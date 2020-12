Die Cyberweek bei MediaMarkt ist fast zu Ende. Trotzdem gibt es noch bis Sonntagabend eine Handvoll Mega-Schnäppchen. Wir machen den Preis-Check und verraten, was sich lohnt.

Die Cyberweek bei MediaMarkt: Letzte Schnäppchen nach Black Friday

Die Cyberweek bei MediaMarkt läuft noch bis zum Sonntag, den 6. Dezember 2020 um 20:00 Uhr – um ein Cyberweek-Schnäppchen zu machen, ist jetzt also die letzte Chance. Wir haben die Preise der Aktionsprodukte verglichen und listen folgend nur echte Schnäppchen, die ihr aktuell nirgendwo anders günstiger bekommt.

Tipp: Nutzt bei Bestellungen ab 100 Euro den Newsletter-Gutschein, um zusätzlich 10 Euro zu sparen. Da die Preise um den Black Friday herum oft schwanken, alle Angaben ohne Gewähr.

Fernseher und TV-Zubehör

Samsung GU75TU8079 : Riesiges 4K-LED-TV mit 75 Zoll für 860,75 Euro statt 999 Euro

: Riesiges 4K-LED-TV mit 75 Zoll für statt 999 Euro Samsung GQ65Q77T : 4K-QLED-TV mit 65 Zoll, HDMI2.1/120 Hz für 1.091,61 Euro (Marktabholung oder +29,90 Euro Versand) statt 1.299,39 Euro

: 4K-QLED-TV mit 65 Zoll, HDMI2.1/120 Hz für (Marktabholung oder +29,90 Euro Versand) statt 1.299,39 Euro LG 55NANO959NA : NanoCell-TV mit 55 Zoll, 8K-Auflösung (!) und für 1.349,12 Euro (versandkostenfrei) statt 2.299 Euro

: NanoCell-TV mit 55 Zoll, 8K-Auflösung (!) und für (versandkostenfrei) statt 2.299 Euro Acer H6542 ABDI : Full-HD-Beamer mit 4.000 ANSI-Lumen für 459,13 Euro statt 529 Euro

: Full-HD-Beamer mit 4.000 ANSI-Lumen für statt 529 Euro Samsung HW-T400 : 2.0-Soundbar für 99,16 Euro statt 108,18 Euro

: 2.0-Soundbar für statt 108,18 Euro Samsung HW-T430: 2.1-Soundbar mit ext. Subwoofer für 141,67 Euro statt 189 Euro

Smartphones

Smartphones und Tablets mit Vertrag

Tablets

Gaming

Hinweis: Bei Warenkörben unter 59 Euro fallen Versandkosten an – nutzt die Marktabholung, um diese zu sparen.

PC & Netzwerk

Fritzbox 7590: DSL-Modem und WLAN-Router für 183,53 Euro (Bestpreis nur mit NL-Gutschein)

Audio

Sennheiser PXC 550-II: Bluetooth-Over-Ear-Kopfhörer für 169 Euro statt 192,90 Euro – inklusive USB-Bluetooth-Dongle (auf der Seite runterscrollen und auf „Alle in den Warenkorb“ klicken)

Haushalt

Rommelsbacher RCC 1500 : Raclette für 111,90 Euro statt 113,36 Euro

: Raclette für statt 113,36 Euro Samsung WW81M642OPW/EG QuickDrive: Waschmaschine (8 kg, 1400 U/Min., A+++) für 652,14 Euro (Marktabholung oder +29,90 Euro für Versand & Altgerätemitnahme) statt 744 Euro

Black Friday bei MediaMarkt – was wir erwarten

Ob ihr nun Schnäppchen-Stöberer seid, die sich spontan inspirieren lassen oder schon seit Wochen auf ein gutes Angebot zu eurem Wunschprodukt wartet – den Black Friday habt ihr euch wahrscheinlich schon dick im Kalender angestrichen. In Deutschland dürfte auch 2020 MediaMarkt vorne mit dabei sein, was die Versorgung der Bevölkerung an Bestpreisen angeht – davon gehen wir anhand der Erfahrungen der letzten Jahre aus. Zwar nennt MediaMarkt das Shopping-Event Red Friday, dieser findet aber ebenfalls am 27.11. statt – und bildet mit dem folgenden Wochenende (Black Weekend) das Finale des „Black November“. Besonderheit: Bereits in der gesamten Woche vom Black Friday, passend Black Friday Week betitelt, lassen sich geniale Schnäppchen machen – welche das sind, zeigen wir oben.

Wie kann ich mich auf Red Friday und Cyberweek bei MediaMarkt vorbereiten?

Wer gute Schnäppchen machen möchte, kann schon im Vorfeld Schritte ergreifen, um optimal vorbereitet zu sein.