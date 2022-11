Ihr wollt einen besonders günstigen Handytarif im Vodafone-Netz und braucht kein Smartphone dazu? Dann schaut doch mal bei Logitel vorbei. Dort bekommt ihr zum anstehenden Black Friday bereits jetzt einen günstigen Vertrag mit 10 GB LTE, Allnet- und SMS-Flat mit bis zu 96 Euro Bonus mit dazu. Zusätzlich wird euch der Anschlusspreis erlassen. Wir haben die Details des Tarifs für euch zusammengefasst.

Tarif-Kracher: Allnet-Flat mit 10 GB Datenvolumen + 96 € Bonus

Richtig gute Tarif-Deals mit Vodafone-Netz sind rar. Umso erfreulicher ist es, wenn dann doch mal ein günstiges Angebot auftaucht. Bei Logitel bekommt ihr den „Flat L“-Tarif von Allmobil für 7,99 Euro im Monat und ohne Anschlusspreis (Angebot bei Logitel ansehen). Der Tarif beinhaltet eine Allnet- und SMS-Flat sowie 10 GB LTE-Datenvolumen im Vodafone-Netz und bei Rufnummernmitnahme gibt's eine 50 Euro Gutschrift obendrauf. Zusätzlich bekommt ihr zum Black Friday aktuell 46 Euro Cashback in Form einer Auszahlung durch Logitel auf euer Girokonto, wenn ihr eure erste Mobilfunkrechnung bei Logitel hochladet. Effektiv landet ihr so bei 3,99 Euro monatlich in den ersten 24 Monaten.



Wem 10 GB nicht ausreichen, der bekommt alternativ den „Flat XL“-Tarif mit 14 GB Datenvolumen für 11,99 Euro im Monat, allerdings zahlt ihr hier eine einmalige Bereitstellungsgebühr in Höhe von 9,99 Euro. Allerdings erhaltet ihr hier auch ein erhöhtes Cashback in Höhe von 56 Euro. Effektiv landet ihr so bei 5,57 Euro im Monat.



Allmobil Flat L

10 GB Datenvolumen im Vodafone-Netz (LTE bis zu 21,6 MBit/s)

im Vodafone-Netz (LTE bis zu 21,6 MBit/s) Allnet-/SMS-Flat inkl. EU-Roaming

24 Monate Mindestlaufzeit, 3 Monate Kündigungsfrist

Grundgebühr pro Monat: 7,99 Euro

Bereitstellungsgebühr: gratis

Datenautomatik: nein

50 Euro Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme

bei Rufnummernmitnahme 46 Euro Cashback von Logitel

Allmobil Flat XL

14 GB Datenvolumen im Vodafone-Netz (LTE bis zu 21,6 MBit/s)

im Vodafone-Netz (LTE bis zu 21,6 MBit/s) Allnet-/SMS-Flat inkl. EU-Roaming

24 Monate Mindestlaufzeit, 3 Monate Kündigungsfrist

Grundgebühr pro Monat: 11,99 Euro

Bereitstellungsgebühr: 9,99 Euro

Datenautomatik: nein

50 Euro Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme

bei Rufnummernmitnahme 56 Euro Cashback von Logitel

Prepaid oder monatlich kündbar – was ist besser? Erfahrt es hier im Video:

Für wen lohnt sich das SIM-only-Schnäppchen im Vodafone-Netz?

Der Allmobil-Tarif lohnt sich für alle, die einen günstigen Handytarif im Vodafone-Netz suchen und kein Problem damit haben, sich 24 Monate lang an einen Anbieter zu binden. Preislich gesehen ist das Angebot kaum zu toppen. Abstriche muss man allerdings bei der LTE-Geschwindigkeit machen. 21,6 MBit/s sind zwar völlig ausreichend zum Surfen, Streamen und für alle anderen gängigen Anwendungen, doch es gibt viele andere SIM-only-Tarife auf dem Markt, die mindestens 50 MBit/s im Download bieten. Da diese jedoch das o2-Netz nutzen, richtet sich das Allmobil-Angebot hauptsächlich an diejenigen unter euch, die das Vodafone-Netz bevorzugen.

