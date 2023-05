Abenteuer- und Piraten-Fans aufgepasst: Der Streaming-Anbieter RTL+ hält mit dieser Serie eine Menge Freibeuter-Spaß für euch bereit.

Schon viele Jahre ist es her, dass uns unter anderem Johnny Depp als charismatischer Jack Sparrow in der glorreichen „Fluch der Karibik“-Filmreihe beste Unterhaltung bot. Seitdem waren Abenteuer- und Piraten-Fans stets auf der Suche – auf der Suche nach dem nächsten Hit, der ihr Herz höherschlagen lässt. Nun ist es endlich so weit: Ab Donnerstag, dem 1. Juni 2023, zeigt euch RTL+ die Piraten-Comedy-Serie „Our Flag Means Death“ von David Jenkins im deutschen Stream. Wir verraten euch, was euch erwartet.

„Our Flag Means Death“ basiert in gewisser Weise auf wahren Ereignissen; zumindest dienten wahre Personen als Grundidee für das Piraten-Abenteuer. Im folgenden Video zeigen wir euch Filme, die ebenfalls an eine wahre Geschichte angelehnt sind.

Worum geht es in „Our Flag Means Death“?

Die Serie „Our Flag Means Death“ erschien im Jahr 2022 und handelt lose von den wahren Abenteuern und Geschichten der beiden Piraten Stede Bonnet (Rhys Darby) und Edward Teach aka Blackbeard (Taika Waititi). Die Handlung spielt im 18. Jahrhundert, genauer gesagt im Jahr 1717, und erzählt von der Begegnung jener Piraten, die unterschiedlicher wohl zunächst kaum sein könnten. Doch irgendwie finden die zwei zueinander und stellen sich gemeinsam dem Piraten-Dasein, das nicht zuletzt Plünderungen, Geiselnahmen und viele Schiffe beinhaltet. Zudem scheint sich nach und nach eine engere Bindung zwischen ihnen zu entwickeln.

„Our Flag Means Death“ – darum lohnt sich die Serie

„Our Flag Means Death“ wurde von David Jenkins und HBO ins Leben gerufen. Die Hauptrollen der beiden Piraten übernehmen „Thor: Rognarok“-Regisseur Taika Waititi und Comedian sowie Schauspieler Rhys Darby. Nicht nur für mehr als einen lustigen Moment bietet die Serie Inhalt, nein. Vielmehr entwickelt sie sich im Laufe der ersten Staffel zu einer emotionalen Geschichte, die laut Rotten Tomatoes das Publikum hauptsächlich voll und ganz überzeugte. Alle, die nach „Fluch der Karibik“ auf eine Gelegenheit gewartet haben, sich in ein neues Tiefsee-Abenteuer zu stürzen, dürfen sich daher freuen. Sie ist da: ab dem 1. Juni 2023 bei RTL+ im Stream! Und dank des offenen Endes der zehn Folgen von „Our Flag Means Death“ Staffel 1 und der vielen positiven Kritiken ist bald vielleicht schon eine zweite Staffel in Sicht. Euch interessiert, wofür sich der Streaming-Anbieter noch so lohnen könnte? Unsere Kollegen und Kolleginnen bei kino.de verraten, welche Serien und Filme euch im Juni 2023 auf RTL+ erwarten.

