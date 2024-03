Anker SOLIX Dual-System: Das erste 2000-Watt-Balkonkraftwerk der Welt mit Speicher

Immer mehr Menschen nutzen die Energie der Sonne zur privaten Stromerzeugung. Auf Dächern, an Balkonen, im Garten: Überall sieht man die schwarzen Silizium-Solarmodule, die das Sonnenlicht einfangen.



Wer ebenfalls seine Stromkosten senken will und unabhängig von künftigen Energiekrisen sein möchte, für den könnte jetzt der richtige Moment gekommen sein, eine Photovoltaikanlage anzuschaffen.



Denn in diesem Frühjahr will die Bundesregierung den Ausbau von Solaranlagen für Dach und Balkon massiv beschleunigen, schließlich soll Deutschland bis zum Jahr 2045 klimaneutral sein. Deshalb soll bis spätestens Ende März das sogenannte „Solarpaket I“ verabschiedet werden. Balkonkraftwerke können dann deutlich einfacher installiert und betrieben werden. So wird unter anderem die maximale Stromerzeugungskapazität auf 2000 Watt erhöht und es können 800 Watt statt bisher 600 Watt ins Stromnetz eingespeist werden.

Das Anker SOLIX Dual-System ist das weltweit erste 2000-Watt-Balkonkraftwerk mit Speicher und schon heute fit für die Zukunft. Dank modernster Technologie erzeugt es nachhaltig und umweltfreundlich Strom, der je nach Bedarf verbraucht werden kann – 24 Stunden am Tag. Das sichert maximale Energieunabhängigkeit.

Mehr Energie über den Tag verteilt

Während herkömmliche Balkonkraftwerke meistens nur mit zwei Solarmodulen arbeiten, fangen beim Anker SOLIX Solarbank Dual-System (1780W IBC-Modul | 3200Wh) gleich vier 445Watt-RS40P-Solarmodule die Sonnenstrahlen ein. Sie erzeugen maximal 1800 kWh Strom pro Jahr. Abzüglich des Stromüberschusses können so maximal 1422 kWh selbst genutzt werden, das senkt die jährliche Stromrechnung um bis zu 569 Euro.*



Für den Ausgleich zwischen den Erzeugungsspitzen am Tag und den Verbrauchsspitzen in der Nacht sorgt eine angeschlossene zweiteilige Solarbank mit insgesamt 3,2 kWh Speicherkapazität. Sie arbeitet parallel. Während die Module Energie erzeugen, speichert die Solarbank nicht benötigte Energie für den späteren Gebrauch. So wird keine Solarenergie verschwendet.





Nie wieder Stromverschwendung: Die gespeicherte Energie aus den Spitzenstromzeiten kann in der Nacht genutzt werden können. (© Anker)

Die Solarbank lässt sich ganz einfach mit einem Schuko-Stecker anschließen. Der mitgelieferte Mikroinverter wandelt den vom Solarmodul erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom um, damit der Strom direkt im eigenen Haushalt genutzt werden oder ins öffentliche Stromnetz eingespeist werden kann. Er kann per Knopfdruck von 600 Watt auf 800 Watt hochskaliert werden, sobald das „Solarpaket I“ in Kraft tritt.





Die Solarbank (hier als einteiliges Modell für den Balkon) besteht aus LiFePO4-Akkus und hat 1,6 kWh Speicherkapazität. (© Anker)

Moderne IBC-Technologie und elegantes Design

Die 445Watt-RS40P Solarmodule von Anker SOLIX sind mit der IBC-Technologie (Interdigitated Back Contact) ausgestattet. Das macht sie leistungsstärker, erschwinglicher und effizienter. Die Module haben einen höheren Umwandlungswirkungsgrad (25 Prozent) im Gegensatz zu herkömmlichen Solar-Panelen (23 Prozent). Denn: Nicht die gesamte Sonnenenergie kann in Strom umgewandelt werden. Ein Teil geht immer durch Reflexion, Wärmeentwicklung und andere Faktoren verloren. Durch die neuartige Solarzellentechnologie wird dieser Verlust jedoch minimiert.





