Baldur’s Gate 3: Legendäre Waffen

Die legendären Waffen in Baldur’s Gate 3 können sehr leicht übersehen werden, dabei können sie euch den Kampf ungemein erleichtern. Hier zeigen wir euch, wo ihr alle legendären Waffen finden könnt und was ihr dafür tun müsst.

Baldur’s Gate 3 Facts

Baldur’s Gate 3: Legendäre Waffe – Das Blut von Lathander

Den ersten legendären Gegenstand könnt ihr bereits in Akt Eins erhalten. Solltet ihr in Akt Zwei sein, dürft ihr die Quest bei den Türmen des Mondaufgangs noch nicht absolviert haben, da dieser Bereich eine „Es-gibt-kein-Zurück-Warnung“ besitzt. Alle Gebiete aus Akt Eins verschwinden damit.

Beim Blut von Lathander handelt es sich nämlich um einen Githyanki-Streitkolben, der heiliges Licht ausstrahlt, den Zauber Sonnenstrahl und Lathanders Segen (Zwei bis zwölf Trefferpunkte pro langer Rast) besitzt. Wo ihr die Waffe finden könnt, zeigen wir euch im gleichnamigen verlinkten Guide.

Baldur’s Gate 3: Selûnes Speer der Nacht

Beim markierten Punkt findet ihr den Altar zu Nachtlieds Gefängnis. (© Screenshot GIGA)

So sonnig die Waffe Lathanders ist, so dunkel strahlt der legendäre Speer von Selûne. Dieser gewährt euch Dunkelsicht, den Zauber Mondstrahl und Selûnes Segen (Vorteil auf Wahrnehmung). Selûnes Speer könnt ihr im Laufe der Hauptgeschichte im Mausoleum erlangen. Dort findet nämlich der Showdown zwischen Balthazar und Nachtliedt statt. Damit ihr dorthin gelangen könnt, müsst ihr die Proben der Shar absolvieren und alle Schattenedelsteine finden, um mit dem großen Altar zum Zielgebiet fahren zu können.

Um die legendäre Waffe zu erhalten, müsst ihr Schattenherz in eurer Gruppe haben und das Leben von Nachtlied verschonen. Nach dem Kampf gegen Balthazar müsst ihr schließlich noch Schattenherz davon überzeugen, dass sie Nachtlied ebenfalls nicht töten soll. Habt ihr Erfolg gehabt, überreicht euch Nachtlied als Dankeschön den Speer. Zudem könnt ihr Nachtlied in Akt Drei in eurem Lager aufsuchen, da dort die Quest für Nachtlied weitergeführt wird.

Baldur’s Gate 3: Shars Speer des Abendrots

Damit ihr Shars Speer erhaltet, müsst ihr den selben Weg wie bei Selûnes Speer gehen. Dieses Mal muss Nachtlied allerdings von Schattenherz getötet werden. Daher ist es zwingend notwendig, dass Schattenherz in eurer Gruppe ist, damit sie ihre Quest für Lady Shar erfüllen kann. Denn durch den Tod von Nachtlied wird Schattenherz zur dunklen Justiziarin erhoben und erhält zur Belohnung Shars Speer.



Baldur’s Gate 3: Baldurischer Riesenschlächter

Sucht die beiden Drachenfackeln im Gefängnis von Wrmyfels auf. (© Screenshot GIGA)

In Akt Drei müsst ihr Wyrmfels aufsuchen und dort den Gang hinuntergehen, damit ihr ins Gefängnis gelangt. Im Gefängnis angekommen, dreht euch nach links und macht die beiden Drachen-Fackeln aus. Lasst einen Blitzzauber oder Blitzpfeil auf sie los und zündet sie wieder an. Dadurch leuchten die Fackeln nun nicht mehr rötlich, sondern blau. In der Mitte öffnet sich eine geheime Passage. Im Drachenheiligtum müsst ihr Ansur töten und könnt die legendäre Waffe von ihm looten.

Baldur’s Gate 3: Blutdurst mit einem Nesserstein-Knauf

Über den Schacht beim Basiliskentor gelangt ihr in die Kanalisation. (© Screenshot GIGA)

In Akt Drei müsst ihr die Nessersteine sammeln, einen davon besitzt Orin. Diese wird euch mehrmals als Gestaltenwandlerin unterkommen und euch einen Schrecken einjagen, ob ihr wollt oder nicht. Nach zwei bis drei Nächten wird sie einen Gefährten aus eurem Lager entführen und als Opfergabe in den Tempel von Bhaal bringen.

Der Tempel von Bhaal befindet sich in der Kanalisation der Unterstadt. Über den Gullydeckel beim Basiliskentor könnt ihr in die Kanalisation hinabsteigen. Folgt danach dem Weg, den wir auf der Karte eingezeichnet haben, und geht unnötigen Kämpfen aus dem Weg.

Den Tempel von Bhaal findet ihr in der Kanalisation. Folgt einfach der gelben Linie. (© Screenshot GIGA)

Legt vorher unbedingt eine lange Rast ein, denn im Tempel erwartet euch Bhaals Prüfung, bei welcher ihr fünf Ritualmitglieder in fünf Runden eliminieren müsst. Je weiter ihr ins Gebiet hineingeht, desto mehr Gegner erscheinen. Kümmert euch nur um die markierten Ritualmitglieder, ansonsten läuft euch die Zeit ab und das Spiel ist vorbei.

Erst danach könnt ihr zu Orin und der richtige Kampf fängt an. Um Orin herum stehen einige Ritualmitglieder, welche ihr Kraft schenken. Um die legendäre Waffe zu erhalten, müsst ihr Orin umbringen, bevor der Kampf offiziell zu Ende ist. Denn diese Waffe kann nur im Zuge des Kampfes gelootet werden. Lasst also mindestens ein Ritualmitglied übrig, damit ihr die Waffe nicht verpasst.

