und damit den Rücken entlastet. Tipp: Solche Anschaffungen könnt ihr in vielen Fällen direkt von der Steuer absetzen.

So funktioniert ein elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch

Das Modell von Songmics ist elektrisch stufenlos höhenverstellbar im Bereich von 72 bis 120 cm und kann sich vier der Höhen sogar merken. Diese gespeicherten Einstellungen können dann jederzeit per Button einfach wieder aufgerufen werden. Zudem punktet der Tisch mit guter Zusatzausstattung, wie beispielsweise der mitgelieferten Schutzauflage und der seitlichen Aufbewahrungstasche.

Die Amazon-Kunden sind zufrieden und vergeben sehr gute 4,5 von 5 Sternen bei über 1.000 Bewertungen. Gelobt wird der einfache Aufbau und die gute Bedienbarkeit des Tisches. Auch die Langlebigkeit soll ordentlich sein. Jedoch ist der Tisch in der höchsten Höheneinstellung wohl etwas wackelig.

