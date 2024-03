Vodafone-Kunden sahnen ab: 10 GB gratis – so holt ihr euch das Datengeschenk

Vodafone hat ein attraktives Geschenk mit kostenlosem Datenvolumen für seine Kunden geschnürt. Wer für die Gratis-Gigabyte in Frage kommt, kann sich ab sofort auf satte 10 GB extra freuen. Das gilt allerdings nur für ganz bestimmte Kunden.

10 GB geschenkt: Vodafone schnürt Datenpaket für Prepaid-Kunden

Für Prepaid-Kunden hat Vodafone ein attraktives Angebot gestartet. Ab sofort erhaltet ihr 10 GB Highspeed-Datenvolumen gratis zusätzlich zum im jeweiligen Prepaid-Tarif enthaltenen Datenvolumen.

Die Aktion gilt für folgende Tarife:

Callya Start S

Callya Start

Callya Allnet Flat XS

Callya Allnet Flat S

Callya Allnet Flat M

Callya Allnet Flat L

Callya Allnet Flat XL

Callya Digital

Callya Black

Die Aktion soll allerdings laut Informationen von WinFuture zumindest zunächst nur für Bestandskunden mit einem aktiven Vertrag gelten. Wer einen der Tarife bis zum Stichtag am 19. März bereits gebucht und bezahlt hat, kann demnach über die App „MeinVodafone“ das kostenlose Datengeschenk aktivieren.

Die 10 GB können dann sofort genutzt werden. Das kostenlose Extra-Datenvolumen wird bei Aktivierung zuerst verbraucht. Danach gelten wieder die normalen Konditionen des jeweiligen Prepaid-Tarifs. Vodafone-Kunden, die den Datenbonus nutzen wollen, haben dafür 28 Tage Zeit. Im Anschluss verfallen nicht genutzte Extra-GB und es geht ebenfalls zurück zum normalen inkludierten Datenvolumen.

Ob tolles Angebot oder nicht – den Handyvertrag öfter zu kündigen, kann viele Vorteile bringen:

Ärger bei Vodafone: Das steckt hinter dem Angebot für Bestandskunden

Vodafone zufolge wertet man mit dem Angebot im Rahmen einer Frühlingsaktion die Prepaid-Tarife auf. Zuvor hatte Vodafone mit einem deutlich größeren Datengeschenk um neue Kunden geworben. In der Vorweihnachtszeit gab es satte 500 GB für einen Monat gratis obendrauf.

Vodafone kümmerte sich zuletzt wieder mehr um sein Mobilfunkgeschäft. Es ist einer der wenigen Bereiche, in denen der Provider in Deutschland noch schwarze Zahlen schreibt. Vor allem das seit Jahren so wichtige Fernsehgeschäft hingegen macht den Düsseldorfern inzwischen ernste Probleme. Mit dem Ende des Nebenkostenprivilegs im Sommer dürfte sich die Situation für Vodafone noch einmal verschärfen.