Baldur’s Gate 3: Haus der Hoffnung und orphischen Hammer finden

Das Haus der Hoffnung ist in Baldur’s Gate 3 die Residenz von Raphael und befindet sich in der Hölle. Daher könnt ihr über die normale Kartenlandschaft das Haus nicht erreichen, sondern benötigt ein Portal. Wie ihr dieses öffnen und das Haus der Hoffnung bezwingen könnt, zeigen wir euch hier.

Haus der Hoffnung finden – Portal öffnen

Geht in Baldur’s Tor zum Buchladen „Teufels Preis“ und sprecht mit Helsik. Für den richtigen Preis erzählt sie euch, wie ihr das Portal zur Hölle öffnet und gibt euch die notwendigen Utensilien. Solltet ihr sie zuvor schon umgebracht haben oder habt es vor, müsst ihr sie danach looten. Dadurch erhaltet ihr eine Anleitung in Form eines Buches und einen Beutel voll mit Beschwörungsmaterialien.

Geht die Treppe nach oben und in das Zimmer links. Dort findet ihr am Boden ein mit Blut gemaltes Heptagramm. Nutzt nun die Gegenstände, die ihr eingesammelt habt und stellt euch in die Mitte. In den Kreis im Westen kommt der Schädel, rechts daneben eine Münze von Mammon. Lasst den Kreis im Norden frei, legt im rechten Kreis daneben einen Diamanten und den Weihrauch im Osten hin. Schließlich kommt noch in die Mitte des Heptagramms der infernalische Marmor und das Portal öffnet sich.

Ordnet die Gegenstände in dieser Reihenfolge an, um das Portal zum Haus der Hoffnung zu öffnen. (© Screenshot GIGA)

Wie ihr merkt, sind das Gegenstände, die ihr schon im Laufe des Spiels mehrfach einsammeln konntet. Ihr könnt daher auch eure eigenen gesammelten Gegenstände verwenden. Der Imperator wird euch warnen, dass ihr den Teufel nicht herausfordern sollt. An dieser Stelle warnen wir euch ebenfalls. Wenn ihr den orphischen Hammer und die Bediensteten retten wollt, kämpft ihr zwingend gegen Raphael, also deckt euch mit Tränken ein und legt noch eine lange Rast ein.

Baldur’s Gate 3: Haus der Hoffnung – Inkubus

Steigt durch das Portal, damit ihr zum Haus zur Hoffnung gelangt. Dort findet ihr Hoffnung, eine Dienerin Raphaels. Sie ist wahnsinnig geworden, aber hat klare Momente. Sie erzählt euch, dass der orphische Hammer im Archiv ist. Macht ihr Hoffnung, sodass sie euch eine Tarnung als Schuldner verschafft. Dadurch könnt ihr euch frei im Haus bewegen und alles genau inspizieren. Wenn ihr im Essbereich den infernalischen Steinmetz ansprecht, werdet ihr einen der berühmtesten Architekten kennenlernen.

Geht danach vom riesigen Esstisch aus nach rechts, denn die Tür links zum Archiv ist versperrt. Ihr findet rechts am Boden eine Gefängnisluken-Passage. Dort befindet sich der Körper von Hoffnung. Ihr könnt die Luke an dieser Stelle mit einem Würfelwurf zwar öffnen, allerdings solltet ihr noch nicht hinabsteigen. Ohne den orphischen Hammer könnt ihr Hoffnung tatsächlich nicht befreien. Weiter im Gang findet ihr einen Raum mit mehreren Portalen, die alle in einen anderen Bereich der Welt führen. Es sieht zwar unglaublich cool aus, aber leider könnt ihr die Portale nicht nutzen.

Interagiert mit dem violetten Edelstein, um einen geheimen Bereich zu öffnen. (© Screenshot GIGA)

Den goldfarbenen Wandknopf mit einem violetten Edelstein im Gang solltet ihr genauer inspizieren. Dahinter verbirgt sich nämlich ein Geheimversteck. Tatsächlich ist der erste Würfelwurf gerade mal zweistellig, sodass ihr ihn leicht aktivieren könnt. Nach dem Aktivieren müsst ihr hingegen eine 20 würfeln. Durch die Würfel-Boni solltet ihr das aber erreichen können. Holt euch von den Schatzkisten die 666 Münzen und den Höllenlicht-Helm (sehr selten). Auf der linken Seite findet ihr auf einem Podest den Vertrag von Mol und rechts den Stab der Zauberkraft (sehr selten).

Geht wieder nach draußen und lauft an dem nebligen Eingang vorbei, denn dort braucht ihr zuerst eine Zugangserlaubnis. Links davon befindet sich das Archiv, dort sind mehrere Reichtümer, unter anderem der orphische Hammer ausgestellt. Leider befindet sich dieser unter einer Passwortgeschützten Magiekuppel. Redet mit dem Archivar und lest seine Gedanken, um herauszufinden, wer auf der Gästeliste steht. Gebt euch als Verillius Receptor, Zariels Großinquisitorin, aus und er gibt euch Zugang zum nebligen Eingang.

