Gebrauchte Elektronik und Medien günstig kaufen – BuyZOXS macht es möglich. Ob Laptops, Smartphones oder Filme auf DVD und Blu-ray: Im Online-Shop findet ihr rund 750.000 Artikel der Technik-Welt kategorisiert und sofort lieferbar. Das Einzigartige an diesem Shop ist, dass ihr kaufen, verkaufen und tauschen könnt. Aber ist das alles auch wirklich seriös?

Kundenbewertungen: Das sind die Erfahrungen mit BuyZOXS

Auf der Bewertungsplattform Trustpilot finden sich über 3600 Bewertungen, von denen 82 % fünf Sterne enthalten. Das Unternehmen schneidet mit 4,5 von 5 Sternen auf Trustpilot mit einem „Hervorragend“ ab. Unter den Fünf-Sterne-Bewertungen können wir lesen, wie zufrieden die Kunden und Kundinnen mit der Ware, der Lieferung und dem Service an sich sind.

Lasst uns auch einen Blick auf die negativen Erfahrungen werfen, die 7 % der Bewertungen ausmachen. Hier werden die Produkte kritisiert. Kunden erzählen von Schäden oder Kratzern an der bestellten Ware und von defekten Handys. Auch die besten Shops werden mit Kritik konfrontiert. Wichtig ist, dass ihr auf das Verhältnis von negativen und positiven Erfahrungen achtet. So könnt ihr auch erkennen, ob Bewertungen gekauft wurden oder ob sie authentisch sind. Auf Trustpilot könnt ihr auch erkennen, ob sich ein Unternehmen die Mühe macht, um auf die negativen Erfahrungen einzugehen. Die Art der Kommunikation ist auch oft ein Anzeichen dafür, dass ein Shop seriös ist, auch wenn es kein eindeutiges Indiz ist.

Ist BuyZOXS seriös?

Der Anbieter ist in den letzten Jahren immer häufiger im Netz zu finden, weshalb ihr auf den ersten Blick vielleicht glauben könntet, dass es sich um ein neues Unternehmen handelt. Tatsächlich ist BuyZOXS aber bereits seit 1998 als An- und Verkaufs-Service aktiv. Vor etwa zehn Jahren wurden Kauf, Verkauf und Tausch von offline auf online umgestellt. Es ist also ein etabliertes und seriöses Unternehmen, das sich schon längere Zeit erfolgreich auf dem Markt bewährt.

Auf Trustpilot ist es als verifiziertes Unternehmen eingetragen, das auf Seriosität geprüft wurde. Die Antwort ist also: Ja! BuyZOXS ist ein seriöses Unternehmen, bei dem ihr ohne Bedenken das ein oder andere Schnäppchen ergattern könnt.

