Der erfolgreichste Song von Dire Straits zeigt, warum Zuhören zu Ruhm führen kann

„Money for Nothing“ hat die Dire Straits berühmt gemacht. Doch über die kuriose Entstehung des Songs weiß kaum jemand Bescheid.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Im Laden aufgeschnappt: So entstehen Welthits

„Money for Nothing“ habt ihr bestimmt im Ohr, doch wovon handelt das Lied eigentlich? Die Botschaft ist simpel, witzig und war so nicht vorhersehbar. Mark Knopfler kam die Idee für den Song, als er in einem Fachgeschäft zwei Angestellte belauschte. Diese schauten auf einem Vorführgerät Videos auf MTV und fachsimpelten über den fragwürdigen Reichtum von Musikern.

Anzeige

Bei einem Musikvideo von Prince reifte bei Mark Knopfler ein Gedanke. Die beiden Arbeiter waren der Ansicht, dass Rockstars viel Geld für wenig Arbeit bekämen. Ein Instrument hätte man lernen sollen, dann sähe die Welt anders aus. Anstatt Kühlschränke und Mikrowellen schleppen zu müssen, könnte man viele Frauen und noch mehr Geld haben.

Der Dire-Straits-Frontmann war davon berührt und angetan. Die Idee für einen Song war geboren. Mark Knopfler hat sich auch selbst zur Entstehung von „Money for Nothing“ geäußert.

Anzeige

Glückliche Zufälle und ein legendärer Gitarrengriff

Damit nicht genug: In „Money for Nothing“ ist auch ein markanter Gitarrengriff zu hören. Diesen hat die Musikwelt einem glücklichen Zufall zu verdanken. Mark Knopfler war dabei, die Mikrofone im Aufnahmestudio einzustellen, als Toningenieur Neil Dorman das Ganze stoppte und vom Klang der falsch aufgestellten Mikrofone begeistert war.

Später wurde versucht, den Klang zu reproduzieren, was aber fehlschlug. Die Originalaufnahme von „Money for Nothing“ gibt es daher kein zweites Mal.

Anzeige

Schaut euch das offizielle Musikvideo zu „Money for Nothing“ an:

Sting mischt mit

Die Zufälle und glücklichen Fügungen reißen nicht ab. Mark Knopfler hatte eine Vision: Die Textzeile „I want my MTV“ sollte im Stil des Police-Songs „Don’t stand so close to me“ gesungen werden.

Rein zufällig machte Sting gerade auf der Karibikinsel Montserrat, unweit des Tonstudios der Dire Straits, Ferien und wurde kurzerhand als Gastsänger eingeladen. Sting sang die besagte Textzeile und weitere Hintergrundgesänge. So wurde aus dem Dire-Straits-Song ein Duett. Dies entging Stings Verleger nicht und dieser forderte die Nennung Stings als Co-Autor und eine Beteiligung an den Einnahmen, was „Money for Nothing“ eine Doppeldeutigkeit beschert.

„Money for Nothing“ ist auf dem 1985 erschienenen Erfolgs-Album „Brothers in Arms“ enthalten und hat als Single das meiste Geld in die Band-Kasse gespielt. Auch das Video fiel auf, und zwar durch damals bahnbrechende 3D-Computer-Animationen. Dies belohnte MTV 1986 mit dem Preis „Video des Jahres“.

Anzeige

80er oder nicht? Was passt in das Kultjahrzehnt (Quiz)

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.