Aldi verkauft demnächst wieder einen E-Scooter mit Straßenzulassung, dessen Preis aber deutlich gesenkt wurde. Der Discounter unterbietet damit die gesamte Konkurrenz. Kaufen kann man den E-Scooter online im Aldi-Shop. GIGA hat alle weiteren Details für euch zusammengefasst.

Aldi verkauft E-Scooter für nur 193,03 Euro

Mit nur 193,03 Euro ist der „Maginon eScooter Street One“ extrem günstig. Er wird ab dem 14. September 2020 bei Aldi Nord über Aldi liefert verkauft. Anfang 2020 wollte Aldi noch etwas mehr dafür haben. Das Interesse an dem E-Scooter hielt sich aber in Grenzen, da er nur eine relativ kurze Reichweite besitzt und zudem nicht so stabil wirkt, wie die E-Scooter der Konkurrenz. Nachfolgend die wichtigsten Merkmale.

Die wichtigsten Details zum Aldi-E-Scooter:

Digitales Display

Akku mit 4.400 mAh

Belastung: Maximal 100 kg

Geschwindigkeit: 20 km/h

Seitenständer, Klingel, Kennzeichenhalter, Reflektoren

Klappbar

Reichweite bis zu 12 km

Gewicht: unbekannt

Garantie: 3 Jahre

Schaut man sich das Design des E-Scooters von Aldi an, dann wirkt er leichter und kleiner als viele der bekannten Geräte der Konkurrenz. Zum Gewicht macht Aldi keine Aussagen. Der Akku ist auch nicht wirklich groß. Nur 8-12 Kilometer können gefahren werden. Die Konkurrenz schafft das Doppelte – und mehr. Dafür gibt es immerhin drei Jahre Garantie. Der E-Scooter von Aldi lohnt sich also nur für Käufer, die nicht zu schwer sind und nicht zu weit damit fahren wollen. Für kurze Fahrten und wenn man nicht viel Geld ausgeben möchte, ist der E-Scooter aber ausreichend.

Als Alternative empfehlen wir den E-Scooter von Xiaomi, der zwar mehr kostet aber auch viel mehr leistet.

Xiaomi-E-Scooter bei Amazon

Tipps zum Thema E-Scooter haben wir im nachfolgenden Video für euch zusammengefasst:

E-Scooter bei Aldi: Was braucht ihr noch?

Wenn ihr euch den E-Scooter von Aldi kauft, benötigt ihr auf jeden Fall noch ein Kennzeichen. Das bekommt ihr günstig bei fast jeder Versicherung. Ihr könnt natürlich auch online eine Versicherung abschließen. GIGA hat für euch ein gutes Angebot herausgesucht. Ansonsten solltet ihr euch natürlich an die Regeln halten – besonders wenn ihr schon einen Führerschein habt. Der E-Scooter gilt als KFZ, sodass es böse Folgen für euch haben könnte, wenn ihr gegen die Regeln verstoßt. Welche das sind, hat GIGA hier zusammengefasst.