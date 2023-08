Jeder Hauptcharakter braucht auch einen Wächter an seiner Seite, der ihn beschützt. Wie ihr euren Wächter wählen und zu euch rufen könnt, zeigen wir euch hier.

Baldur's Gate 3: Wächter wählen

Wenn ihr ein neues Spiel startet, könnt ihr nicht nur euren eigenen Charakter designen, sondern auch euren Wächter. Bei diesem könnt ihr allerdings nur das Erscheinungsbild wie Geschlecht, Körpertyp, Stimme, Bart und Piercings bestimmen. Wenn ihr euren Wächter erstellt, könnt ihr nur die Rasse auswählen, eine Klasse hingegen nicht. Die Erstellung des Wächters dauert daher sehr viel kürzer.

Nehmt euch dennoch die Zeit ihn so zu gestalten, wie er euch gefällt. Denn ihr werdet je nach Spielweise viel oder wenig Zeit mit ihm verbringen. Es ist dabei egal, welches Erscheinungsbild und welche Rasse ihr wählt. Dies hat keinen Einfluss auf die Geschichte.

Baldur's Gate 3: Wächter finden

Euer Wächter wird euch im Schlaf eine neue Welt zeigen. (© Screenshot GIGA)

Der Wächter eures Charakters ist kein physischer Gefährte, der eure Gruppe unterstützen kann. Stattdessen besucht er euch im Geist und ihr könnt so mit ihm reden und mehr über den Parasiten und die Illithid-Kräfte erfahren. Da der Wächter von dieser Macht ziemlich begeistert ist, müsst ihr folgende Bedingungen erfüllen, um ihn zu treffen:

Nutzt eure Illithid-Kräfte mindestens einmal im Gespräch und versucht die Gedanken des Gegenüber zu lesen. Schaltet euer erstes Gebiet nach dem verwüsteten Strand frei, zum Beispiel den Smaragdhain.

Damit der Wächter nun erscheint, müsst ihr eine lange Rast einlegen. Geht dazu über das Kartenmenü in euer Lager und beendet den Tag. Nun sollte der Wächter im Traum eures Charakters erscheinen. Aber Achtung, wenn ihr Astarion als Gefährte in eurer Gruppe habt, kann der Wächter erst in der zweiten Nacht erscheinen. Denn in der ersten Nacht wird Astarion euch unter Umständen den Status Blutleer vorzeigen.

Je öfter ihr die Illithid-Kräfte nutzt, desto häufiger könnt ihr den Wächter in der Nacht antreffen. Falls er euch gefällt, steht der Wächter übrigens auch später für eine Romanze bereit.