MacBooks, Fernseher und Camcorder – das und so viel mehr könnt ihr bei Coolblue kaufen. Aber was, wenn ihr eine Retoure der bestellten Ware wollt?

Bei Coolblue könnt ihr jede Menge Elektronik- und Haushaltsgeräte shoppen. Doch was, wenn euch das Gekaufte nach der Bestellung nicht mehr zusagt? Erfahrt hier, wie die Coolblue-Retoure funktioniert.



Wie funktioniert die Coolblue-Retoure?

Nachdem ihr die Ware erhalten habt, habt ihr 30 Tage Zeit, um das Produkt zurückzusenden. Danach ist die Rückgabefrist verstrichen. Es gibt drei Möglichkeiten, wie ihr eure Ware retournieren könnt:

Ihr könnt euer Produkt kostenlos gegen ein anderes Produkt umtauschen.

Bei einem Defekt könnt ihr euer Produkt reparieren lassen.

Ihr sendet euer Produkt kostenlos zurück und lasst euch euer Geld rückerstatten.

Wofür ihr euch entscheidet, könnt ihr direkt auf der Homepage im Online-Retourenformular angeben. So könnt ihr vorgehen:

Meldet eure Retoure über das Online-Retourenformular an. Verpackt euer Produkt sorgfältig, idealerweise in der Originalverpackung. Sendet die Ware in einem stabilen Karton zurück. Druckt das Versandetikett aus, welches ihr innerhalb einer Stunde nach der Anmeldung der Retoure mit einer Bestätigungsmail erhaltet. Klebt das Etikett auf den Karton und retourniert das Paket kostenlos.

Die Rücksendung könnt ihr auf dem Coolblue-Konto nachverfolgen.

Kleine Elektronik- oder Haushaltsgeräte könnt ihr selbst verschicken. Größere Geräte holt Coolblue direkt bei euch Zuhause ab.



Was ihr bei der Coolblue-Retoure unbedingt beachten solltet

Das Produkt sollte originalverpackt sein. Ist es das nicht, so kann es zu einer Wertminderung kommen. Der Betrag, den ihr rückerstattet bekommt, basiert auf drei Faktoren:

Ist das Produkt beschädigt?

Ist die Verpackung beschädigt?

Ist das Produkt unvollständig?

Coolblue-Retoure: Könnt ihr die Ware auch in einem Coolblue Store retournieren?

Das ist möglich bei Produkten, die ihr auch im Store abgeholt habt. Ihr könnt es umtauschen gegen ein günstigeres, ein teureres oder ein Produkt, das exakt den selben Wert hat. Ist das Produkt teurer, zahlt ihr einfach auf. Ist das Produkt günstiger, so wird euch der Restbetrag zurückgezahlt. Die Rückzahlung ist aber nur dann in bar möglich, wenn ihr vorher auch in bar bezahlt habt. Der Höchstbetrag einer Rückzahlung in bar liegt bei 50 Euro.