Baldur’s Gate 3: Niedertracht in Purpur

Ihr könnt von Orin gleich zwei Waffen erhalten. (© Screenshot GIGA)

Während ihr Orin nach ihrem Tod lootet, könnt ihr gleichzeitig auch die Waffe „Niedertracht in Purpur“ von ihr stehlen. Hierbei handelt es sich ebenfalls um eine legendäre Waffe.

Baldur’s Gate 3: Legendäre Waffe – Gontr Mael

Bei Gontr Mael handelt es sich um einen legendären Langbogen, welcher dauerhaft leuchtet, den Zauber „Himmlische Hast“ besitzt und bei einem Schuss auf ein Ziel „Lenkendes Geschoss“ aktiviert. Reist in Akt Drei vorbei an Wyrmfels in Richtung Baldur's Tor. Die Stahlwächter auf der Straße machen den Bewohnern und auch euch das Leben schwer, falls ihr gegen Gortasch seit. Daher solltet ihr die Quelle ihrer Macht aufsuchen und vernichten.

Im Westen der Stadt findet ihr die Gießerei der Stahlwache. (© Screenshot GIGA)

Euer Weg führt euch in den Westen der Stadt zur Gießerei der Stahlwache. Ihr müsst euch hineinschleichen, da die Fabrik sehr gut bewacht wird. Wir haben uns ein Feuerfass genommen und dieses langsam Stück für Stück vor der Metalltür platziert. Mit einem Feuerpfeil könnt ihr das Metalltor zerstören, ohne viel Zeit mit dem Schlösserknacken zu verschwenden. Verschwindet für kurze Zeit, damit euch die Patrouille nicht erwischt.

Solltet ihr Gortasch nicht alarmieren und eine U-Boot-Quest erledigen wollen, müsst ihr zwingend heimlich vorgehen. Geht quer durch die Halle und öffnet die Tür zum Büro. Darin findet ihr Zanner Tobbin, welcher euch von den gefangenen Familien erzählt. Alle Sklaven tragen ein Halsband, welches detoniert werden kann. Sobald die Detonation stattfindet, stirbt automatisch auch der Großherzog Ravengard und die Familien der Sklaven. Wenn euch das egal ist, lasst euch erwischen, kämpft, bis die Bombe gezündet wurde und sprecht erneut mit Tobbin.

Entweder aus Dankbarkeit oder Rache wird er euch nun helfen, die Fabrik auszuschalten. Lasst ihn aber noch im Büro und geht selbst in den unteren Bereich der Fabrik. Denn dort findet ihr zwischen drei normalen Stahlwächtern den Stahlwächter-Titan mit satten 258 Lebenspunkten. Damit ihr den legendären Langbogen Gontr Mael nun erhalten könnt, müsst ihr den Stahlwächter-Titan besiegen und am Ende looten.

Baldur’s Gate 3: Silbernes Schwert der Astralebene

In Sharess' Liebkosungen findet ihr Kith'rak Voss mit der legendären Waffe. (© Screenshot GIGA)

Dieses legendäre Schwert könnt ihr im dritten Akt finden. Geht dazu in Sharess' Liebkosungen und in das obere Stockwerk. Dort trefft ihr nicht nur Raphael für das orphische Schwert, sondern auch Kith'rak Voss. Hier kann Lae'zels Quest fortgeführt werden, denn Voss wird euch fragen, ob ihr vorhabt Orpheus zu befreien. Wenn ihr den Pakt mit Raphael eingegangen seid, könnt ihr frohen Mutes zustimmen.

Solltet ihr Raphaels Pakt ausgeschlagen haben, könnt ihr Kith'rak Voss allerdings mit Hilfe eines Würfelwurfs täuschen. Dieser muss zwingend erfolgreich sein, ansonsten wird euch Kith'rak das Schwert nicht übergeben und stattdessen gegen euch kämpfen.

Baldur’s Gate 3: Legendäre Waffe – Nyrulna

Im Zirkus der letzten Tage findet ihr eine legendäre Waffe. (© Screenshot GIGA)

Auch diesen legendären Dreizack könnt ihr im dritten Akt finden. Sucht dazu den Zirkus der letzten Tage im Westen von Rivington auf. Dort findet ihr einen Genie namens Akabi mit einem Glücksrad, welcher das Spiel ganz offensichtlich manipuliert. Beschuldigt ihr ihn den Betrugs, verwandelt er euch in ein Stück Käse. Daher müsst ihr etwas subtiler vorgehen.

Nutzt einen Unsichtbarkeitszauber oder Trank und schleicht euch an den Genie ran, um ihm seinen Ring zu stehlen. Solltet ihr einen Barden in der Gruppe haben, könnt ihr ihn im Laufe des Gesprächs auch einfach ablenken. Diese Option steht keiner anderen Klasse zur Verfügung. Durch die Ablenkung oder den fehlenden Ring verliert der Genie schließlich und ihr gewinnt den Jackpot. Der wutentbrannte Genie schickt euch darin kurzerhand in einen Dschungel.

Dort müsst ihr euch vor den Dinosauriern in Acht nehmen und heimlich zum Portal auf der rechten Seite schleichen. Geht zu den Koordinaten X-1514, Y-1521, denn dort wartet nicht nur das Ausgangsportal auf euch, sondern auch die Truhe mit der legendären Waffe. Solltet ihr zufällig kein Schlossknacker-Werkzeug dabei haben, nehmt die Truhe einfach mit. Mit einem schweren Schwert kann sie aufgeschlagen werden und der Dreizack Nyrulna gehört euch.