Die Solarmodule von Anker SOLIX gibt es in verschiedenen Leistungsklassen (540 Watt, 445 Watt und 410 Watt). Sie sind komplett schwarz und haben eine glatte Oberfläche mit unsichtbaren Gittern. Der Rahmen besteht aus rostfreiem Aluminium. Egal, ob die Module auf einem Flachdach montiert werden oder im Garten oder Hinterhof mit den dazugehörigen Bodenhalterungen aufgestellt werden: Das elegante Design passt zu ganz verschiedenen Wohnumgebungen. Für die Installation auf Balkonen empfiehlt sich das Anker SOLIX RS50B (1080W PV) mit nur zwei Solar-Modulen.

Kleinere Fläche, große Wirkung: Die 410Watt Solar-Module wurden speziell für Flachdächer konzipiert. (© Anker)

Lange Lebensdauer garantiert

Die Investition lohnt sich auch auf lange Sicht. Die 445Watt-RS40P Solarmodule halten bis zu 30 Jahre, dazu gibt es eine 15-Jahre-Garantie vom Hersteller.

Die Akkus der Solarbank bestehen aus modernen LiFePo4-Batterien. Mit 6000 Ladezyklen halten sie doppelt so lang wie herkömmliche Solar-Speicher-Akkus. Auf die Lebensdauer von 15 Jahren gibt Anker 10 Jahre Garantie.



Ob Sonne, Regen oder Schnee: Das Anker SOLIX Solarbank Dual-System trotzt allen Wettern – und das jahrzehntelang. Es wird nach strengen Industriestandards für Wasser- und Staubbeständigkeit hergestellt und bleibt auch bei Windgeschwindigkeiten bis TÜV-Stufe 12 und einer Schneedecke von 2,7 Metern stabil.

Einfache Plug-and-Play-Einrichtung in zwei Stunden

Der Elektriker ist auf Monate ausgebucht? Kein Problem. Er wird für die Installation des Anker SOLIX Solarbank Dual-Systems gar nicht gebraucht. Module, Mikroinverter und Solarbank können kinderleicht miteinander verbunden werden. Das kann wirklich jeder. Nach nur zwei Stunden Selbstmontage liefert die Anlage Strom und speichert ihn auch.

Doch aufgepasst! Während es für die Solarmodule nicht sonnig genug sein kann, sollte die Solarbank im Schatten aufgestellt werden. Die darin enthaltenen Akkus werden durch hohe Temperaturen in ihrer Leistung beeinträchtigt.

Dank der kinderleichten Installation, kann die Anlage selbst montiert und in Betrieb genommen werden. (© Anker)

Smarte App-Bedienung

Wer ganz genau wissen will, wieviel Strom die Anlage erzeugt und speichert, muss dazu nur aufs Smartphone schauen. Mit einer intelligenten App kann das Anker SOLIX Solarbank Dual-System individuell eingestellt und gesteuert werden. Der Energieverbrauch lässt sich per Klick an die Bedürfnisse des Zuhauses und die Sonnenverhältnisse anpassen. So lässt sich in Echtzeit verfolgen, wieviel Geld und CO2 eingespart werden. Auch der Mikroinverter lässt sich bequem drahtlos auf 800 Watt umrüsten, sobald das „Solarpaket I“ in Kraft tritt.

*Detaillierter Berechnungsprozess: 1800 kWh x 79 % x 0,40 €/kWh = 569 € pro Jahr

Die Berechnung basiert auf durchschnittlichen Nutzerszenarien von Balkonkraftwerken in Deutschland: Die jährliche Stromerzeugung von 4 Anker SOLIX RS40P-Solarmodulen beträgt 1800 kWh, der Strompreis beträgt 0,4 €/kWh, die Eigenverbrauchsquote des Balkonkraftwerks allein beträgt 40% und die Eigenverbrauchsquote des Balkonkraftwerks mit Solarbank beträgt 79%. Die tatsächlichen Einsparungen können je nach Standort, Stromkosten und Sonneneinstrahlung variieren.

