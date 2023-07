BuyZOXS ist ein Onlineshop für gebrauchte Elektronikgeräte, – ob Smartphone, Notebooks oder Playstation, hier findet ihr eine breite Auswahl. Doch was, wenn euch das Gekaufte nach der Bestellung nicht mehr zusagt? Erfahrt hier, wie ihr eure Bestellung erfolgreich retournieren könnt.

Gebrauchte Elektronik und Medien günstig kaufen – BuyZOXS macht es möglich. Allerdings kann es auch mal vorkommen, dass das Bestellte nicht euren Erwartungen entspricht und zurückgeschickt werden muss. Bei manchen Shops gestaltet sich der Rückversand dann als schwierig. Wir zeigen euch, wie ihr bei BuyZOXS die bestellte Ware auf einfachem Weg zurückschicken könnt.

Wie ist der Rückversand bei BuyZOXS möglich?

Es gibt ein Widerrufsrecht für Verbraucher, das euch ermöglicht, innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen einen Vertrag zu widerrufen. Um dieses Widerrufsrecht auszuüben, braucht ihr nur eine Erklärung an die ZOXS GmbH senden. Dies kann per Post, Telefax oder E-Mail erfolgen. Ein Muster-Widerrufsformular könnt ihr direkt auf der Homepage einsehen.

BuyZOXS Retoure – so einfach geht's:

Informiert die ZOXS GmbH über euren Entschluss, den Vertrag zu widerrufen. Dafür könnt ihr das Muster wählen oder einen eigenen Text verfassen. Wichtig ist, dass auf dem Schreiben der Name, die Adresse, Kontaktdaten und Bestellinformationen angegeben werden. Für den Widerruf könnt ihr den Postweg, Fax oder E-Mail wählen. Das sollte unbedingt innerhalb von 14 Tagen geschehen, weshalb der Widerruf per E-Mail wahrscheinlich die beste Möglichkeit ist. Nach Ablauf dieser Frist könnt ihr den Kaufvertrag nicht mehr ohne Angabe von Gründen widerrufen. Ihr seid dann rechtlich dazu verpflichtet, den Vertrag einzuhalten und die gekaufte Ware zu behalten, es sei denn, es liegt ein anderer Sachverhalt vor, der möglicherweise von den gesetzlichen Bestimmungen zum Umtausch oder zur Gewährleistung abgedeckt wird. Sobald ZOXS GmbH eure Mitteilung erhalten hat, könnt ihr die Ware kostenpflichtig zurücksenden.

Eine Ausnahme ist ein Garantiefall bei Elektroartikeln. In diesem Fall könnt ihr die Ware kostenlos an ZOXS zurückschicken. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein Retouren-Etikett.