Der Inkubus von Raphael besitzt den Schlüssel zu Raphaels Tresor. (© Screenshot GIGA)

Drinnen im Boudoir erwartet euch Hoffnung, aber sie hat nichts Sinnvolles zu sagen. In der Mitte des Raumes findet ihr ein riesiges Wasserbecken mit Genesungshähnen, solltet ihr später etwas Heilung brauchen. Geht danach in den Norden hinter das Becken und ihr findet Raphaels Bett samt Haarlep, seinen Inkubus. Ihr könnt direkt in den Angriffsmodus gehen oder ihr spielt ein Spiel mit ihm, falls ihr etwas Gesellschaft nötig habt. Falls gewünscht, kann sich Haarlep auch in eine Frau verwandeln. Aber Achtung, ihr dürft euch darin nicht verlieren. Beim ersten Mal könnt ihr das Spiel noch genießen. Beim zweiten Mal müsst ihr nun aufpassen.

Wenn ihr die Wahl trefft „Ihr könnt meinen Körper haben, aber nicht meinen Verstand“ wird sich Haarlep genau das holen, nämlich euer Erscheinungsbild. Im Ausgleich erhaltet ihr dafür den Schlüssel für Raphaels Tresor. Wenn ihr auswählt „Ich gehöre euch“, habt ihr automatisch verloren und das Spiel endet. Ihr könnt ihm mit einem 25er Würfelwurf allerdings noch widerstehen und gegen ihn kämpfen.

Baldur’s Gate 3: Orphischen Hammer und Hoffnung retten

Neben dem Esssaal findet ihr die Gefängnisluken-Passage von Hoffnung. (© Screenshot GIGA)

Im Kampf ruft Haarlep mehrere rachsüchtige Teufelchen zu sich, welche mit ein bis zwei Schlägen k.o. gehen. Allerdings hat er nicht allzu viel Leben, sodass er schnell beseitigt werden kann. Lootet Haarlep und ihr erhaltet die Höllenlicht-Handschuhe (sehr selten) und den Schlüssel zu Raphaels Tresor. Interagiert mit dem Portrait links neben dem Bett und drückt den Knopf. Öffnet den Tresor und lest Raphaels Notizen, zudem findet ihr dort mehrere Seelenmünzen. Kehrt nun zurück zum Archiv und holt euch den orphischen Hammer. Weil nun sowieso die ganze Belegschaft alarmiert ist, könnt ihr auch noch die zwei anderen Podeste leerräumen.

Öffnet im Foyer die Tür mit dem Hebel, damit ihr zum Hauptsaal wieder zurück gelangt und kämpft euch einen Weg zur Gefängnisluken-Passage, falls ihr Hoffnung retten wollt. Aber Achtung, ihr erhaltet Hoffnung zwar als Unterstützung im Kampf gegen Raphael, allerdings müsst ihr zuvor für ihre Befreiung gegen mehrere Teufelchen und zwei Beobachter kämpfen. Verschwendet daher keine wichtigen Zauberplätze. Zerstört nach dem Kampf mit dem orphischen Hammer die zwei roten Kristalle an die Hoffnung gefesselt ist und sie folgt euch nach oben.

Baldur’s Gate 3: Kampf gegen Raphael

Kehrt danach zurück zum Portal in der Eingangshalle, mit welchem ihr zum Haus der Hoffnung gereist seid. Nun gesellt sich Raphael zu euch und ganz gleich, was ihr zu ihm sagt, er ist außer sich vor Wut. Ihr könnt Yurgir auf eure Seite ziehen, wenn ihr den Würfelwurf besteht. Da er sich unsichtbar macht und immer mit Gift zusticht, ist er ein praktischer Kampfgefährte. Raphael selbst hat sehr machtvolle Attacken und kann mehrmals zuschlagen. Selbstverständlich hat er auch genau 666 Lebenspunkte.

Solltet ihr ihm euch nähern, wählt einen Charakter aus, der genügend Lebenspunkte besitzt wie beispielsweise Karlach. Schaltet zudem die rachsüchtigen Cambions aus, sie können glücklicherweise alle durch Feuer Schaden nehmen, ganz im Gegensatz zur Raphael. Der Teufel ist immun gegen das Feuerelement und ernährt sich von den vier Seelensäulen, welche rund 90 Lebenspunkte haben. Die Säulen stehen in allen vier Ecken des Raumes. Wenn ihr seinen Attacken nur schwer standhalten könnt, dann schaltet diese zuerst aus. Dadurch wird sein Angriffsschaden sehr viel niedriger und er wird leicht zu besiegen sein.



Sollte Hoffnung im Kampf sterben, könnt ihr sie nicht mehr wiederbeleben. Nach dem Kampf habt ihr das Haus der Hoffnung absolviert und den orphischen Hammer in eurer Hand. Kehrt wieder in den Buchladen zurück und rechtfertigt euch vor dem Imperator. Denn er ist absolut nicht begeistert davon und egal was ihr sagt, das Vertrauen von ihm ist gesunken. Denn mit dem orphischen Hammer könnt ihr ein bestimmtes Ende im Spiel freischalten.